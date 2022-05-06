Як смачно здивувати маму – три солодкі ідеї з різних країн

У День матері в США печуть лимонний бісквіт, в Нідерландах – пишні млинці, а в Британії пригощаються тартом Бейквелл

Що приготувати на День матері / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

День матері в Україні святкуватимемо 8 травня. З чого розпочати цей день? Пропонуємо зварити для мам дуже оригінальну каву з халвою. Поки вона питиме її, подумайте про десерт.

Це може бути британський тарт Бейквелл з мигдалем та малиновим варенням від kingarthurbaking.com. Або щось простіше – величезні повітряні млинці із солодкими або солоними топінгами на вибір.

Реклама

Словом, що б ви не вибрали, мамі буде однаково приємно ну й смачно безумовно.

Отже, що і як готують на День матері в Нідерландах, Британії та США – нижче.

Британія: тарт Бейквелл

тарт Бейквелл / Фото: www.kingarthurbaking.com

Реклама

Для основи:

170 г борошна;

30 цукрової пудри;

дрібка солі;

120 г вершкового масла, холодного;

1 великий яєчний жовток, залишити білок для начинки;

2 ст. л. холодної води.

Для начинки:

115 г вершкового масла, м'якого;

100 г цукрового піску;

дрібка солі;

120 г мигдального борошна;

30 г борошна;

1 велике яйце;

1 великий яєчний білок;

3/4 чайної ложки мигдального екстракту;

80 г малинового варення;

40 г нарізаного мигдалю.

Як приготувати:

Реклама

Змішайте борошно, цукрову пудру та сіль у великій мисці. Наріжте вершкове масло кубиками та посипте борошняною сумішшю. Змішайте масло з борошном в крихту. Додайте яєчний жовток разом з водою, акуратно вмішуючи їх у борошняну суміш, щоб вийшло однорідне тісто. На злегка посипаній борошном поверхні розкачайте тісто в коло, перенесіть у форму, формуючи борти. Наколіть виделкою. Поставте у холодильник на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 190 градусів. Застеліть корж пергаментом та покладіть вантаж. Випікайте 20 хвилин, потім зніміть пергамент і випікайте ще 5-10 хвилин, доки краї стануть злегка золотавими. Дайте охолонути. Для начинки збийте масло, цукор і сіль до пухнастої маси. Вмішайте борошно, яйце і яєчний білок, мигдальний екстракт. Поступово розподіліть малинове варення по коржу. Викладіть мигдальну суміш на джем. Зверху прикрасьте нарізаним мигдалем. Випікайте пиріг 35-40 хвилин за 180 градусів або до готовності.

Приблизно такої ж текстури, як і Бейквелл, але з яблуками, готують пироги в Ірландії. Святковий рецепт знайдете тут.

Нідерланди: соковитий пай із солодким або солоним топінгом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Інгредієнти на 4 порції:

3 яйця;

3/4 склянки молока;

3 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1/2 склянки борошна;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

1/2 ч. л. солі;

1/2 ч. л. меленого чорного перцю.

Для начинки:

яєчня із шинкою і авокадо;

джем і вершки;

копчений лосось із зеленою цибулею і вершковим сиром.

Як приготувати:

Розігріти духовку до 220 градусів, поставити в центр невелику глибоку сковороду (бажано чавунну) і залишити на 25 хвилин. Збити в блендері яйця на найвищій швидкості, доки вони не перетворяться на піну (приблизно одну хвилину). Влити молоко, додати дві столові ложки масла і збивати 30 секунд. Додати борошно, кукурудзяний крохмаль, сіль і перець і збивати до отримання однорідної маси. Витягнути сковороду з духовки і акуратно змастити всередині вершковим маслом. Щоб масло не встигло підгоріти, одразу вилити тісто в сковороду. Випікати в духовці 20-25 хвилин, доки тісто не стане повітряним і краї не підрум'яняться. Викласти зверху топінг за смаком.

З млинців, тільки морквяних, можна зробити святковий торт. Подробиці тут.

США: лимонний бісквіт

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Інгредієнти для бісквіта:

4 яйця;

120 г цукрового піску;

30 г лимонного соку;

цедра двох лимонів;

30 г олії;

120 г пшеничного борошна;

20 г кукурудзяного крохмалю;

10 г розпушувача;

дрібка куркуми.

Для пропитки:

сік половини лимона;

200 г води;

50 г цукрового піску.

Для крему:

500 г кисломолочного сиру;

50 г молока;

100 г цукрової пудри.

Як приготувати:

Збити яйця і цукор в пишну піну. Додати олію, сік лимона і цедру, перемішати. Просіяти сухі інгредієнти, перемішати. Випікати за 160 градусів близько години. Дістати, остудити на решітці. Для пропитки змішати всі інгредієнти, закип'ятити, остудити і процідити. Для крему збити всі інгредієнти до однорідності. Бісквіт розрізати на три коржі. Зібрати торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем. Прикрасити за смаком.

Якщо любите десерти без випічки та борошно, приготуйте ніжнй десерт. Як це зробити – дізнаетеся в цьому матеріялі.