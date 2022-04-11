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Чай "М'ятний цитрус" із заспокійливими властивостями – як приготувати і рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 квітня, 12:41
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Перед тим, як засипати інгредієнти у заварник, обдайте його окропом. Разом з цим, чай заварюється водою не вище 85 градусів
М'ятний чай з медом
М'ятний чай з медом / Фото: Pixabay

Коли хочеться випити заспокійливий напій, який знижує рівень тривоги та благотворно впливає на нервову систему, то у складі має бути м'ята.

Здавна відомо, що ця рослина робить сон міцним, скорочує стрес і зменшує втому.

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У цьому чаї є мед, тож цукор додавайте за смаком. Цукати можуть бути будь-якими, пам'ятайте, що вони також солодкі.

Щодо чорниці, то вона може бути сушеною або добре обсушеною розмороженою.

І, звісно, не можна використовувати окріп. Вода має бути приблизно 85 градусів.

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Рецепт знайшли на сторінці bon.cakes.

Чай "М'ятний цитрус"

Чай "М'ятний цитрус"
Чай "М'ятний цитрус" / Фото: instagram.com/bon.cakes

Інгредієнти на 0,6 літра води:

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  • м'ята – 15 г;
  • цукати – 10 г;
  • лимонний сік – 20 г;
  • мед світлий – 60 г;
  • цукор, кориця – за смаком;
  • апельсин;
  • чорниця – за бажанням.

Два рецепти чаю, що бадьорить, – з імбиром і цитрусовими – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У чайник викласти м'яту, цедру апельсина та цукати.
  2. Половину апельсина нарізати часточками, з другої половини вичавити сік і додати чайник.
  3. Додати корицю, сік лимона, імбир, мед, чорницю та цукор.
  4. Залити водою, не окропом. Дати заваритися 10 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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