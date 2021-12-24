Що любить їсти Мадонна? Дуже часто – це суші з авокадо

Мадонна любить авокадо, як і наша співачка Злата Огнєвіч. Зрозуміло, що Мадонна старша і до раціону доводиться ставитися набагато серйозніше.
Кілька років тому стало відомо, що вона дотримується макробіотичної дієти. Це цільнозернові продукти, бобові, овочі, ферментована риба.
Правда, іноді можна зустріти фото, на яких Мадонна охоче їсть піцу з келихом алкоголю в іншій руці.
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Ми не можемо стверджувати, що саме за цим рецептом від Мarthastewart.com Мадонні готують суші, але зі шкідливого тут лише цукор та майонез, їх можна не використовувати.
Суші з авокадо
Інгредієнти:
- 2 ск. рису для суші;
- корінь імбиру (5 см), очищений
- 1 ск. рисово-винного оцту
- 2 ст. л. цукру, плюс 1 ч. л.
- 2 огірки, нарізані соломкою;
- 2 моркви, очищені та нарізані соломкою;
- 1/2 ч. л. кунжутної олії;
- 50 мл майонезу;
- 1 авокадо, розрізаний навпіл і тонко нарізаний;
- 1 ст. л. смаженого насіння кунжуту;
- 6 підсмажених норі;
- соєвий соус, сіль.
Як приготувати:
- Промийте рис, доки вода не стане прозорою. Покладіть в сито над мискою, поки ви готуватимете решту інгредієнтів.
- Наріжте імбир уздовж волокон тонкими скибочками, щоб вийшло 1/2 склянки. Закип'ятіть воду, додайте імбир та бланшуйте 5 секунд.
- Поверніть каструлю на плиту і додайте 3/4 склянки оцту, 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки води. Злегка приправте сіллю. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор розчинився. Дайте охолонути.
- Рис відваріть і залиште на 10 хвилин із закритою кришкою. Перекладіть у велику миску і дайте охолонути 5 хвилин.
- Додайте трохи оцтової суміші в рис, перемішайте.
- З'єднайте огірки і моркву з оцтом, що залишилися, 1 чайною ложкою цукру, 1 чайною ложкою солі та кунжутною олією.
- Покладіть норі блискучим боком вниз на бамбуковий килимок. Обережно розподіліть частину рису по норі, залишаючи по 1 см від краю.
- Розподіліть 2 чайні ложки майонезу по центру рису. Викладіть трохи овочевої суміші та кілька скибочок авокадо на середину рису. Посипте кунжутом.
- Сформуйте суші. Змочіть гострий ніж оцтовою сумішшю та розріжте на 6 рівних частин. Повторіть з рештою норі. Подавати з консервованим маринованим імбиром та соєвим соусом.
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