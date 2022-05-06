Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Начинки для піци

Корисний сніданок

Без цукру та борошна

Соковита курка

Десерт королеви

Як варити гречку
СЬОГОДНІ Їжа

Як смачно здивувати маму – три солодкі ідеї з різних країн

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 10:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У День матері в США печуть лимонний бісквіт, в Нідерландах – пишні млинці, а в Британії пригощаються тартом Бейквелл
Що приготувати на День матері
Що приготувати на День матері / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

День матері в Україні святкуватимемо 8 травня. З чого розпочати цей день? Пропонуємо зварити для мам дуже оригінальну каву з халвою. Поки вона питиме її, подумайте про десерт.

Це може бути британський тарт Бейквелл з мигдалем та малиновим варенням від kingarthurbaking.com. Або щось простіше – величезні повітряні млинці із солодкими або солоними топінгами на вибір.

Реклама

Словом, що б ви не вибрали, мамі буде однаково приємно ну й смачно безумовно.

Отже, що і як готують на День матері в Нідерландах, Британії та США – нижче.

Британія: тарт Бейквелл

тарт Бейквелл
тарт Бейквелл / Фото: www.kingarthurbaking.com

Реклама

Для основи:

  • 170 г борошна;
  • 30 цукрової пудри;
  • дрібка солі;
  • 120 г вершкового масла, холодного;
  • 1 великий яєчний жовток, залишити білок для начинки;
  • 2 ст. л. холодної води.

Для начинки:

  • 115 г вершкового масла, м'якого;
  • 100 г цукрового піску;
  • дрібка солі;
  • 120 г мигдального борошна;
  • 30 г борошна;
  • 1 велике яйце;
  • 1 великий яєчний білок;
  • 3/4 чайної ложки мигдального екстракту;
  • 80 г малинового варення;
  • 40 г нарізаного мигдалю.

Як приготувати:

Реклама
  1. Змішайте борошно, цукрову пудру та сіль у великій мисці.
  2. Наріжте вершкове масло кубиками та посипте борошняною сумішшю. Змішайте масло з борошном в крихту.
  3. Додайте яєчний жовток разом з водою, акуратно вмішуючи їх у борошняну суміш, щоб вийшло однорідне тісто.
  4. На злегка посипаній борошном поверхні розкачайте тісто в коло, перенесіть у форму, формуючи борти. Наколіть виделкою. Поставте у холодильник на 30 хвилин.
  5. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  6. Застеліть корж пергаментом та покладіть вантаж. Випікайте 20 хвилин, потім зніміть пергамент і випікайте ще 5-10 хвилин, доки краї стануть злегка золотавими. Дайте охолонути.
  7. Для начинки збийте масло, цукор і сіль до пухнастої маси. Вмішайте борошно, яйце і яєчний білок, мигдальний екстракт.
  8. Поступово розподіліть малинове варення по коржу. Викладіть мигдальну суміш на джем. Зверху прикрасьте нарізаним мигдалем.
  9. Випікайте пиріг 35-40 хвилин за 180 градусів або до готовності.

Приблизно такої ж текстури, як і Бейквелл, але з яблуками, готують пироги в Ірландії. Святковий рецепт знайдете тут.

Нідерланди: соковитий пай із солодким або солоним топінгом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Інгредієнти на 4 порції:

  • 3 яйця;
  • 3/4 склянки молока;
  • 3 ст. л. розтопленого вершкового масла;
  • 1/2 склянки борошна;
  • 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 1/2 ч. л. меленого чорного перцю.

Для начинки:

  • яєчня із шинкою і авокадо;
  • джем і вершки;
  • копчений лосось із зеленою цибулею і вершковим сиром.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 220 градусів, поставити в центр невелику глибоку сковороду (бажано чавунну) і залишити на 25 хвилин.
  2. Збити в блендері яйця на найвищій швидкості, доки вони не перетворяться на піну (приблизно одну хвилину). Влити молоко, додати дві столові ложки масла і збивати 30 секунд.
  3. Додати борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і перець і збивати до отримання однорідної маси.
  4. Витягнути сковороду з духовки і акуратно змастити всередині вершковим маслом. Щоб масло не встигло підгоріти, одразу вилити тісто в сковороду.
  5. Випікати в духовці 20-25 хвилин, доки тісто не стане повітряним і краї не підрум'яняться.
  6. Викласти зверху топінг за смаком.

З млинців, тільки морквяних, можна зробити святковий торт. Подробиці тут.

США: лимонний бісквіт

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Інгредієнти для бісквіта:

  • 4 яйця;
  • 120 г цукрового піску;
  • 30 г лимонного соку;
  • цедра двох лимонів;
  • 30 г олії;
  • 120 г пшеничного борошна;
  • 20 г кукурудзяного крохмалю;
  • 10 г розпушувача;
  • дрібка куркуми.

Для пропитки:

  • сік половини лимона;
  • 200 г води;
  • 50 г цукрового піску.

Для крему:

  • 500 г кисломолочного сиру;
  • 50 г молока;
  • 100 г цукрової пудри.

Як приготувати:

  1. Збити яйця і цукор в пишну піну. Додати олію, сік лимона і цедру, перемішати.
  2. Просіяти сухі інгредієнти, перемішати.
  3. Випікати за 160 градусів близько години. Дістати, остудити на решітці.
  4. Для пропитки змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити і процідити.
  5. Для крему збити всі інгредієнти до однорідності.
  6. Бісквіт розрізати на три коржі. Зібрати торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
  7. Прикрасити за смаком.

Якщо любите десерти без випічки та борошно, приготуйте ніжнй десерт. Як це зробити – дізнаетеся в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Чи використовуєте щавель у стравах?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити крохмаль?
Вівсянка
Вівсянка
Борошно
Борошно
Яйця
Яйця
1 /2
Ще продукти
Лайфхак тижня
Домашній пломбір
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати кавові зерна?
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти