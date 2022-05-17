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Чим замінити м'ясо в раціоні – 8 смачних альтернатив

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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17 травня, 09:30
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Багато смаженого жирного м'яса в раціоні – ризик отримати серйозні захворювання. Фахівці не наполягають на повній відмові від м'яса, але його потрібно намагатися заміняти хоча б двічі на тиждень
Продукти, якими можна замінити м'ясо
Продукти, якими можна замінити м'ясо / Фото: Колаж: Сьогодні,

Якщо виникає питання "щось чимось замінити", зазвичай це стосується тіста. Розповідали, як це зробити за допомогою капусти в улюблених чебуреках.

Щодо м'яса, то краще вибирати золоту середину. Як каже нутріціологиня та дієтологиня Яна Легеза, наполягати на повній відмові від м'яса – неправильно. Але з частою періодичністю його можна заміняти іншими продуктами, багатими на білок.

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Якими продуктами можна замінити м'ясо

У сирі з низькою жирністю більше білка
У сирі з низькою жирністю більше білка

1. Курячі яйця. Мають майже 100% засвоюваність білка й добре переносяться організмом.

Але якщо є алергія на яйця, зазвичай вона буває на жовток, з ними треба бути обережнішими.

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2. Нежирний сир. Що менше в сирі жирності, то більший вміст білка.

3. Пармезан та інші тверді сири. Пармезан – один з чемпіонів за вмістом білка. У ста грамах сиру – 35,7 грамів білка. Але через свої смакові якості його частіше використовуємо як добавку до страв, ніж основний прийом їжі.

Інші тверді сири також багаті на білок і можуть замінити м'ясо кілька разів на тиждень.

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4. Риба – тунець, горбуша, сардина, лосось – чудове джерело білка тваринного походження з хорошою засвоюваністю.

5. Морепродукти. Це цінне джерело білка, а також йоду та інших мікроелементів.

6. Арахіс, фісташки, мигдаль містять від 20 до 26 грамів білка й можуть стати прекрасним доповненням до будь-якого салату. Таким чином повноцінна вечеря забезпечена.

7. Бобові (маш, сочевиця, нут, квасоля) містять понад 20 грамів білка. З бобових можна приготувати багато чого смачного – від паштету до котлет.

8. Амарант, кіноа – крупи, багаті білком і незамінними амінокислотами, стануть ситною альтернативою м'ясним продуктам.

Кіноа, дуже корисну крупу, потрібно правильно приготувати. Про це читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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