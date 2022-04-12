Швидкий рецепт закуски з маринованих овочів на кожен день та на свято

Про те, як швидко замаринувати смачні помідори, навіть ранні, ми писали. Тепер – ціле асорті з недорогих овочів.
Якщо не знайдете якогось інгредієнта, його можна замінити більшою кількістю іншого.
На каналі Готуємо з Оксаною Пашко рекомендують відварювати овочі окремо: моркву з грибами, цвітну капусту з перцем, броколі.
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Останню після варіння помістіть на кілька хвилин у крижану воду, так вона не втратить свій яскравий колір.
Швидка закуска з маринованих овочів
Інгредієнти:
- цвітна капуста, броколі, перець – по 400 г;
- морква – 2 шт.;
- печериці – 400 г.
Маринад:
- вода – 500 мл;
- олія – 100 мл;
- оцет яблучний 6% – 100 мл;
- цукор – 150 г;
- сіль, мелений коріандр – по 1 ст. л.;
- карі – 1 ч. л.;
- часник – 3 зубчики.
Тут читайте рецепт моркви по-корейськи, вона буде готова за 10 хвилин.
Як приготувати:
- Для маринаду з'єднати всі інгредієнти в сотейнику, дати закипіти й за хвилину зняти з вогню до остигання.
- Пропустити через прес часник, додати в маринад
- Овочі вимити та нарізати за смаком.
- У киплячу воду додати моркву та гриби. Варити 5 хвилин. Відкинути на друшляк.
- Відварити капусту в окропі, варити 2 хвилини. Перекласти у крижану воду.
- Також відварити цвітну капусту та перець, дати охолонути.
- У ємність скласти всі овочі. Залити маринадом та перемішати. Накрити кришкою та залишити на 6 годин.
Докладніше про цю овочеву закуску дивіться у відео.