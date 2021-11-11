Швидкий рецепт сирного хліба до вечірнього чаю

Цей хліб обов'язково оцінять ті, хто не уявляє свого раціону без сиру та найрізноманітніших страв з ним. Випікається він у формі для хліба, так презентабельніше, але можна використовувати форму для бісквіта.
У рецепті від Мashed.com є халапеньйо. Можна від нього відмовитись або замінити болгарським перцем.
Сирний хліб
Інгредієнти:
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- 450 г борошна;
- 1 ст. л. розпушувача;
- 1 ч. л. солі;
- по ⅛ ч. л. меленого чорного перцю, каєнського перцю;
- 250 г твердого тертого сиру;
- 1 халапеньйо, нарізаний кубиками;
- 200 г грецького йогурту;
- 100 г сметани;
- 3 ст. л. вершкового масла;
- 1 велике яйце, кімнатної температури.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів, змастити маслом.
- У великій мисці з'єднати борошно, розпушувач, сіль, перець і перець каєнський, перемішати.
- Додати сир, халапеньйо (якщо є) і перемішати.
- Додати вологі інгредієнти: йогурт, сметану, розтоплене масло та яйце. Тісто має бути густим та важким. За необхідності додати трохи йогурту або сметани.
- Перелити у форму для випікання хліба та лопаткою розгладити верх. Випікати 50-55 хвилин. За потреби хліб можна накрити фольгою за 10-15 хвилин до кінця випікання.