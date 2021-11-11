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Швидкий рецепт сирного хліба до вечірнього чаю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
11 листопада, 17:45
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Особливість – перець халапеньйо, але можна обійтися меленим червоним перцем або болгарським, якщо не любите гостре. Ще потрібен твердий сир, сметана та йогурт. Насичений сирний хліб випікається протягом 50 хвилин
Сирний хліб - рецепт
Сирний хліб - рецепт / Фото: www.mashed.com

Цей хліб обов'язково оцінять ті, хто не уявляє свого раціону без сиру та найрізноманітніших страв з ним. Випікається він у формі для хліба, так презентабельніше, але можна використовувати форму для бісквіта.

У рецепті від Мashed.com є халапеньйо. Можна від нього відмовитись або замінити болгарським перцем.

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Сирний хліб

Інгредієнти:

  • 450 г борошна;
  • 1 ст. л. розпушувача;
  • 1 ч. л. солі;
  • по ⅛ ч. л. меленого чорного перцю, каєнського перцю;
  • 250 г твердого тертого сиру;
  • 1 халапеньйо, нарізаний кубиками;
  • 200 г грецького йогурту;
  • 100 г сметани;
  • 3 ст. л. вершкового масла;
  • 1 велике яйце, кімнатної температури.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів, змастити маслом.
  2. У великій мисці з'єднати борошно, розпушувач, сіль, перець і перець каєнський, перемішати.
  3. Додати сир, халапеньйо (якщо є) і перемішати.
  4. Додати вологі інгредієнти: йогурт, сметану, розтоплене масло та яйце. Тісто має бути густим та важким. За необхідності додати трохи йогурту або сметани.
  5. Перелити у форму для випікання хліба та лопаткою розгладити верх. Випікати 50-55 хвилин. За потреби хліб можна накрити фольгою за 10-15 хвилин до кінця випікання.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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