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Що готувати в лютому – затишний рецепт курки з кольрабі у сметанному соусі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 лютого, 10:05
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Страва угорська, але, як не дивно, паприка для неї не потрібна. Хіба що сіль та чорний перець. Усе готується на плиті не більше 40 хвилин
Курка з кольрабі в сметанному соусі
Курка з кольрабі в сметанному соусі / Фото: streetkitchen.hu

Кольрабі можна назвати і капустою, і коренеплодом одночасно. Власне, з німецької кольрабі перекладається, як капуста та ріпа. З ріпи можна приготувати ніжне пюре, а от кольрабі – потушкувати з куркою в сметанному соусі.

Так люблять їсти цю капусту в Угорщині, причому без додавання їхньої улюбленої паприки.

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Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Курка з кольрабі в сметанному соусі

Курка з кольрабі в сметанному соусі
Курка з кольрабі в сметанному соусі / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Інгредієнти:

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  • курка (1,2 кг);
  • 500 г кольрабі;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 200 мл сметани:
  • сіль, перець, свіжа петрушка.

І ще один зимовий рецепт – соковитих стейків з пекінської капусти – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Курку нарізати на шматочки, посолити і поперчити. Обсмажити з усіх боків на вершковому маслі.
  2. Кольрабі почистити, нарізати на тонкі скибочки. Додати до курки, влити трохи води та готувати 30 хвилин.
  3. Сметану з'єднати з борошном, розмішати і додати до курки. За необхідності додати воду.
  4. Готувати 5-7 хвилин, помішуючи. Подавати зі свіжою петрушкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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