Чай "М'ятний цитрус" із заспокійливими властивостями – як приготувати і рецепт

Перед тим, як засипати інгредієнти у заварник, обдайте його окропом. Разом з цим, чай заварюється водою не вище 85 градусів

М'ятний чай з медом / Фото: Pixabay

Коли хочеться випити заспокійливий напій, який знижує рівень тривоги та благотворно впливає на нервову систему, то у складі має бути м'ята.

Здавна відомо, що ця рослина робить сон міцним, скорочує стрес і зменшує втому.

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У цьому чаї є мед, тож цукор додавайте за смаком. Цукати можуть бути будь-якими, пам'ятайте, що вони також солодкі.

Щодо чорниці, то вона може бути сушеною або добре обсушеною розмороженою.

І, звісно, не можна використовувати окріп. Вода має бути приблизно 85 градусів.

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Рецепт знайшли на сторінці bon.cakes.

Чай "М'ятний цитрус"

Чай "М'ятний цитрус" / Фото: instagram.com/bon.cakes

Інгредієнти на 0,6 літра води:

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м'ята – 15 г;

цукати – 10 г;

лимонний сік – 20 г;

мед світлий – 60 г;

цукор, кориця – за смаком;

апельсин;

чорниця – за бажанням.

Два рецепти чаю, що бадьорить, – з імбиром і цитрусовими – знайдете тут.

Як приготувати: