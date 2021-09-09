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Що потрібно купувати у вересні на ринку і в магазині

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
9 вересня, 11:41
В закладинки
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Зверніть увагу на помідори. У них багато вітаміну С, але щоб не розгубити його, не зберігайте помідори в холодильнику. Сік з гарбуза має сечогінні властивості, а сливи поліпшують перистальтику
Що купувати на ринку і в магазині у вересні
Що купувати на ринку і в магазині у вересні / Фото: freepik.com

Вересень – один з найпотужніших місяців за наявністю на ринках і в магазинах корисних для нас овочів і фруктів. Тому поки не варто купувати порівняно дорогі авокадо та інші суперфуди, коли в доступності є своє і у величезних кількостях. Дієтолог Альона Гаврилюк назвала фрукти та овочі, які потрібно їсти зараз.

Болгарський перець

Вітамін Р, який є в перці, сприяє зміцненню стінок судин
Вітамін Р, який є в перці, сприяє зміцненню стінок судин / Фото: Depositphotos

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У перці міститься досить рідкісний вітамін Р, який допомагає засвоєнню аскорбінової кислоти і робить овоч незамінним для нашого серця і судин.

Дослідження показали: регулярне вживання перцю здатне знижувати ризик інсульту. Щоб забезпечити організму добову потребу вітаміну Р, потрібно з'їсти лише один великий перець.

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Баклажани

Баклажани допомагають позбутися дисбактеріозу
Баклажани допомагають позбутися дисбактеріозу / Фото: Depositphotos

На клітковині, яка міститься в баклажанах, добре засівається і розмножується дружня нам мікрофлора кишечника і зменшуються явища дисбактеріозу.

Кабачки і цукіні

Кабачки і цукіні виводять з організму зайву рідину
Кабачки і цукіні виводять з організму зайву рідину / Фото: Unsplash

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Кабачки і цукіні зменшують прояви целюліту і все завдяки своїй здатності виводити з організму зайву рідину. Якщо ви схильні до набряків, то спробуйте замінити один з прийомів їжі на страву з кабачків.

Гарбуз

Гарбуз містить багато каротину
Гарбуз містить багато каротину / Фото: Depositphotos

Склад гарбуза забезпечує профілактику атеросклерозу, діабету, жовчнокам'яної хвороби. Лікарі рекомендують сік зі свіжої м'якоті гарбуза при порушенні роботи нирок і при набряках під час вагітності.

Гарбуз має прекрасні сечогінні властивості. Користь сирого гарбуза доведена при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і при підвищеній кислотності.

Капуста

Капуста стимулює метаболізм, м'яко очищує організм
Капуста стимулює метаболізм, м'яко очищує організм / Фото: unsplash.com

Добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Стимулює метаболізм, м'яко очищує організм, виводить шлаки і токсини.

Помідори

Дієтологи не рекомендують зберігати помідори в холодильнику
Дієтологи не рекомендують зберігати помідори в холодильнику / Фото: pexels.com

Лікопін, що входить до складу помідора, – доволі потужний антиоксидант, який запобігає безлічі хвороб. Помідори допомагають знизити ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи.

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Сливи

Сливи містять багато корисної клітковини
Сливи містять багато корисної клітковини / Фото: Pixabay

Слива дбайливо очищує шлунок і нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту. Фрукт підвищує апетит і підсилює перистальтику кишечника.

Слива корисна при атеросклерозі, зменшує поганий холестерин на стінках судин.

Диня

Варто відмовитися від дині, якщо у вас є проблеми з травленням
Варто відмовитися від дині, якщо у вас є проблеми з травленням / Фото: freepik.com

Вітамін А, який є в дині, допомагає підтримувати здоров'я очей, шкіри, кісток та імунної системи. У дині багато калію – близько 12% від добової норми, що корисно для серця, м'язів і нормального кров'яного тиску.

Також в ній міститься залізо, магній, кальцій, фолієва кислота, ніацин, холін, фосфор, селен.

Але не треба налягати на диню, якщо у вас є проблеми з травленням.

Груша

У груші багато корисного пектину
У груші багато корисного пектину / Фото: pexels.com

Регулярне вживання груш знімає напругу і посилює опірність організму. Тому груші рекомендовано спортсменам і людям, зайнятим важкою фізичною працею.

Але груша принесе користь при помірній кількості в раціоні – однієї-двох на день буде достатньо.

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Виноград

Виноград і екстракт з його кісточок допомагає уповільнити старіння і прискорити метаболізм
Виноград і екстракт з його кісточок допомагає уповільнити старіння і прискорити метаболізм / Фото: unsplash.com

Відкрито багато корисних властивостей винограду. Він корисний при лікуванні астми, має властивість запобігати утворенню тромбів, позбавляє закрепів та інших проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Багатий виноград і на антиоксиданти – підтримує сили організму і уповільнює старіння.

Але не варто забувати про калорійність винограду: майже 70 ккал у 100 грамах. Якщо ви стежите за фігурою, то від винограду краще відмовитися.

Тут дізнаєтеся лайфхаки і рецепти від дієтолога, які змусять ваших дітей полюбити овочі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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