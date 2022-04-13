Що обов'язково готують на Песах та кілька цікавих рецептів

Песах у 2022 році розпочнеться увечері 15 квітня та триватиме до суботи 23 квітня.
Це одне з головних свят юдеїв, яке має низку гастрономічних традицій. Після молитви починається трапеза.
Великодній Седер складається з:
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- вина, не менше чотирьох келихів на кожного;
- запеченого м'яса на кістці;
- яйця, зварені круто;
- гіркої зелені;
- десерт харосет з тертих яблук, горіхів, кориці та вина;
- відварена картопля або морква;
- маца.
Щодо овочів, то їдять їх так: мачають у підсолену воду.
Нижче також знайдете рецепт супу ешкене, його рецепт знайшли у dalena_1998. Використовується яловичина. Дуже важливо, щоб м'ясо було на кістці.
На десерт – харосет, єдиний десерт на Песах. Складається з яблук, горіхів з додаванням червоного десертного вина.
Яблука можна натерти, а можна й запекти, а потім перетворити на пюре.
Головний атрибут – маца. Вона може стати основою іншого частування.
Наприклад, для пиріжків. Пиріжки з маци на сторінці mazaltov_club пропонують зробити з картопляною начинкою.
Як зробити мацу
Візьміть 250 грамів просіяного борошна. Додайте 100 мілілітрів води, замісіть щільне тісто.
Тепер його потрібно розділити на частини та розкачати так, щоб тісто вмістилося в сковороді. Потім наколіть виделкою кожну заготівлю та смажте на сухій сковороді.
І тепер мацу можна використати в інших стравах. Наприклад, як тісто для пиріжків.
Пиріжки з маци з картопляною начинкою
Інгредієнти:
- картопляне пюре (з 5 картоплин);
- кріп;
- цибуля – 1 шт.;
- маца
- яйця – 2-3 шт.;
- сіль перець.
Як приготувати:
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- Відварити картоплю, зробити пюре. Обсмажити дрібно нарізану цибулю. Додати у пюре цибулю, кріп, сіль та перець.
- Розламати мацу на 2 частини. Розмочити у теплій воді впродовж 30 секунд.
- На один бік покласти начинку та накрити зверху другою половиною.
- Яйця збити та посолити в окремому посуді.
- Вмочити у збитих яйцях картопляний пиріжок. Обсмажити на сковороді з двох боків до золотавої скоринки.
Ешкене
Інгредієнти на 8 літрів ешкене:
- яловичина з кістками – 2 кг;
- картопля, цибуля – по 7 шт.;
- яйця – 5 шт.;
- кінза, кріп;
- сіль та чорний перець – за смаком.
Як приготувати:
- Відварити м'ясо, бульйон процідити. Цибулю дрібно нарізати, картоплю нарізати крупно.
- Додати в готовий м'ясний бульйон спочатку цибулю, а за 20 хвилин – картоплю.
- Нарізати зелень та окремо збити яйця.
- Влити збиті яйця в каструлю. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Додати дрібно нарізану зелень та зняти з вогню. В кожну тарілку покласти шматочки маци.
Харосет
Інгредієнти на одну порцію:
- 1 велике яблуко;
- 100 г волоських горіхів;
- 1 ч. л. цукру;
- 0,5 ч. л. меленої кориці;
- 2 ст. л. десертне вино.
Як приготувати:
- Запекти яблуко в духовці до м'якості. Горіхи підсушити та подрібнити.
- Поєднати всі інгредієнти і добре перемішати до однорідності.