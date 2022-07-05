Швидкий штрудель з вишнею без метушні – рецепт до сніданку (відео)

З лаваша можна приготувати чудові рулети з грибами на десерт – цей штрудель. Тобто отримаємо різноманітність, яку багато хто вибирає, щоб щільно поїсти вранці.
З вишні потрібно прибрати кісточки та засипати цукром, залишивши на кілька хвилин. Кількість цукру залежить від кислинки ягоди.
Alina FooDeeзмащує лаваш зсередини та зверху сумішшю з яйця, ванільного цукру та молока – буде хрумкий і ароматний штрудель.
Швидкий штрудель з вишнею
Інгредієнти:
- вишня – 300 г;
- цукру – 40 г;
- лаваш тонкий – 120 г;
- ванільний цукор;
- яйце;
- крохмаль – 1 ч. л. з гіркою
- молоко – 1 ст. л.;
- цукрова пудра – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Духовку розігріти на 180 градусів.
- Вишню очистити від кісточки. Засипати цукром, хай вона пустить сік.
- Збити яйце з ванільним цукром та молоком.
- Злити зайвий сік з вишні, додати крохмаль та перемішати. Змастити лаваш сумішшю з яйця, ванільного цукру та молока, викласти вишню і скрутити штрудель. Зверху штрудель теж змастити цією сумішшю.
- Випікати 20 хвилин. Присипати цукровою пудрою.
Деталі формовки штруделя дивіться нижче.
Рецепт рваного пирога, для якого потрібні лаваш та молоко, знайдете тут.