Булочки замість хліба – замішуються на картопляному пюре та відварі

Картопляне пюре з'єднується з опарою, яка замішується на відварі. Використовуйте гарбузове насіння для прикраси цих булочок

Булочки замість хліба / Фото: www.wgbh.org

Булочки бувають не тільки десертними з абрикосовим джемом, як їх печуть в Австрії, а й ближче до нейтрального смаку, які стануть чудовою альтернативою хлібу.

Нічого складного в замісі тіста немає, але є особливості – це картопляне пюре та відвар у ньому.

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Картоплі потрібно 250 грамів, варіть її в добре підсоленій воді.

Прикрашає булочки гарбузове насіння, покладіть його на верхівку перед випіканням.

Рецепт з каналу Гарантія Смаку.

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Булочки на картопляному відварі та пюре

Булочки на картопляному відварі та пюре / Фото: mydearkitcheninhelsinki.com

Інгредієнти:

250 г картоплі;

1 ч. л. цукру;

500 г борошна;

8 г сухих дріжджів;

30 мл олії;

гарбузове насіння;

сіль.

Рецепт дуже популярних парових булочок – бао – знайдете тут.

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Як приготувати: