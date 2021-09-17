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Чизкейк з персиками – рецепт десерту на вихідні від Анни Панової

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
17 вересня, 17:59
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Замість персиків можна взяти сливи, абрикоси або інші ягоди-фрукти на ваш смак. Персики потрібні щільні, щоб вони не втрачали свою форму після випікання
Анна Панова розповіла, як виглядає робочий день телеведучої
Анна Панова розповіла, як виглядає робочий день телеведучої / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Наближаються вихідні і поки ще достатньо літніх і сезонних осінніх фруктів не опускайте можливості потішити свою сім'ю смачними десертами так, як це часто робить ведуча каналу "Україна" Анна Панова. З персиками виходять смачні не тільки бісквіти, а й чизкейки. Дізнаємося рецепт ароматної випічки, який дуже легко готується, і вартий того, щоб його спробувати.

Чизкейк з персиками

Чизкейк з персиками
Чизкейк з персиками / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Інгредієнти:

  • 100 г вершкове масло;
  • 1 шт. яйце;
  • 2 ст. л. цукор;
  • 200 г борошно (неповна склянка).

Для начинки:

  • 2 яйця;
  • 200 г сметана;
  • 2 ст. л кукурудзяний крохмаль;
  • 3 ст. л цукор;
  • кориця, ванільний цукор – за бажанням;
  • 250 г сир;
  • 300 г персики.

Спосіб приготування:

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  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста. Масло можна розтопити, а можна просто руками розтерти з борошном в крихту. Замісити м'яке тісто, обернути плівкою, покласти у холодильник на годину.
  2. Тим часом готуємо начинку. Змішайте в блендері всі інгредієнти, крім персиків. За бажання можете додати цукру.
  3. Коли тісто охолоне, викладіть його в змащену маслом роз'ємну форму, сформувавши бортики.
  4. Проколіть тісто виделкою в декількох місцях, щоб менше здувалося. Персики поріжте невеликими шматочками і покладіть на тісто. Посипте фрукти корицею і ванільним цукром, зверху вилийте начинку.
  5. Запікайте 50 хвилин за температури 180 градусів. Перевіряйте готовність зубочисткою.

Тут знайдете історію і рецепт найсирнішого баскського чизкейка.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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