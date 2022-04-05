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Що готують на Благовіщення – 3 прості рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 квітня, 13:35
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Головний продукт цього свята – риба, найрізноманітніша. З неї можна зробити запіканку, зварити швидкий суп або подати з цікавим соусом
Рецепти з рибою на Благовіщення
Рецепти з рибою на Благовіщення / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

Благовіщення незмінно святкується 7 квітня. Зазвичай цього дня готують рибу й вона не обов'язково має бути якоюсь особливою. Навіть найдешевшу можна зробити справді дуже смачною.

Обов'язково в таких стравах треба використовувати лимон, сік або цедру.

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Рибна запіканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Інгредієнти:

  • 500 г риби;
  • 2 помідори;
  • по 1 шт. цибуля, морква, болгарський перець;
  • 1 зуб. часник;
  • 200 г сметана;
  • сіль, перець – за смаком.

Як зробити смачну скумбрію с овочами, це все тушкується, дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

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  1. Нарізати дрібно цибулю, тушкувати до м'якості. Додати терту моркву, залити водою і тушкувати 3-4 хвилини.
  2. Нарізати помідори та перець невеликими кубиками, все додати на сковороду і тушкувати 5 хвилин. Наприкінці додати зелень.
  3. Філе риби нарізати шматочками, додати сіль перець і тертий зубчик часнику. Обсмажити на сковороді 3-4 хвилини, помішуючи.
  4. У форму для запікання викласти половину овочів, рибу, овочі, залити сметаною.
  5. Запікати за 200 градусів 30 хвилин.

Рибний суп із сочевицею

Назва

Інгредієнти на 1,5 літра:

  • 300 г риби;
  • 50 г сочевиці;
  • по 1 шт. морква, цибуля;
  • лимон – за смаком;
  • 3 шт. картопля;
  • помідор;
  • сіль, перець, кріп – за смаком.

Швидкий рибний суп на обід з консервів – його рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Рибу, картоплю, цибулю і помідор нарізати кубиками.
  2. У холодну воду додати картоплю, рибу і сочевицю. Довести до кипіння і трохи проварити. Посолити.
  3. У сковороді, змащеній олією, обсмажити цибулю, моркву, помідор.
  4. За 10 хвилин до закінчення варіння додати в суп обсмажені овочі, посолити, поперчити за смаком.
  5. За кілька хвилин до готовності додати нарізаний кріп і сік лимона.

Риба зі шпинатом у вершковому соусі

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Інгредієнти:

  • 500 г риби;
  • 200 г шпинату;
  • 200 мл вершків;
  • 80 г твердого сиру;
  • 50 г борошна;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 1 ч. л. мускатного горіха;
  • 2 ст. л. олії;
  • 20 г сік лимона;
  • сіль, перець – за смаком.

Тріску на вечерю можна приготувати в хрусткій паніровці. Рецепт шукайте тут.

Як приготувати:

  1. У сотейнику розігріти вершкове масло, додати шпинат. Далі додати тертий сир, дати йому злегка розплавиться. Влити вершки, зменшити вогонь.
  2. Варити кілька хвилин до загустіння. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх.
  3. Рибу посолити, поперчити, скропити лимонним соком, обваляти в борошні й обсмажити на олії до золотавої скоринки.
  4. Соус викласти на тарілку, зверху покласти рибу, прикрасити за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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