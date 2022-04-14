Чим замінити вершкове масло у випічці – 3 продукти

Для багатьох домашня випічка – це доволі частий процес. Вона не вийде пишною без розпушувача, ми писали, як перевірити його ефективність і чим замінити, якщо раптом його немає.
А от вершкове масло потрібно, щоб надати кексам, печиву, бісквітам для торта соковитості.
Зустрічаються різні альтернативи – від м'якоті авокадо до добре подрібнених горіхів.
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Пропонуємо ще три, але вже перевірені продукти, які можна використовувати замість масла.
Чим замінити вершкове масло у випічці
Фруктове пюре у пропорції 1:1 з вершковим маслом.
Яблучне пюре найкраще підходить для тортів. А якщо є гарбузове, то його можна використовувати для хліба зі спеціями та кексів.
Яблучне пюре дуже просто приготувати в домашніх умовах.
Бананове пюре можна додавати в імбирні пряники та печиво.
Також можна спробувати використати пюре із чорносливу, воно добре доповнюватиме шоколадну випічку.
Соняшникова олія теж дуже добре замінить вершкове масло. Його кількість також розраховується в пропорції 1:1.
До слова, у Бразилії на соняшниковій олії та моркві печуть соковитий кекс.
Кисіль з крохмалю. Приготувати його потрібно так – одна частина крохмалю на дві частини води. Кисіль потрібно ретельно перемішати, щоб не було грудочок.
Потім проваріть кілька хвилин, остудіть і додайте в тісто.