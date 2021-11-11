Швидкий рецепт сирного хліба до вечірнього чаю

Особливість – перець халапеньйо, але можна обійтися меленим червоним перцем або болгарським, якщо не любите гостре. Ще потрібен твердий сир, сметана та йогурт. Насичений сирний хліб випікається протягом 50 хвилин

Сирний хліб - рецепт / Фото: www.mashed.com

Цей хліб обов'язково оцінять ті, хто не уявляє свого раціону без сиру та найрізноманітніших страв з ним. Випікається він у формі для хліба, так презентабельніше, але можна використовувати форму для бісквіта.

У рецепті від Мashed.com є халапеньйо. Можна від нього відмовитись або замінити болгарським перцем.

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Сирний хліб

Інгредієнти:

450 г борошна;

1 ст. л. розпушувача;

1 ч. л. солі;

по ⅛ ч. л. меленого чорного перцю, каєнського перцю;

250 г твердого тертого сиру;

1 халапеньйо, нарізаний кубиками;

200 г грецького йогурту;

100 г сметани;

3 ст. л. вершкового масла;

1 велике яйце, кімнатної температури.

Як приготувати: