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Що має бути на столі на Новий рік 2022

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 листопада, 13:52
В закладинки
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Декоруйте стіл натуральними тканинами та спокійною колірною гамою. Для нарізки використовуйте якісну шинку та негострі сири. М'ясо краще запекти одним шматком і подавати нарізаним
Що приготувати на Новий рік-2022
Що приготувати на Новий рік-2022 / Фото: Инстаграм

Господар Нового року-2022 Тигр. Зрозуміло, що на столі має бути м'ясо. Добре приготовлене м'ясо. Ми розповідали, що рибу на стіл ставити можна, але у мінімальних кількостях. Тобто основну роль їй відводити не треба.

Нижче – що обов'язково має стояти на новорічному столі, починаючи від закусок та закінчуючи напоями.

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Декор столу

Скатертина на новорічному столі має бути з натуральних тканин
Скатертина на новорічному столі має бути з натуральних тканин / Фото: Инстаграм

По-перше, скатертина. Вона має бути тільки з натуральних матеріалів. Щодо колірної гами, то обирайте спокійні кольори.

Але Тигру сподобається, якщо якісь елементи будуть яскраві. Хижака має щось приваблювати. Насичених відтінків можуть бути серветки або свічки.

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Закуски

Зробіть м'ясну нарізку з якісної шинки
Зробіть м'ясну нарізку з якісної шинки / Фото: Depositphotos

Якщо йдеться про бутерброди, канапе, то зверніть увагу на хороші м'ясні вироби. Важливо, щоб вони не були надто жирними.

На ковбасу з великою кількістю сала гроші краще не витрачати, нехай це буде шинка, але високої якості.

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Якщо любите сир, вибирайте нейтральний. Тобто гострі сири (з пліснявою) Тигра можуть злякати.

Гарнір

Декоруйте новорічні салати морквою
Декоруйте новорічні салати морквою / Фото: Depositphotos

Це може бути картопля, овочі-гриль або запечені овочі.

Картоплю можна запекти часточками, можна приготувати пюре. Важливо додати спеції, які б надавали жовтого відтінку. З цим впорається куркума.

Звісно, найпомаранчевіший овоч – морква – має бути серед інгредієнтів у гарнірі.

Салати

Салати краще заправляти сметаною чи йогуртом
Салати краще заправляти сметаною чи йогуртом / Фото: Инстаграм

Приготуйте свої улюблені. Якщо дозволяє їхня рецептура, віддайте перевагу заправкам на основі натурального йогурту або сметани.

Обов'язково задекоруйте салати жовтими овочами – болгарським перцем, помідорами, морквою. Це кольори Тигра, йому сподобається.

Основні страви

Тигру сподобається смачно запечене м'ясо
Тигру сподобається смачно запечене м'ясо / Фото: Depositphotos

М'ясо. Його має бути багато, тільки нежирного. Ідеально, якщо воно запечеться великим шматком, а до столу подасться нарізаним.

Добре, якщо дозволяє територія, коли м'ясо буде приготовлене на відкритому вогні. Шашлик теж дозволяється.

Напої

Щодо напоїв, то віддайте перевагу вину або лікеру
Щодо напоїв, то віддайте перевагу вину або лікеру / Фото: Depositphotos

Відмовтеся від міцних напоїв. Тигра дратує серйозний алкоголь. А от хороше вино, лікери – правильний вибір.

Газовані безалкогольні напої можуть відлякати, тож подумайте про соки, морси, компоти. Це корисніше та сподобається господареві Нового року-2022.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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