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Бостонський пиріг з ванільним кремом – рецепт ідеально красивого десерту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 січня, 15:47
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Пирогом він називався два сторіччя тому, коли і був придуманий. Насправді, це чудовий торт, де є ніжний бісквіт, ароматний густий крем та шоколадна глазур зверху
Бостонський пиріг
Бостонський пиріг / Фото: instagram.com/houseofnasheats

Ось і ще один десерт, який був придуманий у бостонському "Будинку Паркерів", легендарному місцевому готелі. Саме там народилися чудові булочки, про які ми розповідали.

Бостонський пиріг, вірніше, торт – символ штату Массачусетс і був створений французьким кондитером у 19 столітті.

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Складається з пишних бісквітів, які з'єднаються ніжним заварним кремом з вершковим ароматом.

Прикрашається це все шоколадною глазур'ю або ганашем.

Рецепт зі сторінки elya.tyo.

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Бостонський пиріг

Бостонський пиріг
Бостонський пиріг / Фото: instagram.com/shiran_dickman

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 200 г;
  • цукор – 300 г;
  • ванільний екстракт – 2 ч. л.;
  • яйця – 4 шт.;
  • молоко – 225 г;
  • розпушувач – 4 ч. л.;
  • борошно – 450 г

Кремовий прошарок:

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  • вершки 33% – 200 г;
  • цукор – 50 г;
  • молоко – 75 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;
  • ванільний екстракт – 1 ч. л.;
  • сіль – щіпка.

Шоколадна глазур:

  • темний шоколад – 85 г;
  • вершкове масло – 30 г;
  • вершки 10%, цукрова пудра – по 60 г.

Якщо любите випічку з максимально мигдальним смаком – тут знайдете рецепт смачного пирога "Сантьяго" з Іспанії. ⠀

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів, вистелити пергаментом дві круглі форми діаметром близько 22-23 см, змастити їх вершковим маслом.
  2. Просіяти борошно та розпушувач, перемішати вінчиком. В іншій ємності збити вершкове масло з цукром. Додати ванільний екстракт і по одному вбити яйця. Всипати борошно, чергуючи його з молоком.
  3. Розділити тісто навпіл і розлити формахи, розрівняти лопаткою. Випікати 20-30 хвилин або до сухої шпажки. Остудити.
  4. Вершки нагріти в сотейнику до появи бульбашок, додати цукор, перемішати. Зняти з вогню.
  5. Яйця змішати з крохмалем, молоком та ванільним екстрактом. Тонким струмком влити гарячі вершки, не перестаючи активно перемішувати вінчиком. Перелити масу в ємність, де були вершки, і поставити на слабкий вогонь, помішуючи близько 5 хвилин, доки крем не загусне. Зняти з вогню, дати охолонути до кімнатної температури.
  6. У коржів зрізати верх-вниз. Покласти менш гарний корж униз, змастити кремом, покласти зверху другий корж.
  7. Для ганаша розтопити шоколад, масло, вершки. Зняти з вогню, додати цукрову пудру. Дати трохи охолонути, постійно помішуючи. Прикрасити пиріг.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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