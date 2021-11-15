Що не можна готувати на святковий стіл у Новий рік Тигра

Новий 2022 рік Водяного Тигра обіцяє бути багатим на яскраві події. Але, щоб задобрити хижака, зустрічати його потрібно, починаючи з новорічного столу.
Забігаючи наперед, варто сказати: Тигру не дуже сподобається, якщо буде багато риби та морепродуктів. На столі має переважати м'ясо.
Отже, що у жодному разі не можна готувати в новорічну ніч, які страви та продукти здатні роздратувати Тигра – читайте нижче.
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Салати
Тигр дещо байдужий до овочів. І насамперед до овочевих салатів. Але якщо вони будуть скромними, як би не привертати особливої уваги господаря 2022 року, то це добре.
Приготуйте салат з помідорів, огірків та цибулі. Багато зелені – рукола, шпинат тощо – Тигр теж не оцінить. Зелені та овочів має бути в міру.
Не перестарайтеся із соусами та приправами. Це відлякує Тигра. Лише чітко вивірена кількість необхідних спецій. Те саме й щодо гострих сирів з яскравим смаком та ароматом.
Якщо казати про салати, де є м'ясо, то вибирайте для цього нежирне. Запечена свинина або яловичина, які потім потраплять у салати, – саме воно.
Для таких страв буде чудова морква, сира чи відварена. Овоч яскравий і привертатиме увагу Тигра.
Основні страви
Як було сказано вище, риби та морепродуктів у центрі столу не має бути. Тому зосередьтеся на свинині, яловичині та баранині.
Занадто жирне м'ясо Тигр не оцінить, тому його краще запікати у фользі, рукаві й намагатися вибирати пісні частини тушки.
Ідеальний варіянт, якщо основна новорічна страва буде приготовлена на вогні.
Гарніри та закуски
Якщо сильно захочеться приготувати картоплю, то можна. Але її має бути небагато.
Подумайте про хорошу шинку, без жирового прошарку. В'ялене м'ясо підійде, воно не надто жирне.
Сервелати та інші ковбаси мають бути у мінімальній кількості.
Фрукти та солодощі
Щодо останніх, то не потрібно особливої різноманітності. Якщо це буде бісквіт зі збитими вершками або якісь молочні десерти – прекрасно.
Щодо фруктів, то не купуйте яблука та груші. Їх Тигр не зрозуміє. А от без апельсинів, мандаринів, хурми аж ніяк не можна.
Алкоголь та напої
Алкоголь слід скоротити. Тобто не виключити повністю, а віддати перевагу хорошому вину, лікерам.
Ще Тигру не дуже сподобаються газовані напої, заздалегідь подумайте про компоти, соки, морси.
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