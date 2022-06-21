Чим швидко замінити майонез – потрібні сметана або натуральний йогурт

До цих двох продуктів додаються найпростіші інгредієнти – отримуємо цікаві соуси для запікання м'яса або риби та заправки салатів

Чим просто та смачно замінити майонез

Найчастіше пошук рецептів і способів, чим і як замінити майонез, шукають ті, хто дбає про фігуру, і ті, у кого його не виявилося вдома.

Наприклад, потрібну кількість солі в рецепті можна замінити спеціями, вийде навіть смачніше З майонезом теж є альтернативи й, можливо, до них ви повертатиметеся. Додаткові інгредієнти до сметани або натурального йогурту додавайте до смаку.

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Соус на основі натурального йогурту

До натурального йогурту можна додати гірчицю, соєвий соус або томатну пасту

Один з варіянтів – це натуральний йогурт з додатковими інгредієнтами, які потрібно регулювати на свій смак.

Отже, до грецького йогурту можна додати гірчицю та перемішати. Цей соус підходить для запікання.

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Непогано буде, коли додати окремо томатну пасту. Правда, такий замінник може бути пріснуватий, тому його треба трохи підсолити.

Для салатів, овочевих та з м'ясом, можна спробувати додати до йогурту соєвий соус.

І ще один рецепт: на 100 грамів натурального йогурту потрібна чайна ложка сухого або подрібненого свіжого часнику, половина чайної ложки гірчиці та дві столові ложки оливкової олії. Посоліть і поперчіть до смаку.

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За допомогою чого можна замінити м'ясо в раціоні – дізнаєтесь тут.

Соус на основі сметани

Сметану, щоб замінити майонез, треба брати жирну

Ще один варіянт соусу, який замінить майонез, можна зробити на основі сметани.

Сметану краще брати жирну. До неї до смаку додати діжонську та гостру гірчицю. Також буде смачніше, якщо взяти нарізану зелень. Таким соусом можна заправляти салати.

Є цікавий рецепт на основі сметани та варених жовтків. На два жовтки потрібно 100 грамів нежирної сметани. Це потрібно довести до однорідності виделкою, додати столову ложку оливкової олії, потім посолити та поперчити. За бажанням додати трохи гірчиці.

Якщо немає вершкового масла, то у випічці його можна замінити. Про це ми писали у цьому матеріялі.