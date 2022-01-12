Швидка та бюджетна вечеря – як приготувати печериці по-грузинськи

Печериці по-грузинськи / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ
Якщо вдома є печериці, можна вважати, що вечерею ви майже забезпечені. Їх, максимально вершкові, можна приготувати з макаронами або з грузинським акцентом.
Навіть не з акцентом, цілком грузинську страву. Напевно багатьом доводилося їсти такі печериці у спеціялізованих ресторанах.
Автор рецепта КУХНЯ З АКЦЕНТОМ трохи вдосконалив страву, додавши до них шинку.
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Печериці по-грузинськи
Інгредієнти:
- Печериці – 800 г
- Шинка – 300-350 г
- Сир сулугуні – 350 г
- Вершкове масло – 30 г
- Перець, сіль
Як приготувати:
- Нарізати печериці й обсмажити на олії. Щойно випарується рідина, додати нарізану шинку, злегка обсмажити.
- Викласти масу у форму для запікання і зверху насипати тертий сулугуні.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці до зарум'янювання сиру.
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