Що робити з нез'їденою куркою – приготувати соковитий "Сhicken divan"

Слово "диван", яке чітко читається, походить від назви ресторану, в якому було придумано цю страву, – "Divan Parisienne". Сталося це у 1950-х роках у Нью-Йорку.
Тоді в США досі була мода на все французьке, тому ресторан так і назвали. Для власників закладу слово "divan" (з французької – софа, кушетка) було втіленням елегантності.
Тобто для приємних зустрічей на зручному дивані ресторану справжніх леді та джентльменів.
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Сьогодні це більше домашня вечірня страва, яка не перевантажить шлунок і, як і чисто французьке фрикасе, допоможе ліквідувати залишки нез'їденої курки.
М'ясо запікається з попередньо відвареною броколі. Соковитість забезпечує вершкове масло, сир, бульйон та вино.
У рецепті від сайту Нerringinfurs.blogspot.com використовується два види сиру, звичайний твердий і трохи пармезану.
Рецепт страви з курки – "Сhicken divan"
Інгредієнти:
- 1 великий качан броколі;
- 4 великі курячі стегна або залишки запеченої курки;
- 1 ст. л. олії;
- 3 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. борошна;
- 2 зуб. часнику;
- 3 ст. л. сухого білого вина;
- 240 мл курячого бульйону;
- щіпка солодкої паприки;
- 40 мл вершків;
- велика жменя тертого твердого сиру;
- 2 ст. л. пармезану (за бажанням);
- 1 ст. л. панірувальних сухарів;
- сіль та мелений чорний перець – за смаком.
Як приготувати:
- Броколі поділити на суцвіття. Відварити в киплячій підсоленій воді 2 хвилини. Капуста має бути трохи твердою. Викласти у велику миску з дуже холодною водою, остудити до кімнатної температури.
- Курку нарізати шматочками приблизно по 2-3 см. Посолити, поперчити. На добре розігрітій сковороді на олії обсмажити близько 4 хвилин. Перекласти на тарілку.
- Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло (2 ст. л.), додати борошно. Готувати, помішуючи, кілька хвилин. Додати пропущений через часник прес, перемішати і готувати секунд 15.
- Влити вино та бульйон, готувати до легкого загустіння. Додати вершки та паприку, перемішати і довести до кипіння. Готувати 3 хвилини.
- Зняти з вогню і додати в соус жменю тертого сиру. Розмішати, доки сир повністю не розчиниться. Додати сіль за смаком.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти броколі. Полити половиною соусу. Далі додати курку і полити рештою соусу.
- Посипати тертим пармезаном, змішаним з панірувальними сухарями. Зверху викласти дрібно нарізане вершкове масло (1 ст. л.).
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Переставити під увімкнений верхній гриль і готувати ще 3 хвилини.
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