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Швидкий рецепт поживного італійського салату – потрібен консервований тунець

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 травня, 17:16
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І ще відварена квасоля. Цибуля потрібна солодка червона, її наріжте максимально тонко. Зелень підійде будь-яка
Рецепт італійського салату з квасолею та тунцем
Рецепт італійського салату з квасолею та тунцем

Якщо у салаті присутня квасоля, це точно буде ситно. Якщо є хороший консервований тунець, це ще й поживно.

Салат підійде і на кожен день, і на свято – він недорогий і смачний, судячи з поєднання інгредієнтів.

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Бажано, щоб тунець був в олії та неподрібнений, червону цибулю можна замінити звичайною, тільки швидко замаринувати її в невеликій кількості цукру та оцту.

Салат знайшли на сторінці herringinfurs.blogspot.com.

Італійський салат з квасолею та тунцем

Італійський салат з квасолею та тунцем
Італійський салат з квасолею та тунцем

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Інгредієнти:

  • 1 бляшанка консервованої білої квасолі;
  • 1 невелика бляшанка консервованого тунця;
  • четвертинка червоної цибулини;
  • сік половини лимона або за смаком;
  • зелень;
  • сіль, чорний перець, оливкова олія.

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Квасолю промити.
  2. З тунця злити олію, злегка розпушити виделкою.
  3. З'єднати квасолю, тунець, цибулю та дрібно нарізану зелень. Довести до смаку сіллю, перцем, лимонним соком.
  4. Заправити оливковою олією та перемішати.

Тут дізнаєтесь цікавий рецепт італійського пирога. Потрібне готове листкове тісто та відварений рис.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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