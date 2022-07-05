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Швидкий штрудель з вишнею без метушні – рецепт до сніданку (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 липня, 07:01
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Приготувати цей штрудель так швидко, що одразу вмикайте духовку розігрітися. Попередньо вишня засипається цукром
Лінивий штрудель на сніданок
Лінивий штрудель на сніданок / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

З лаваша можна приготувати чудові рулети з грибами на десерт – цей штрудель. Тобто отримаємо різноманітність, яку багато хто вибирає, щоб щільно поїсти вранці.

З вишні потрібно прибрати кісточки та засипати цукром, залишивши на кілька хвилин. Кількість цукру залежить від кислинки ягоди.

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Alina FooDeeзмащує лаваш зсередини та зверху сумішшю з яйця, ванільного цукру та молока – буде хрумкий і ароматний штрудель.

Швидкий штрудель з вишнею

Інгредієнти:

  • вишня – 300 г;
  • цукру – 40 г;
  • лаваш тонкий – 120 г;
  • ванільний цукор;
  • яйце;
  • крохмаль – 1 ч. л. з гіркою
  • молоко – 1 ст. л.;
  • цукрова пудра – 1 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Духовку розігріти на 180 градусів.
  2. Вишню очистити від кісточки. Засипати цукром, хай вона пустить сік.
  3. Збити яйце з ванільним цукром та молоком.
  4. Злити зайвий сік з вишні, додати крохмаль та перемішати. Змастити лаваш сумішшю з яйця, ванільного цукру та молока, викласти вишню і скрутити штрудель. Зверху штрудель теж змастити цією сумішшю.
  5. Випікати 20 хвилин. Присипати цукровою пудрою.

Деталі формовки штруделя дивіться нижче.

Рецепт рваного пирога, для якого потрібні лаваш та молоко, знайдете тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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