Чай з бузку – як приготувати популярний напій з Латвії

Ми давно освоїли користь і заспокійливий ефект трав'яного чаю, один з фаворитів – з м'ятою. А от квіти використовуємо набагато рідше.
У цьому плані досягли успіху латиші, які навчилися заварювати чай з бузку. Як розповідають на сайті latvianeats.com, у Ризі є величезний парк бузку, де можна спробувати не тільки цей напій, а й інші смаколики, натхненні цією красивою рослиною.
Зрозуміло, що після настоювання чай трохи гірчить, регулюйте його смак цукром або медом.
Чай з бузку
Інгредієнти:
- 3 склянки квіток бузку;
- 4 склянки окропу;
- лимон, цукор, мед або кленовий сироп для подачі.
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Як приготувати:
- Помістіть квітки бузку у велику термостійку ємність. Додайте окріп і залиште на ніч. Процідіть рідину, викиньте квіти.
- Розбавте ще водою, додайте улюблений підсолоджувач за смаком. На цьому етапі чай буде гірким.
- Подавати з льодом та лимоном за бажанням.
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