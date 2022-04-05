Булочки замість хліба – замішуються на картопляному пюре та відварі

Булочки бувають не тільки десертними з абрикосовим джемом, як їх печуть в Австрії, а й ближче до нейтрального смаку, які стануть чудовою альтернативою хлібу.
Нічого складного в замісі тіста немає, але є особливості – це картопляне пюре та відвар у ньому.
Картоплі потрібно 250 грамів, варіть її в добре підсоленій воді.
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Прикрашає булочки гарбузове насіння, покладіть його на верхівку перед випіканням.
Рецепт з каналу Гарантія Смаку.
Булочки на картопляному відварі та пюре
Інгредієнти:
- 250 г картоплі;
- 1 ч. л. цукру;
- 500 г борошна;
- 8 г сухих дріжджів;
- 30 мл олії;
- гарбузове насіння;
- сіль.
Рецепт дуже популярних парових булочок – бао – знайдете тут.
Як приготувати:
- Картоплю почистити, нарізати, відварити у підсоленій воді. Охолодити картопляний відвар.
- Картоплю розім'яти. Борошно (30 г), цукор, дріжджі з'єднати. Додати 200 мл картопляного відвару. Перемішати та залишити на 5 хвилин.
- У теплу, підсолену картоплю влити дріжджову суміш. Ретельно перемішати.
- Частинами додати борошно, влити олію. Перемішати.
- Ще раз додати борошно, доки не заміситься липке тісто. Вимішувати на робочій поверхні 10-15 хвилин.
- Залишити під плівкою в теплому місці на годину.
- Тісто злегка обім'яти та розділити на 12 частин. Сформувати булочки та викласти на застелене деко. Накрити плівкою та залишити на 10-15 хвилин.
- Змастити олією і зробити неглибокі надрізи зверху. Посипати гарбузовим насінням.
- Випікати у розігрітій до 190 градусів духовці 30-35 хвилин.