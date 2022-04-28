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Чим замінити рисовий оцет для суші та ролів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 квітня, 13:00
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Це можна зробити за допомогою заправки для рису. Саме вона робить рис слухняним та еластичним
Як зробити заправку для суші
Як зробити заправку для суші / Фото: Колаж: Сьогодні, www.thespruceeats.com, Kim Cruz/pexels.com

Без розпушувача не буде пишної випічки, але його можна замінити, без рисового соусу не вийде суші, а рис розсипатиметься, і він теж можна заміняється.

Саме рисовий оцет надає рису аромат і дарує пластичність. Він готується без додавання спецій та солі, у цій заправці для рису сіль потрібна, буквально кілька грамів.

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Коли заправлятимете рис, робіть це обережно, щоб не зіпсувати його форму та щоб суші були максимально красивими.

На каналі Книга рецептів радять не прив'язуватися до пропорцій рецепта, адже хтось любить солодкувате, хтось, щоби було з кислинкою.

Заправка для рису

Чим замінити рисовий оцет для суші
Чим замінити рисовий оцет для суші

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Інгредієнти на 1 кілограм рису:

  • 180-200 г яблучного оцту;
  • 100 г цукру;
  • 1-2 г солі.

Тут дізнаєтеся, чим замінити вершкове масло у випічці, – це три продукти.

Як приготувати:

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  1. У сотейнику з'єднати оцет, цукор та сіль. Уварити, помішуючи, на середньому вогні до легкого загустіння.
  2. Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Влити в рис тонким струмком і ретельно перемішати.

Як зробити домашні вершки – дізнаєтесь у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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