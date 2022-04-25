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Швидкий рецепт супу з кукурудзи – використовуємо консервовану або заморожену

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 квітня, 10:03
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Якщо використовуєте консервовану, її потрібно добре промити. Варити суп можна на овочевому або курячому бульйоні
Рецепт крем-супу з кукурудзи
Рецепт крем-супу з кукурудзи / Фото: www.spendwithpennies.com

Почнемо одразу ж із того, що якщо любите консистенцію крему або пюре, то готовий суп пробийте у блендері. Якщо любите цвітну капусту, то обов'язково спробуйте чудовий суп "Дюбаррі".

Щодо того, рецепт якого нижче, то використовуватиметься кукурудза. Найзручніше, коли вона буде консервована.

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Спочатку добре промийте її під водою. Подавати можна зі сметаною та обсмаженим беконом.

Рецепт spendwithpennies.com передбачає один літр курячого або овочевого бульйону.

Кукурудзяний суп

Кукурудзяний крем-суп
Кукурудзяний крем-суп / Фото: www.spendwithpennies.com

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Інгредієнти:

  • половина нарізаної цибулини;
  • 2 дрібно нарізаних стебла селери;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 2 подрібнені зубчики часнику;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 400-450 г консервованої кукурудзи;
  • 1 велика нарізана картоплина;
  • 1 літр курячого чи овочевого бульйону;
  • 1 склянка вершків або молока;
  • сіль, перець, чебрець;
  • зелена цибуля, сметана – для подачі.

Супи можуть бути чудовим засобом схуднення, наприклад, боннський. Його рецепт читайте тут.

Як приготувати:

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  1. З'єднайте цибулю, селеру, масло та часник у каструлі. Готуйте на середньому вогні, доки цибуля не стане м'якою, близько чотирьох хвилин.
  2. Додайте борошно, готуйте ще одну хвилину. Всипте кукурудзу та картопля.
  3. Додайте бульйон, вершки, сіль, чебрець і перець. Варіть 15-20 хвилин без кришки або доки картопля не стане м'якою.
  4. Подавайте зі сметаною та зеленню.

І щоби приготувати улюблений суп максимально швидко, допоможуть домашні бульйонні кубики, рецепт знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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