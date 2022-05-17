Бюджетний і швидкий рецепт на вечерю – так макарони ви точно не готували

І ще одна дуже бюджетна та смачна водночас вечеря, в якій головні – макарони. Їх не потрібно варити у воді, а слід одразу викласти в сковороду та залити молоком.
Плюс – наявність плавленого сиру, він ще більше посилить вершковий смак цієї вечері. Подавайте макарони зі свіжою зеленню.
Рецепт від Альона Митрофанова.
Макарони з плавленим сиром
Інгредієнти:
- 200 г макаронів;
- 1 плавлений сирок;
- 500 г молока;
- сіль, спеції (орегано, сухий часник), зелень.
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Як приготувати:
- На сковороді розігріти трохи олії, висипати макарони, перемішати. Трохи обсмажити кілька хвилин.
- Викласти плавлений сирок та залити молоком. Додати спеції. Накрити кришкою.
- Продовжувати готувати, періодично мішаючи до готовності макаронів.
Детальніше про цю максимально просту вечерю дивіться нижче.
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