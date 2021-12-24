Що любить їсти Мадонна? Дуже часто – це суші з авокадо

Украй рідко, але все ж таки буває – співачка дозволяє собі з'їсти картопляні чипси, піцу "Маргарита". В іншому – дуже суворий раціон з бобових, ферментованих продуктів, овочів та риби

Суші з авокадо - улюблена їжа Мадонни / Фото: Колаж: Сьогодні

Мадонна любить авокадо, як і наша співачка Злата Огнєвіч. Зрозуміло, що Мадонна старша і до раціону доводиться ставитися набагато серйозніше.

Кілька років тому стало відомо, що вона дотримується макробіотичної дієти. Це цільнозернові продукти, бобові, овочі, ферментована риба.

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Правда, іноді можна зустріти фото, на яких Мадонна охоче їсть піцу з келихом алкоголю в іншій руці.

Ми не можемо стверджувати, що саме за цим рецептом від Мarthastewart.com Мадонні готують суші, але зі шкідливого тут лише цукор та майонез, їх можна не використовувати.

Суші з авокадо

Інгредієнти:

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2 ск. рису для суші;

корінь імбиру (5 см), очищений

1 ск. рисово-винного оцту

2 ст. л. цукру, плюс 1 ч. л.

2 огірки, нарізані соломкою;

2 моркви, очищені та нарізані соломкою;

1/2 ч. л. кунжутної олії;

50 мл майонезу;

1 авокадо, розрізаний навпіл і тонко нарізаний;

1 ст. л. смаженого насіння кунжуту;

6 підсмажених норі;

соєвий соус, сіль.

Як приготувати: