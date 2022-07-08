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Чим замінити панірувальні сухарі та зробити котлети та відбивні смачнішими (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 липня, 11:50
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Це чудовий спосіб використати засохлий хліб. Домашні панірувальні сухарі можуть бути заготівлею – хлібну крихту помістіть у пакет і заморозьте
Чим замінити панірувальні сухарі
Чим замінити панірувальні сухарі

Панірувальні сухарі допомагають котлетам і відбивним тримати соковитість усередині та роблять їх красивими та золотавими.

Не варто відмовлятися від такої їжі, якщо раптом ви їх не встигли купити. Це також стосується випічки, вершкове масло для неї можна замінити іншими продуктами.

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А домашні панірувальні сухарі – ще й спосіб позбутися сухого хліба та заощадити гроші. Замінити їх можна борошном з додаванням куркуми або паприки і не лише.

Чим замінити панірувальні сухарі та як їх швидко зробити

Для панірувальних сухарів беріть білий хліб
Для панірувальних сухарів беріть білий хліб

Зазвичай радять так: нарізати хліб і швидко підсушити його в мікрохвильовій печі або духовці. Потім сухарі подрібнюються в блендері або через м'ясорубку.

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Але є дуже вдалий лайфхак. Для домашніх панірувальних сухарів підсохлий хліб потрібно натерти на дрібній терці, розкласти на застеляному деку та підсушити в духовці.

Також можна зробити заготівлю. Тертий хліб скласти у пакет і зберігати в морозилці. Коли сухарі знадобляться, їх потрібно обсмажити в духовці.

Як швидко замінити майонез та отримати корисний соус – читайте в цьому матеріалі.

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Чим замінити панірувальні сухарі

Кукурудзяне борошно – класне панірування для курячих стегон та крил
Кукурудзяне борошно – класне панірування для курячих стегон та крил

  1. Кукурудзяні пластівці. Купуйте звичайні, без смакових добавок. Подрібніть у блендері до потрібної текстури. Таке панірування підійде для курячих стегон та крил.
  2. Кукурудзяне борошно. Класне панірування для риби, насамперед для білої.
  3. Пшеничне борошно та куркума/паприка. Додайте пряність у муку в особистих пропорціях. Таке панірування зробить рибу красивого кольору й надасть особливого смаку. Панірування з паприкою добре підійде для курки та м'яса.
  4. Гречане борошно. Її можна використовувати при смаженні овочів – кабачків, баклажанів та цукіні. Отримаєте дуже приємний смак та аромат.

Як просто і швидко зробити вершки в домашніх умовах дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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