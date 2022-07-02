Бюджетна намазка мунавой – її їдять з чорним хлібом у Фінляндії (фото)

І не лише в Фінляндії. Вона дуже популярна в Естонії. Можна готувати на м'якому маргарині або вершковому маслі

Як приготувати фінську закуску мунавой / Фото: Колаж: Сьогодні,

Черговий доказ, що є дуже багато простої, з недорогих продуктів, але з ідеальним поєднанням їжі. Це стосується ще однієї закуски, тільки з Франції, "Мізки ткача".

Зазвичай мунавой готують на Великдень або після великодніх днів, щоб смачно використати варені яйця.

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Намазку можна їсти з чорним або житнім хлібом, подавати до риби або молодої картоплі.

Рецепт із сайту yhteishyva.fі.

Фінська намазка мунавой

Фінська намазка мунавой

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Інгредієнти:

100 г вершкове масло або маргарин;

6 шт. яйця;

дрібка солі.

Як приготувати:

Довести масло до кімнатної температури. Тим часом відварити яйця круто, почистити, подрібнити виделкою. Додати нарізане масло, посолити за смаком і перемішати. Подавати із зеленню.

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