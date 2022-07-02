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Бюджетна намазка мунавой – її їдять з чорним хлібом у Фінляндії (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 липня, 16:24
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І не лише в Фінляндії. Вона дуже популярна в Естонії. Можна готувати на м'якому маргарині або вершковому маслі
Як приготувати фінську закуску мунавой
Як приготувати фінську закуску мунавой / Фото: Колаж: Сьогодні,

Черговий доказ, що є дуже багато простої, з недорогих продуктів, але з ідеальним поєднанням їжі. Це стосується ще однієї закуски, тільки з Франції, "Мізки ткача".

Зазвичай мунавой готують на Великдень або після великодніх днів, щоб смачно використати варені яйця.

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Намазку можна їсти з чорним або житнім хлібом, подавати до риби або молодої картоплі.

Рецепт із сайту yhteishyva.fі.

Фінська намазка мунавой

Фінська намазка мунавой
Фінська намазка мунавой

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Інгредієнти:

  • 100 г вершкове масло або маргарин;
  • 6 шт. яйця;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. Довести масло до кімнатної температури.
  2. Тим часом відварити яйця круто, почистити, подрібнити виделкою.
  3. Додати нарізане масло, посолити за смаком і перемішати.
  4. Подавати із зеленню.

Тут є рецепт фінських булочок з неймовірним коричним ароматом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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