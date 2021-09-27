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Що приготувати з лісових грибів, крім супу – рецепти пюре, жульєну, штруделя і ризото

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 вересня, 15:13
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Білі гриби й опеньки чудово розкривають свій смак, коли їх запікають. Щоб випічка була соковитішою, використовуйте сметану, вершки або натуральний йогурт
Пиріг з грибами і м'ясом
Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

Просто посмажити, потушкувати з картоплею або зварити суп з лісовими грибами – це смачно, але простовато. З білими грибами виходить чудове ризото і пиріг з яловичиною, з опеньками – запіканки або штрудель. А жульєн з такими грибами особливо ароматний і соковитий. Не шкодуйте часнику, вершків або сметани.

Жульєн з білих грибів

Жульєн з білих грибів
Жульєн з білих грибів / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Білі гриби – 400 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт. (велика)
  • Сметана (25%) – 150 г
  • Сир твердий тертий – 100 г
  • Сіль і перець – за смаком
  • Крохмаль – 1 ч. л.
  • Масло вершкове – 1 ст. л.
  • Олія – 2 ст. л.

Як приготувати:

  1. Нарізати дрібно цибулю, гриби – соломкою.
  2. Крохмаль залити 100 мл холодної кип'яченої води і добре розмішати.
  3. Нагріти сковороду, налити олію та розтопити в ньому вершкове масло. Додати цибулю, обсмажити до м'якості.
  4. Викласти гриби і смажити близько 3-5 хвилин.
  5. Додати сметану, дати закипіти, посолити і поперчити. Влити суміш з крохмалем, швидко розмішати.
  6. Додати частину тертого сирого, розмішати.
  7. Викласти жульєн ложкою в форми, посипати сиром, поставити розігріту до 200 градусів духовку на кілька хвилин.

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Запіканка з опеньками

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Запіканка з опеньками
Запіканка з опеньками / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/

Інгредієнти:

  • Опеньки – 400 г
  • Цвітна капуста – 500 г
  • Яйце – 4 шт.
  • Вершки 10% – 60 г
  • Сіль, спеції, часник – за смаком
  • Сир – 30 г
  • Йогурт грецький – 120 г

Як приготувати:

  1. Цвітну капусту нарізати, відварити в солоній воді впродовж 3 хвилин. У формі для запікання змішати гриби з капустою.
  2. Для заливки збити яйця, додати вершки, подрібнений часник і спеції. Перемішати і залити гриби з капустою.
  3. Розігріти духовку до 200 градусів і випікати 40-50 хвилин.
  4. За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром і готувати хвилину.
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Пиріг з грибами і м'ясом

Пиріг з грибами і м'ясом
Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Пісочне тісто – 500 г
  • Яловичина – 150 г
  • Білі гриби – 100 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Цибуля – 1/2 шт.
  • Зелена цибуля – 5 г
  • Чебрець свіжий – 4 гілочки
  • Вершкове масло – 60 г
  • Оливкова олія – 40 мл
  • Рожевий перець горошком
  • Сіль, перець – за смаком
  • Петрушка

Як приготувати:

  1. Пісочне тісто розім'яти по дну форми для запікання. Проколоти виделкою.
  2. Нарізані білі гриби обсмажити спочатку на оливковій олії, а потім на вершковому маслі.
  3. Нарізати яловичину брусочками і обсмажити на оливковій олії. Додати подрібнені часник і чебрець.
  4. Додати решту вершкового масла. Додати цибулю, нарізану півкільцями, готувати кілька хвилин, а потім додати до м'яса і цибулі обсмажені гриби.
  5. Додати сметану. Посолити і поперчити і тушкувати кілька хвилин.
  6. Зелену цибулю і петрушку дрібно порубати і додати в сковороду. Отриману масу викласти на тісто, посипати рожевим перцем і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 200 градусів.

Ризото з білими грибами і шпинатом

Грибне ризото зі шпинатом
Грибне ризото зі шпинатом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Білі гриби – 400 г
  • Рис – 300 г рису арборіо
  • Цибуля – 1 шт.
  • Пучок шпинату
  • Часник – 1 зуб.
  • Бульйон – 1 л
  • Біле сухе вино – 150 мл
  • Тертий пармезан – 3 ст. л.
  • Вершкове масло – 2 ст. л.
  • Дрібка солі

Як приготувати:

  1. Гриби нарізати. Цибулю очистити і подрібнити. У шпинату видалити стебла, дрібно нарізати і бланшувати впродовж 2 хвилин. Відкинути на друшляк.
  2. У глибокій сковороді розігріти 1 ст. ложку вершкового масла і обсмажити розчавлений зубчик часнику 1 хвилину, прибрати його.
  3. Викласти на сковороду цибулю і готувати 3 хвилини до прозорості. Додати гриби, посолити, смажити 2 хвилини.
  4. Промитий рис викласти до грибів, готувати 3 хвилини. Влити вино і випарувати.
  5. Порціями вливати теплий бульйон, постійно помішуючи. Готувати 20 хвилин.
  6. У готовий рис додати шпинат, вершкове масло і тертий сир, перемішати. За хвилину ризото буде готове.

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Штрудель з грибами

Штрудель з грибами
Штрудель з грибами / Фото: instagram.com/gribnoy.les


Інгредієнти:

  • Гриби (опеньки, білі) – 250 г
  • Тертий сир грюєр – 100 г
  • Очищені волоські горіхи – 1,5 ст. л.
  • Зелена цибуля – 200 г
  • Масло вершкове – 4 ст. л.
  • Сік лимона – 1 ч. л.
  • Сухарі панірувальні – 1,5 ст. л.
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Для тіста:

  • Яйце – 1 шт.
  • Олія – 1 ст. л.
  • Сіль – за смаком
  • Борошно – 300 г

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти. Додати яйця, дрібку солі та 125 мл теплої води вимісити м'яке тісто. Скачати в кулю, змастити олією і залишити на 30 хвилин.
  2. Зелену цибулю нарізати.
  3. Гриби нарізати і обсмажити на вершковому маслі 8-10 хвилин. Скропити лимонним соком, готувати ще хвилину, викласти на тарілку.
  4. У цій же сковороді розтопити вершкове масло, додати панірувальні сухарі й обсмажити впродовж 2 хвилин.
  5. Волоські горіхи подрібнити, змішати із сухарями. Дати охолонути.
  6. Покласти тісто на поверхню, густо посипану борошном, розкачати в тонкий пласт і скропити олією. Викласти рівним шаром на тісто суміш сухарів з горіхами.
  7. Розігріти духовку до 180 градусів. Деко змастити олією.
  8. Викласти на тісто зелену цибулю, гриби і посипати сиром. Сформувати штрудель.
  9. Викласти на деко, скропити розтопленим вершковим маслом. Випікати 30 хвилин.

Грибне пюре

Грибне пюре
Грибне пюре / Фото: instagram.com/kulinar_tv_de/

Інгредієнти:

  • Картопля – 7-10 шт.
  • Лісові гриби – 300 г
  • Каперси мариновані, зелень, сіль, спеції – за смаком
  • Вершки – 50 г

Як приготувати:

  1. Картоплю очистити і відварити в підсоленій воді 15-20 хвилин. Злити воду, додати вершки і подрібнити до пюре.
  2. Грибні ніжки нарізати кільцями, капелюшки – кубиками, викласти на розігріту сковороду з олією. Обсмажити впрдовж 10 хвилин.
  3. Додати каперси і готувати кілька хвилин.
  4. Картопляне пюре змішати з частиною обсмажених грибів і викласти на тарілку. Іншу частину грибів викласти зверху. Прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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