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Чай з бузку – як приготувати популярний напій з Латвії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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17 травня, 10:20
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Бузок для заварювання потрібно збирати далеко від доріг, найкраще – у сільській місцевості. Цукор, мед та лимон додаються за смаком
Як приготувати чай з бузку
Як приготувати чай з бузку

Ми давно освоїли користь і заспокійливий ефект трав'яного чаю, один з фаворитів – з м'ятою. А от квіти використовуємо набагато рідше.

У цьому плані досягли успіху латиші, які навчилися заварювати чай з бузку. Як розповідають на сайті latvianeats.com, у Ризі є величезний парк бузку, де можна спробувати не тільки цей напій, а й інші смаколики, натхненні цією красивою рослиною.

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Зрозуміло, що після настоювання чай трохи гірчить, регулюйте його смак цукром або медом.

Чай з бузку

Інгредієнти:

  • 3 склянки квіток бузку;
  • 4 склянки окропу;
  • лимон, цукор, мед або кленовий сироп для подачі.

Перед чаєм можна з'їсти відкриті пиріжки з морквою скландраусис, це гордість латиської кухні

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Як приготувати:

  1. Помістіть квітки бузку у велику термостійку ємність. Додайте окріп і залиште на ніч. Процідіть рідину, викиньте квіти.
  2. Розбавте ще водою, додайте улюблений підсолоджувач за смаком. На цьому етапі чай буде гірким.
  3. Подавати з льодом та лимоном за бажанням.

Тут читайте, як у Латвії тушкують капусту і що до неї додають.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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