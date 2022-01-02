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Що робити з нез'їденою куркою – приготувати соковитий "Сhicken divan"

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 січня, 18:01
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Можливо, курка стане ще смачнішою, бо запікатиметься разом з броколі під сирно-вершковим соусом. До речі, якщо залишилося трохи сухого білого вина після Нового року, воно теж знадобиться у цьому рецепті
Рецепт страви з курки - "Сhicken divan"
Рецепт страви з курки - "Сhicken divan" / Фото: instagram.com/themodernproper

Слово "диван", яке чітко читається, походить від назви ресторану, в якому було придумано цю страву, – "Divan Parisienne". Сталося це у 1950-х роках у Нью-Йорку.

Тоді в США досі була мода на все французьке, тому ресторан так і назвали. Для власників закладу слово "divan" (з французької – софа, кушетка) було втіленням елегантності.

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Тобто для приємних зустрічей на зручному дивані ресторану справжніх леді та джентльменів.

Сьогодні це більше домашня вечірня страва, яка не перевантажить шлунок і, як і чисто французьке фрикасе, допоможе ліквідувати залишки нез'їденої курки.

М'ясо запікається з попередньо відвареною броколі. Соковитість забезпечує вершкове масло, сир, бульйон та вино.

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У рецепті від сайту Нerringinfurs.blogspot.com використовується два види сиру, звичайний твердий і трохи пармезану.

Рецепт страви з курки – "Сhicken divan"

Інгредієнти:

  • 1 великий качан броколі;
  • 4 великі курячі стегна або залишки запеченої курки;
  • 1 ст. л. олії;
  • 3 ст. л. вершкового масла;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 2 зуб. часнику;
  • 3 ст. л. сухого білого вина;
  • 240 мл курячого бульйону;
  • щіпка солодкої паприки;
  • 40 мл вершків;
  • велика жменя тертого твердого сиру;
  • 2 ст. л. пармезану (за бажанням);
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів;
  • сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Броколі поділити на суцвіття. Відварити в киплячій підсоленій воді 2 хвилини. Капуста має бути трохи твердою. Викласти у велику миску з дуже холодною водою, остудити до кімнатної температури.
  2. Курку нарізати шматочками приблизно по 2-3 см. Посолити, поперчити. На добре розігрітій сковороді на олії обсмажити близько 4 хвилин. Перекласти на тарілку.
  3. Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло (2 ст. л.), додати борошно. Готувати, помішуючи, кілька хвилин. Додати пропущений через часник прес, перемішати і готувати секунд 15.
  4. Влити вино та бульйон, готувати до легкого загустіння. Додати вершки та паприку, перемішати і довести до кипіння. Готувати 3 хвилини.
  5. Зняти з вогню і додати в соус жменю тертого сиру. Розмішати, доки сир повністю не розчиниться. Додати сіль за смаком.
  6. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти броколі. Полити половиною соусу. Далі додати курку і полити рештою соусу.
  7. Посипати тертим пармезаном, змішаним з панірувальними сухарями. Зверху викласти дрібно нарізане вершкове масло (1 ст. л.).
  8. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Переставити під увімкнений верхній гриль і готувати ще 3 хвилини.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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