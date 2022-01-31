Чебуреки без тіста, замість нього – листя капусти: рецепт смачної та дієтичної страви

Підготовка капусти відбувається, як і для голубців. Фарш може бути курячий або свинячий. До нього, крім спецій, потрібно обов'язково додати подрібнену в кашу цибулю

Дієтичні чебуреки / Фото: instagram.com/kushaj.i.hudej/

Ще одне швидке та оригінальне рішення для смачних чебуреків. Як їх приготувати без замісу тіста за допомогою лаваша – ми розповідали.

Тут замість тіста листя капусти, воно попередньо відварюється і злегка відбивається.

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Такі чебуреки смачні як у гарячому, так і холодному вигляді.

Деталі формування перед смаженням дивіться у відео нижче.

Дієтичні чебуреки

Дієтичні чебуреки / Фото: Рецепты от мамули

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Інгредієнти:

фарш – 500 г;

капуста – 1 шт.;

сіль, суміш перців, сушений часник – по 1 ч. л.;

мелений перець – 0,5 ч. л.;

мелений мускатний горіх – щіпка;

цибуля – 1 шт.;

борошно – 100 г;

крохмаль – 1 ст. л.;

яйця – 3 шт.;

сухарі панірувальні – 3-4 ст. л.

В Австрії теж є страва, яка дуже нагадує чебуреки, і це крапфен з начинкою з картоплі та сиру.

Як приготувати:

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Фарш з'єднати з усіма спеціями. Цибулину подрібнити в блендері до кашки, з'єднати з фаршем і перемішати. У капусти вирізати качан, варити після закипання 5-7 хвилин. Зняти верхнє листя, дати охолонути. Яйця розбити в ємності та збити із сіллю. В іншій ємності з'єднати борошно та крохмаль. У третю ємність висипати сухарі. У листя капусти зрізати ущільнення, воно посередині і злегка відбити листя молотком. На одну половину викласти трохи більше стлової ложки фаршу. Злегка підігнути краї, сформувати чебурек та обрізати нерівності. Обваляти в борошні, потім – у яйці та в панірувальних сухарях. Обсмажувати до золотавої скоринки з обох боків.

Як правильно сформувати чебуреки перед смаженням – дивіться у відео.