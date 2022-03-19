Чайний кекс – рецепт випічки, яка починає танути вже в руках

Міцно заварений чай часто потрапляє до різної випічки. Про одне таке жувальне печиво ми розповідали.
Цей кекс, судячи зі складу інгредієнтів, вийде важким і вологим. Це йому забезпечить олія.
На сайті Вonappetit.com пропонують посипати кекс цукром перед випічкою. Цього можна не робити, якщо вважаєте, що цукру і так достатньо.
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Чайний кекс
Інгредієнти:
- 1 склянка олії, плюс ще трохи для форми;
- по 250 г борошна, цукру;
- 1 ч. л. солі;
- по 0,5 ч. л. розпушувача, соди;
- 2 великі яйця;
- 1 склянка йогурту;
- 40 мл чорного чаю;
- 1 ч. л. ванільний цукор;
- 1 ст. л. цукор для посипання.
Якщо є прострочений йогурт, викидати його не потрібно. З нього можна спекти кекс-хмару.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Злегка змастіть форму олією та застеліть пергаментним папером.
- З'єднайте борошно, сіль, соду та розпушувач.
- Збийте впродовж хвилини яйця з цукром, а йогурт з'єднайте з чаєм та ванільним цукром.
- Частинами введіть 1 склянку олії, постійно збиваючи до однорідності. Додайте сухі інгредієнти та змішайте. Перелийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте верх.
- Посипте цукром поверхню. Випікайте до сухої зубочистки близько години. Дайте охолонути у формі.