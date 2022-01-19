Що готувати в січні – швидкий рецепт брюссельської капусти з фрикадельками

Основний акцент у січні варто робити на коренеплоди, ми ділилися рецептом пюре з ріпи, і на капусту. На всі види капусти.
Одна з найцікавіших та презентабельних зовні – брюссельська. Завдяки її формі та розмірам вона ідеально вписується в будь-яку страву.
Тут її розміри повторять фрикадельки з індичого фаршу, тобто і м'ясо, і овочі ви отримаєте.
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Запікається це все разом під соусом з тертого сиру, кефіру, вершків та гірчиці.
Рецепт зі сторінки фудблогерки urbanistka_vl.
Фрикадельки з брюссельською капустою
Інгредієнти на три порції:
- Фарш індички – 300 г
- Часник – 2 зуб.
- Половина цибулини
- Вершки жирні – 50 мл
- Капуста брюссельська – 300 г
- Олія оливкова – 2 ст. л
- Кефір (йогурт) – 150 мл
- Гірчиця зерниста – 1 ст. л
- Пармезан – 20 г
- Моцарела – 20 г
- Прованські трави, орегано, базилік
- Сіль, чорний перець, кунжут
Якщо любите квашену капусту, можна спробувати приготувати трансильванський гуляш.
Як приготувати:
- Вичавити часник, цибулю дрібно потерти. Покласти цибулю та часник до фаршу, додати вершки, сіль, перець і добре відбити.
- Зліпити фрикадельки розміром, як брюссельська капуста.
- Розігріти сковороду на середньому вогні. Обсмажити фрикадельки на оливковій олії до рум'яної скоринки (не до готовності). Викласти у форму для запікання. На жирі від фрикадельок обсмажити брюссельську капусту 3-5 хвилин, посолити у процесі.
- Викласти капусту до фрикадельок.
- Поєднати тертий сир, кефір, вершки, приправи, сіль, гірчицю. Викласти суміш рівномірно зверху фрикадельок та капусти. Посипати кунжутом.
- Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин до рум'яної скоринки.