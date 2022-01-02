Що робити з нез'їденою куркою – приготувати соковитий "Сhicken divan"

Можливо, курка стане ще смачнішою, бо запікатиметься разом з броколі під сирно-вершковим соусом. До речі, якщо залишилося трохи сухого білого вина після Нового року, воно теж знадобиться у цьому рецепті

Рецепт страви з курки - "Сhicken divan" / Фото: instagram.com/themodernproper

Слово "диван", яке чітко читається, походить від назви ресторану, в якому було придумано цю страву, – "Divan Parisienne". Сталося це у 1950-х роках у Нью-Йорку.

Тоді в США досі була мода на все французьке, тому ресторан так і назвали. Для власників закладу слово "divan" (з французької – софа, кушетка) було втіленням елегантності.

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Тобто для приємних зустрічей на зручному дивані ресторану справжніх леді та джентльменів.

Сьогодні це більше домашня вечірня страва, яка не перевантажить шлунок і, як і чисто французьке фрикасе, допоможе ліквідувати залишки нез'їденої курки.

М'ясо запікається з попередньо відвареною броколі. Соковитість забезпечує вершкове масло, сир, бульйон та вино.

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У рецепті від сайту Нerringinfurs.blogspot.com використовується два види сиру, звичайний твердий і трохи пармезану.

Рецепт страви з курки – "Сhicken divan"

Інгредієнти:

1 великий качан броколі;

4 великі курячі стегна або залишки запеченої курки;

1 ст. л. олії;

3 ст. л. вершкового масла;

2 ст. л. борошна;

2 зуб. часнику;

3 ст. л. сухого білого вина;

240 мл курячого бульйону;

щіпка солодкої паприки;

40 мл вершків;

велика жменя тертого твердого сиру;

2 ст. л. пармезану (за бажанням);

1 ст. л. панірувальних сухарів;

сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Як приготувати:

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