Булочки-жайворонки на Сорок святих – пісний рецепт випічки

Традиційна випічка готується з пісного тіста. Після замісу дайте йому вистоятись 30-40 хвилин

Булочки "жайворонки" на Сорок святих / Фото: Инстаграм

Булочки-жайворонки дуже символічна випічка, яка має прикрашати стіл у день, коли ми згадуємо та вшановуємо Сорок святих.

Як правило, булочки-жайворонки готують з пісного тіста. Після замісу дайте йому 30-40 хвилин на вистоювання.

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Щоб зробити "очі" у жайворонків, візьміть родзинки. Його треба замочити у гарячій воді та розрізати навпіл.

Булочки-жайворонки: пісний рецепт

Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Інгредієнти;

борошно пшеничне – 500 г;

дріжджі сухі – 11 г;

вода тепла – 260 г;

цукор – 1-2 ст. л.;

сіль – щіпка;

ванільний цукор;

олія – 70 мл.

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Як приготувати: