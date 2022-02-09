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Турецькі бублики з кунжутом – як приготувати улюблений смаколик султанів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 лютого, 08:13
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Хоча ці бублики – головний стритфуд усієї Туреччини, кажуть, що найсмачніші симіти печуть в Анкарі. Їдять їх просто так, з джемом або маслом. Але обов'язково запивають міцним чаєм
Турецькі бублики з кунжутом симіти
Турецькі бублики з кунжутом симіти / Фото: instagram.com/bake_tom

Солодка Туреччина для нас – це насамперед їхній божевільний, у хорошому сенсі, світ лукуму, халви, пахлави. Але це лише поверхня айсберга, є і гарячі солодощі на основі манки та горіхів.

Бублики з кунжутом – симіти – це обличчя вуличної їжі Туреччини, пройти повз них неможливо. А випікати їх почали ще в 14-15 століттях.

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Як і кілька століть тому, так і сьогодні, правильний симіт має бути кольору золота. Тоді він досягався завдяки витриманому виноградному сиропу.

А от кунжут на симіти потрапив завдяки щасливому випадку. Людина, яка контролювала кухню султана Сулеймана Пишного, одного разу побачила у кухарки кунжут. Розкуштувавши насіння, було наказано додавати його у випічку.

Сулейман смак симітів високо оцінив і любив їх їсти з ранковим чаєм.

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Зустрічаються різні симіти – з додаванням в тісто молока або олії. Це найпростіший рецепт, стамбульський, від каналу Рецепти International.

Турецькі бублики з кунжутом симіти

Турецькі бублики з кунжутом симіти
Турецькі бублики з кунжутом симіти / Фото: instagram.com/yogurtcuezgi

Інгредієнти для тіста:

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  • 270 мл води;
  • 450 г борошна;
  • 18 г свіжих або 6 г сухих дріжджів;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру з гіркою.

Просочення:

  • 3-4 ч. л. меду;
  • 110 мл гарячої води.

Обсипка:

  • 100 г обсмаженого кунжуту.

Тут знайдете рецепт пишних бубликів лише з трьох інгредієнтів.

Як приготувати:

  1. Дріжджі залити гарячою водою, додати цукор, перемішати. Накрити кришкою, укутати рушником та залишити на 10 хвилин. До утворення "шапочки".
  2. Борошно просіяти і додати сіль. Перемішати. Зробити поглиблення та влити дріжджі з водою. Замісити тісто. До гладкості замішувати на столі.
  3. Наприкінці замісу, за 5-6 хвилин, тісто стає однорідним. Перекласти в миску, накрити плівкою та рушником, залишити на 60 хвилин.
  4. Кунжут обсмажити до золотавого кольору близько 4 хвилин. Пересипати на тарілці.
  5. На присипаній борошном поверхні розділити тісто на 8 частин.
  6. Деко застелити пергаментом. Кожну заготівлю розкачатив джгут (близько 70 см), завтовшки трохи більше 2 см.
  7. Скласти джгут навпіл і сплести кіску. Кінці кіски з'єднати і надати форму бублика.
  8. Мед розчинити у гарячій воді та перемішати до однорідності. Занурити бублик у солодку воду, потім – у кунжут з двох боків і викласти на деко.
  9. Випікати за 190 градусів 20 хвилин до сухої шпажки.

Як формуються турецькі бублики перед випіканням – дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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