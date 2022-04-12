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Швидкий рецепт закуски з маринованих овочів на кожен день та на свято

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 квітня, 14:05
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Потрібні броколі та цвітна капуста, болгарський перець та печериці. Закуску можна їсти за шість годин
Закуска з маринованих овочів
Закуска з маринованих овочів / Фото: onepotrecipes.com

Про те, як швидко замаринувати смачні помідори, навіть ранні, ми писали. Тепер – ціле асорті з недорогих овочів.

Якщо не знайдете якогось інгредієнта, його можна замінити більшою кількістю іншого.

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На каналі Готуємо з Оксаною Пашко рекомендують відварювати овочі окремо: моркву з грибами, цвітну капусту з перцем, броколі.

Останню після варіння помістіть на кілька хвилин у крижану воду, так вона не втратить свій яскравий колір.

Швидка закуска з маринованих овочів

Швидка закуска з маринованих овочів
Швидка закуска з маринованих овочів / Фото: Готовим с Оксаной Пашко

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Інгредієнти:

  • цвітна капуста, броколі, перець – по 400 г;
  • морква – 2 шт.;
  • печериці – 400 г.

Маринад:

  • вода – 500 мл;
  • олія – 100 мл;
  • оцет яблучний 6% – 100 мл;
  • цукор – 150 г;
  • сіль, мелений коріандр – по 1 ст. л.;
  • карі – 1 ч. л.;
  • часник – 3 зубчики.

Тут читайте рецепт моркви по-корейськи, вона буде готова за 10 хвилин.

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Як приготувати:

  1. Для маринаду з'єднати всі інгредієнти в сотейнику, дати закипіти й за хвилину зняти з вогню до остигання.
  2. Пропустити через прес часник, додати в маринад
  3. Овочі вимити та нарізати за смаком.
  4. У киплячу воду додати моркву та гриби. Варити 5 хвилин. Відкинути на друшляк.
  5. Відварити капусту в окропі, варити 2 хвилини. Перекласти у крижану воду.
  6. Також відварити цвітну капусту та перець, дати охолонути.
  7. У ємність скласти всі овочі. Залити маринадом та перемішати. Накрити кришкою та залишити на 6 годин.

Докладніше про цю овочеву закуску дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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