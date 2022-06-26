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Чашушулі з яловичиною – рецепт однієї з головних страв Грузії (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 червня, 14:28
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Використовується яловичина або телятина. Якщо м'ясо занадто жирне, готуйте без олії. Потрібні томатна паста та помідори
Як приготувати грузинську чашушулі
Як приготувати грузинську чашушулі

Коли потрібно нагодувати велику сім'ю та зробити це смачно, грузини готують острі або чашушулі.

Готують з телятини або яловичини. Від того, наскільки молоде м'ясо, залежатиме час тушкування. Ідеально, якщо у вас є чавунна пательня. У ній чашушулі готуватиметься рівномірно, а м'ясо залишиться соковитим.

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Кінзу можна додати до готової страви та окремо нарізати під час подачі.

На сайті pp_video_resepts радять влити трохи окропу в процесі тушкування м'яса. Якщо воно пісне, можна покласти вершкове масло.

Чашушулі

Чашушулі, рецепт грузинської кухні
Чашушулі, рецепт грузинської кухні

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Інгредієнти:

  • м'ясо – 1 кг;
  • цибуля – 3 шт.;
  • помідори – 4-5 шт.;
  • томатна паста – 2 ст. л.;
  • часник – 4 зубки;
  • кінза, базилік;
  • мелений перець чилі – 1 ч. л.;
  • мелений коріандр – 1/2 ч. л.;
  • сіль;
  • лаврове листя – 2 шт.

Як приготувати:

  1. Нарізати м'ясо на невеликі шматки, викласти в чавунну пательню. Додати нарізану півкільцями цибулю. Тушкувати 30-40 хвилин до готовності м'яса. Якщо рідина випарувалася, можна додати пів склянки окропу.
  2. Помідори натерти. Часник нарізати. Зелень дрібно порубати.
  3. За 30-40 хвилин покласти томатну пасту й терті помідори, перемішати. Готувати ще 10 хвилин на сильному вогні.
  4. Додати часник, зелень, спеції та лаврове листя. Накрити кришкою та готувати чашушулі ще 5 хвилин.

Обов'язково спробуйте суп харчо, якщо раніше його не готували. Тут знайдете рецепт та правила його приготування.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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