7 продуктів, які не можна готувати в мультиварці

Ні, є і те, що у мультиварці виходить набагато смачніше і тут про заощаджений час писати зайве. Якщо ще не скористалися рецептом, то обов'язково приготуйте зимовий суп з копченостями.
А щоби приготувати правильну пасту, пиріг з хрусткою скоринкою, овочі, такі, як помідори або шпинат, то тут потрібно брати каструлю та сковороду. Адже очікуваних результатів від мультиварки не буде.
Що не можна готувати в ній – нижче.
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Випічка
У мультиварці можна сміливо готувати сирні запіканки, бісквіти, шарлотку.
Але якщо випічка має бути з хрусткою скоринкою, то потрібно скористатися духовкою. На кришці мультиварки збирається конденсат, він ворог рум'яної верхівки будь-яких пирогів.
Макарони та рис
Тут усе зрозуміло, є ризик переварити їх. Тобто паста просто злипнеться, а рис не буде розсипчастим, і жодний соус ситуацію не врятує.
Рекомендують використовувати каструлю і готувати пасту так, як це зазначено на упаковці.
Як приготувати запіканку з рисової каші на молоці та духовці – читайте тут.
Помідори, шпинат, кабачки (свіжі та заморожені)
І всі інші овочі із соковитою м'якоттю. Вони втратить свою текстуру та форму і, швидше за все, стануть схожими на кашу.
Заморожені овочі також краще готувати на сковороді.
Каші на молоці
Попри те, що в багатьох мультиварках є такий режим, вони готуються більше однієї години. Тобто рисову кашу з молоком на сніданок швидше та зручніше зробити на плиті.
Морепродукти
Усі вони не терпітимуть тривалої термічної обробки. Вони в каструлі та на сковороді готуються за декілька хвилин, що казати про мультиварку.
Бюджетні рецепти з морепродуктів на день народження знайдете тут.
Курка
Насамперед філе. Досвідчені люди радять використовувати сковороду, а ще краще – сковороду-гриль. Тільки так вийде красива скоринка та соковите м'ясо.
У чаші мультиварки курка, швидше за все, приготується на парі, може бути пересушеною та неапетитного вигляду.
Їжа, у рецепті якої є алкоголь
Це передусім стосується будь-яких рагу з м'ясом. Сухе вино здатне розм'якшити його, та допомогти розкритися іншим інгредієнтам, але так буває лише на сковороді.
У мультиварці є ризик зовсім іншої поведінки алкоголю. Спирт не випарується належним рівнем, а просочить своїм запахом інші інгредієнти.