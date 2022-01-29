Бостонський пиріг з ванільним кремом – рецепт ідеально красивого десерту

Пирогом він називався два сторіччя тому, коли і був придуманий. Насправді, це чудовий торт, де є ніжний бісквіт, ароматний густий крем та шоколадна глазур зверху

Бостонський пиріг / Фото: instagram.com/houseofnasheats

Ось і ще один десерт, який був придуманий у бостонському "Будинку Паркерів", легендарному місцевому готелі. Саме там народилися чудові булочки, про які ми розповідали.

Бостонський пиріг, вірніше, торт – символ штату Массачусетс і був створений французьким кондитером у 19 столітті.

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Складається з пишних бісквітів, які з'єднаються ніжним заварним кремом з вершковим ароматом.

Прикрашається це все шоколадною глазур'ю або ганашем.

Рецепт зі сторінки elya.tyo.

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Бостонський пиріг

Бостонський пиріг / Фото: instagram.com/shiran_dickman

Інгредієнти:

вершкове масло – 200 г;

цукор – 300 г;

ванільний екстракт – 2 ч. л.;

яйця – 4 шт.;

молоко – 225 г;

розпушувач – 4 ч. л.;

борошно – 450 г

Кремовий прошарок:

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вершки 33% – 200 г;

цукор – 50 г;

молоко – 75 г;

яйця – 2 шт.;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;

ванільний екстракт – 1 ч. л.;

сіль – щіпка.

Шоколадна глазур:

темний шоколад – 85 г;

вершкове масло – 30 г;

вершки 10%, цукрова пудра – по 60 г.

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Як приготувати: