Що готують на Благовіщення – 3 прості рецепти

Благовіщення незмінно святкується 7 квітня. Зазвичай цього дня готують рибу й вона не обов'язково має бути якоюсь особливою. Навіть найдешевшу можна зробити справді дуже смачною.
Обов'язково в таких стравах треба використовувати лимон, сік або цедру.
Рибна запіканка
Інгредієнти:
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- 500 г риби;
- 2 помідори;
- по 1 шт. цибуля, морква, болгарський перець;
- 1 зуб. часник;
- 200 г сметана;
- сіль, перець – за смаком.
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Як приготувати:
- Нарізати дрібно цибулю, тушкувати до м'якості. Додати терту моркву, залити водою і тушкувати 3-4 хвилини.
- Нарізати помідори та перець невеликими кубиками, все додати на сковороду і тушкувати 5 хвилин. Наприкінці додати зелень.
- Філе риби нарізати шматочками, додати сіль перець і тертий зубчик часнику. Обсмажити на сковороді 3-4 хвилини, помішуючи.
- У форму для запікання викласти половину овочів, рибу, овочі, залити сметаною.
- Запікати за 200 градусів 30 хвилин.
Рибний суп із сочевицею
Інгредієнти на 1,5 літра:
- 300 г риби;
- 50 г сочевиці;
- по 1 шт. морква, цибуля;
- лимон – за смаком;
- 3 шт. картопля;
- помідор;
- сіль, перець, кріп – за смаком.
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Як приготувати:
- Рибу, картоплю, цибулю і помідор нарізати кубиками.
- У холодну воду додати картоплю, рибу і сочевицю. Довести до кипіння і трохи проварити. Посолити.
- У сковороді, змащеній олією, обсмажити цибулю, моркву, помідор.
- За 10 хвилин до закінчення варіння додати в суп обсмажені овочі, посолити, поперчити за смаком.
- За кілька хвилин до готовності додати нарізаний кріп і сік лимона.
Риба зі шпинатом у вершковому соусі
Інгредієнти:
- 500 г риби;
- 200 г шпинату;
- 200 мл вершків;
- 80 г твердого сиру;
- 50 г борошна;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 1 ч. л. мускатного горіха;
- 2 ст. л. олії;
- 20 г сік лимона;
- сіль, перець – за смаком.
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Як приготувати:
- У сотейнику розігріти вершкове масло, додати шпинат. Далі додати тертий сир, дати йому злегка розплавиться. Влити вершки, зменшити вогонь.
- Варити кілька хвилин до загустіння. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх.
- Рибу посолити, поперчити, скропити лимонним соком, обваляти в борошні й обсмажити на олії до золотавої скоринки.
- Соус викласти на тарілку, зверху покласти рибу, прикрасити за смаком.