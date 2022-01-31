Чебуреки без тіста, замість нього – листя капусти: рецепт смачної та дієтичної страви

Ще одне швидке та оригінальне рішення для смачних чебуреків. Як їх приготувати без замісу тіста за допомогою лаваша – ми розповідали.
Тут замість тіста листя капусти, воно попередньо відварюється і злегка відбивається.
Такі чебуреки смачні як у гарячому, так і холодному вигляді.
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Деталі формування перед смаженням дивіться у відео нижче.
Дієтичні чебуреки
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- капуста – 1 шт.;
- сіль, суміш перців, сушений часник – по 1 ч. л.;
- мелений перець – 0,5 ч. л.;
- мелений мускатний горіх – щіпка;
- цибуля – 1 шт.;
- борошно – 100 г;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- яйця – 3 шт.;
- сухарі панірувальні – 3-4 ст. л.
В Австрії теж є страва, яка дуже нагадує чебуреки, і це крапфен з начинкою з картоплі та сиру.
Як приготувати:
- Фарш з'єднати з усіма спеціями. Цибулину подрібнити в блендері до кашки, з'єднати з фаршем і перемішати.
- У капусти вирізати качан, варити після закипання 5-7 хвилин. Зняти верхнє листя, дати охолонути.
- Яйця розбити в ємності та збити із сіллю.
- В іншій ємності з'єднати борошно та крохмаль. У третю ємність висипати сухарі.
- У листя капусти зрізати ущільнення, воно посередині і злегка відбити листя молотком.
- На одну половину викласти трохи більше стлової ложки фаршу. Злегка підігнути краї, сформувати чебурек та обрізати нерівності.
- Обваляти в борошні, потім – у яйці та в панірувальних сухарях.
- Обсмажувати до золотавої скоринки з обох боків.
Як правильно сформувати чебуреки перед смаженням – дивіться у відео.