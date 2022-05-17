Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚽ Емполі – Україна: онлайн ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Бюджетний і швидкий рецепт на вечерю – так макарони ви точно не готували

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 17:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Каструля не потрібна, макарони готуватимуться в сковороді. Зі спецій візьміть сушений часник та орегано
Рецепт бюджетної вечері з макаронів
Рецепт бюджетної вечері з макаронів

І ще одна дуже бюджетна та смачна водночас вечеря, в якій головні – макарони. Їх не потрібно варити у воді, а слід одразу викласти в сковороду та залити молоком.

Плюс – наявність плавленого сиру, він ще більше посилить вершковий смак цієї вечері. Подавайте макарони зі свіжою зеленню.

Реклама

Рецепт від Альона Митрофанова.

Макарони з плавленим сиром

Макарони з плавленим сиром
Макарони з плавленим сиром

Інгредієнти:

Реклама
  • 200 г макаронів;
  • 1 плавлений сирок;
  • 500 г молока;
  • сіль, спеції (орегано, сухий часник), зелень.

Тут читайте, як зробити лінивий лагман за 30 хвилин. Потрібні макарони та тушенина.

Як приготувати:

  1. На сковороді розігріти трохи олії, висипати макарони, перемішати. Трохи обсмажити кілька хвилин.
  2. Викласти плавлений сирок та залити молоком. Додати спеції. Накрити кришкою.
  3. Продовжувати готувати, періодично мішаючи до готовності макаронів.

Детальніше про цю максимально просту вечерю дивіться нижче.

Реклама

Рецепт оригінального теплого салату з макаронами знайдете в цьому матеріалі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Любиш українську кухню?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти