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Швидкий та пишний пиріг, як ватрушка, – замішується на кефірі (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 липня, 14:28
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Як видно з фото, кисломолочний сир у тісто викладається на відстані та неглибоко. Перед цим до нього потрібно додати яйце й трохи цукру
Рецепт пирога, як ватрушка
Рецепт пирога, як ватрушка

Якщо кажемо "сир у випічці", то насамперед це чизкейки та ватрушки. У Латвії є ватрушка з минулого, сир з родзинками лежить на пісочній основі.

Ольга Матвій пропонує варіянт набагато простіший. Тісто замішується на кефірі та олії, потім вводиться сир. У результаті він буде соковитим, а саме тісто – пишним.

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Пиріг, як ватрушка

Пиріг, як ватрушка
Пиріг, як ватрушка

Інгредієнти:

  • кефір – 200 мл;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 200 г + 2-3 ст. л. для сиру;
  • ванільний цукор;
  • олія – 100 мл;
  • борошно – 300 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сир – 250 г.

Як приготувати:

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  1. Форму застелити пергаментом та розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Кефір кімнатної температури з'єднати з содою, розмішати й дати постояти кілька хвилин.
  3. Влити олію, вбити яйця, додати цукор і перемішати.
  4. У борошно додати розпушувач, перемішати і просіяти до кефіру.
  5. Замісити до однорідного стану.
  6. Для начинки сир поєднати з яйцем. Додати цукор та ванільний цукор. Перемішати.
  7. Тісто вилити у форму, розподілити.
  8. Викласти сир десертною ложкою всередину тіста на відстані.
  9. Випікати 30-40 хвилин.

Як правильно розформувати сир на пирозі – дивіться нижче.

Не пропустіть ще один моментальний рецепт – ватрушок, для яких потрібні сушки.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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