Турецькі бублики з кунжутом – як приготувати улюблений смаколик султанів

Солодка Туреччина для нас – це насамперед їхній божевільний, у хорошому сенсі, світ лукуму, халви, пахлави. Але це лише поверхня айсберга, є і гарячі солодощі на основі манки та горіхів.
Бублики з кунжутом – симіти – це обличчя вуличної їжі Туреччини, пройти повз них неможливо. А випікати їх почали ще в 14-15 століттях.
Як і кілька століть тому, так і сьогодні, правильний симіт має бути кольору золота. Тоді він досягався завдяки витриманому виноградному сиропу.
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А от кунжут на симіти потрапив завдяки щасливому випадку. Людина, яка контролювала кухню султана Сулеймана Пишного, одного разу побачила у кухарки кунжут. Розкуштувавши насіння, було наказано додавати його у випічку.
Сулейман смак симітів високо оцінив і любив їх їсти з ранковим чаєм.
Зустрічаються різні симіти – з додаванням в тісто молока або олії. Це найпростіший рецепт, стамбульський, від каналу Рецепти International.
Турецькі бублики з кунжутом симіти
Інгредієнти для тіста:
- 270 мл води;
- 450 г борошна;
- 18 г свіжих або 6 г сухих дріжджів;
- 0,5 ч. л. солі;
- 1 ст. л. цукру з гіркою.
Просочення:
- 3-4 ч. л. меду;
- 110 мл гарячої води.
Обсипка:
- 100 г обсмаженого кунжуту.
Тут знайдете рецепт пишних бубликів лише з трьох інгредієнтів.
Як приготувати:
- Дріжджі залити гарячою водою, додати цукор, перемішати. Накрити кришкою, укутати рушником та залишити на 10 хвилин. До утворення "шапочки".
- Борошно просіяти і додати сіль. Перемішати. Зробити поглиблення та влити дріжджі з водою. Замісити тісто. До гладкості замішувати на столі.
- Наприкінці замісу, за 5-6 хвилин, тісто стає однорідним. Перекласти в миску, накрити плівкою та рушником, залишити на 60 хвилин.
- Кунжут обсмажити до золотавого кольору близько 4 хвилин. Пересипати на тарілці.
- На присипаній борошном поверхні розділити тісто на 8 частин.
- Деко застелити пергаментом. Кожну заготівлю розкачатив джгут (близько 70 см), завтовшки трохи більше 2 см.
- Скласти джгут навпіл і сплести кіску. Кінці кіски з'єднати і надати форму бублика.
- Мед розчинити у гарячій воді та перемішати до однорідності. Занурити бублик у солодку воду, потім – у кунжут з двох боків і викласти на деко.
- Випікати за 190 градусів 20 хвилин до сухої шпажки.
Як формуються турецькі бублики перед випіканням – дивіться у відео.