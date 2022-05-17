Чай з бузку – як приготувати популярний напій з Латвії

Бузок для заварювання потрібно збирати далеко від доріг, найкраще – у сільській місцевості. Цукор, мед та лимон додаються за смаком

Як приготувати чай з бузку

Ми давно освоїли користь і заспокійливий ефект трав'яного чаю, один з фаворитів – з м'ятою. А от квіти використовуємо набагато рідше.

У цьому плані досягли успіху латиші, які навчилися заварювати чай з бузку. Як розповідають на сайті latvianeats.com, у Ризі є величезний парк бузку, де можна спробувати не тільки цей напій, а й інші смаколики, натхненні цією красивою рослиною.

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Зрозуміло, що після настоювання чай трохи гірчить, регулюйте його смак цукром або медом.

Чай з бузку

Інгредієнти:

3 склянки квіток бузку;

4 склянки окропу;

лимон, цукор, мед або кленовий сироп для подачі.

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Як приготувати:

Помістіть квітки бузку у велику термостійку ємність. Додайте окріп і залиште на ніч. Процідіть рідину, викиньте квіти. Розбавте ще водою, додайте улюблений підсолоджувач за смаком. На цьому етапі чай буде гірким. Подавати з льодом та лимоном за бажанням.

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