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Чебуреки без тіста, замість нього – листя капусти: рецепт смачної та дієтичної страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 січня, 18:38
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Підготовка капусти відбувається, як і для голубців. Фарш може бути курячий або свинячий. До нього, крім спецій, потрібно обов'язково додати подрібнену в кашу цибулю
Дієтичні чебуреки
Дієтичні чебуреки / Фото: instagram.com/kushaj.i.hudej/

Ще одне швидке та оригінальне рішення для смачних чебуреків. Як їх приготувати без замісу тіста за допомогою лаваша – ми розповідали.

Тут замість тіста листя капусти, воно попередньо відварюється і злегка відбивається.

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Такі чебуреки смачні як у гарячому, так і холодному вигляді.

Деталі формування перед смаженням дивіться у відео нижче.

Дієтичні чебуреки

Дієтичні чебуреки
Дієтичні чебуреки / Фото: Рецепты от мамули

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Інгредієнти:

  • фарш – 500 г;
  • капуста – 1 шт.;
  • сіль, суміш перців, сушений часник – по 1 ч. л.;
  • мелений перець – 0,5 ч. л.;
  • мелений мускатний горіх – щіпка;
  • цибуля – 1 шт.;
  • борошно – 100 г;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • яйця – 3 шт.;
  • сухарі панірувальні – 3-4 ст. л.

В Австрії теж є страва, яка дуже нагадує чебуреки, і це крапфен з начинкою з картоплі та сиру.

Як приготувати:

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  1. Фарш з'єднати з усіма спеціями. Цибулину подрібнити в блендері до кашки, з'єднати з фаршем і перемішати.
  2. У капусти вирізати качан, варити після закипання 5-7 хвилин. Зняти верхнє листя, дати охолонути.
  3. Яйця розбити в ємності та збити із сіллю.
  4. В іншій ємності з'єднати борошно та крохмаль. У третю ємність висипати сухарі.
  5. У листя капусти зрізати ущільнення, воно посередині і злегка відбити листя молотком.
  6. На одну половину викласти трохи більше стлової ложки фаршу. Злегка підігнути краї, сформувати чебурек та обрізати нерівності.
  7. Обваляти в борошні, потім – у яйці та в панірувальних сухарях.
  8. Обсмажувати до золотавої скоринки з обох боків.

Як правильно сформувати чебуреки перед смаженням – дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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