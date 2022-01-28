7 продуктів, які не можна готувати в мультиварці

Ідеальними в мультиварці виходять рагу зі свининою та яловичиною. А от макарони, рис та заморожені овочі краще готувати на сковороді або в каструлі

Продукти, які не можна готувати в мультиварці / Фото: Depositphotos

Ні, є і те, що у мультиварці виходить набагато смачніше і тут про заощаджений час писати зайве. Якщо ще не скористалися рецептом, то обов'язково приготуйте зимовий суп з копченостями.

А щоби приготувати правильну пасту, пиріг з хрусткою скоринкою, овочі, такі, як помідори або шпинат, то тут потрібно брати каструлю та сковороду. Адже очікуваних результатів від мультиварки не буде.

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Що не можна готувати в ній – нижче.

Випічка

Смачними в мультиварці виходять запіканки та шарлотка / Фото: instagram.com/mundimnosso/

У мультиварці можна сміливо готувати сирні запіканки, бісквіти, шарлотку.

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Але якщо випічка має бути з хрусткою скоринкою, то потрібно скористатися духовкою. На кришці мультиварки збирається конденсат, він ворог рум'яної верхівки будь-яких пирогів.

Макарони та рис

Макарони, як і рис, краще готувати у каструлі / Фото: Depositphotos

Тут усе зрозуміло, є ризик переварити їх. Тобто паста просто злипнеться, а рис не буде розсипчастим, і жодний соус ситуацію не врятує.

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Рекомендують використовувати каструлю і готувати пасту так, як це зазначено на упаковці.

Як приготувати запіканку з рисової каші на молоці та духовці – читайте тут.

Помідори, шпинат, кабачки (свіжі та заморожені)

Заморожені овочі та фрукти готуйте на сковороді / Фото: Колаж: Сьогодні

І всі інші овочі із соковитою м'якоттю. Вони втратить свою текстуру та форму і, швидше за все, стануть схожими на кашу.

Заморожені овочі також краще готувати на сковороді.

Каші на молоці

Каші на молоці швидше приготувати у каструлі / Фото: Depositphotos

Попри те, що в багатьох мультиварках є такий режим, вони готуються більше однієї години. Тобто рисову кашу з молоком на сніданок швидше та зручніше зробити на плиті.

Морепродукти

Усі морепродукти не можна готувати в мультиварці / Фото: Pixabay

Усі вони не терпітимуть тривалої термічної обробки. Вони в каструлі та на сковороді готуються за декілька хвилин, що казати про мультиварку.

Бюджетні рецепти з морепродуктів на день народження знайдете тут.

Курка

Куряче філе в мультиварці може вийти пересушеним / Фото: freepik.com

Насамперед філе. Досвідчені люди радять використовувати сковороду, а ще краще – сковороду-гриль. Тільки так вийде красива скоринка та соковите м'ясо.

У чаші мультиварки курка, швидше за все, приготується на парі, може бути пересушеною та неапетитного вигляду.

Їжа, у рецепті якої є алкоголь

Використовувати алкоголь можна лише у стравах, що готуються на сковороді / Фото: Depositphotos

Це передусім стосується будь-яких рагу з м'ясом. Сухе вино здатне розм'якшити його, та допомогти розкритися іншим інгредієнтам, але так буває лише на сковороді.

У мультиварці є ризик зовсім іншої поведінки алкоголю. Спирт не випарується належним рівнем, а просочить своїм запахом інші інгредієнти.