Швидкий рецепт поживного італійського салату – потрібен консервований тунець

І ще відварена квасоля. Цибуля потрібна солодка червона, її наріжте максимально тонко. Зелень підійде будь-яка

Рецепт італійського салату з квасолею та тунцем

Якщо у салаті присутня квасоля, це точно буде ситно. Якщо є хороший консервований тунець, це ще й поживно.

Салат підійде і на кожен день, і на свято – він недорогий і смачний, судячи з поєднання інгредієнтів.

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Бажано, щоб тунець був в олії та неподрібнений, червону цибулю можна замінити звичайною, тільки швидко замаринувати її в невеликій кількості цукру та оцту.

Салат знайшли на сторінці herringinfurs.blogspot.com.

Італійський салат з квасолею та тунцем

Італійський салат з квасолею та тунцем

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Інгредієнти:

1 бляшанка консервованої білої квасолі;

1 невелика бляшанка консервованого тунця;

четвертинка червоної цибулини;

сік половини лимона або за смаком;

зелень;

сіль, чорний перець, оливкова олія.

Як приготувати:

Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Квасолю промити. З тунця злити олію, злегка розпушити виделкою. З'єднати квасолю, тунець, цибулю та дрібно нарізану зелень. Довести до смаку сіллю, перцем, лимонним соком. Заправити оливковою олією та перемішати.

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