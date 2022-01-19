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Що готувати в січні – швидкий рецепт брюссельської капусти з фрикадельками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 січня, 11:32
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Фрікадельки з індичого фаршу обсмажуються на сковороді, потім у цій же сковороді готується капуста. Завершується приготування у духовці, страва заливається соусом
Фрикадельки з брюссельською капустою
Фрикадельки з брюссельською капустою / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Основний акцент у січні варто робити на коренеплоди, ми ділилися рецептом пюре з ріпи, і на капусту. На всі види капусти.

Одна з найцікавіших та презентабельних зовні – брюссельська. Завдяки її формі та розмірам вона ідеально вписується в будь-яку страву.

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Тут її розміри повторять фрикадельки з індичого фаршу, тобто і м'ясо, і овочі ви отримаєте.

Запікається це все разом під соусом з тертого сиру, кефіру, вершків та гірчиці.

Рецепт зі сторінки фудблогерки urbanistka_vl.

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Фрикадельки з брюссельською капустою

Фрикадельки з брюссельскою капустою
Фрикадельки з брюссельскою капустою / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти на три порції:

  • Фарш індички – 300 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Половина цибулини
  • Вершки жирні – 50 мл
  • Капуста брюссельська – 300 г
  • Олія оливкова – 2 ст. л
  • Кефір (йогурт) – 150 мл
  • Гірчиця зерниста – 1 ст. л
  • Пармезан – 20 г
  • Моцарела – 20 г
  • Прованські трави, орегано, базилік
  • Сіль, чорний перець, кунжут

Якщо любите квашену капусту, можна спробувати приготувати трансильванський гуляш.

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Як приготувати:

  1. Вичавити часник, цибулю дрібно потерти. Покласти цибулю та часник до фаршу, додати вершки, сіль, перець і добре відбити.
  2. Зліпити фрикадельки розміром, як брюссельська капуста.
  3. Розігріти сковороду на середньому вогні. Обсмажити фрикадельки на оливковій олії до рум'яної скоринки (не до готовності). Викласти у форму для запікання. На жирі від фрикадельок обсмажити брюссельську капусту 3-5 хвилин, посолити у процесі.
  4. Викласти капусту до фрикадельок.
  5. Поєднати тертий сир, кефір, вершки, приправи, сіль, гірчицю. Викласти суміш рівномірно зверху фрикадельок та капусти. Посипати кунжутом.
  6. Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин до рум'яної скоринки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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