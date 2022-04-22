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Борщ із першим весняним щавлем – для густоти додаються варені яйця

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 квітня, 09:53
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Щодо густоти, то її можна досягти й сметаною або сироваткою. Авторка рецепта використовує телятину, беріть те м'ясо, яке є у вас
Зелений борщ із щавлем
Зелений борщ із щавлем / Фото: Depositphotos

Час першої соковитої зелені настав. А це означає, що разом з ним настав час активно використовувати її в супах та борщах.

Мабуть, найулюбленіший нами борщ як теплий спогад з дитинства – зварений на домашньому півні.

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Зелений, що очевидно, має містити багато зелені. Тобто крім основного щавлю, багато петрушки, кропу та зеленої цибулі тільки покращать цей борщ.

До речі, зелену цибулю потрібно додавати першою, а вже за хвилину – петрушку та кріп. Зробити борщ густішим можна вареними яйцями або сироваткою.

У авторки рецепта zernograd.comдля бульйону телятина, беріть м'ясо, яке у вас є.

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Зелений борщ із щавлем

Зелений борщ із щавлем
Зелений борщ із щавлем / Фото: zernograd.com

Інгредієнти на 2,5 літри:

  • 800 г м'яса;
  • 2-3 шт. картоплі;
  • 50 мл олії;
  • 50 г вершкового масла;
  • цибуля;
  • 2 пучки щавлю;
  • кріп, петрушка, зелена цибуля;
  • 4 ст. л. томатної пасти;
  • 3 шт. лаврового листя;
  • 6 шт. яєць;
  • сіль перець.

У Литві готують борщ із вушками та сушеними грибами. Його рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

  1. М'ясо помити, можна зачистити, залити холодною водою. Довести до кипіння, у процесі знімати піну. Коли м'ясо буде готове, посолити бульйон та додати лаврове листя.
  2. Картоплю нарізати, додати до бульйону, варити до готовності
  3. Кріп, петрушку та зелену цибулю дрібно нарізати. Щавель – крупніше. Варені яйця дрібно нарізати.
  4. Ріпчасту цибулю нарізати кубиками, обсмажити в суміші олії та вершкового масла до золотавості.
  5. Додати томатну пасту, трохи бульйону, розмішати. Готувати 8-10 хвилин на повільному вогні.
  6. Щойно звариться картопля, додати щавель та засмажку.
  7. Після закипання додати зелену цибулю, довести до кипіння, всипати кріп і петрушку, перемішати. Довести до смаку сіль та перцем.
  8. Додати яйця, не розмішуючи. Вимкнути вогонь, дати настоятися, перемішати та подавати зі сметаною.

Про особливості борщу по-флотськи та його рецепт дізнаєтесь у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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