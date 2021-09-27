Що приготувати з лісових грибів, крім супу – рецепти пюре, жульєну, штруделя і ризото

Білі гриби й опеньки чудово розкривають свій смак, коли їх запікають. Щоб випічка була соковитішою, використовуйте сметану, вершки або натуральний йогурт

Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

Просто посмажити, потушкувати з картоплею або зварити суп з лісовими грибами – це смачно, але простовато. З білими грибами виходить чудове ризото і пиріг з яловичиною, з опеньками – запіканки або штрудель. А жульєн з такими грибами особливо ароматний і соковитий. Не шкодуйте часнику, вершків або сметани.

Жульєн з білих грибів

Жульєн з білих грибів / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Білі гриби – 400 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт. (велика)

Сметана (25%) – 150 г

Сир твердий тертий – 100 г

Сіль і перець – за смаком

Крохмаль – 1 ч. л.

Масло вершкове – 1 ст. л.

Олія – 2 ст. л.

Як приготувати:

Нарізати дрібно цибулю, гриби – соломкою. Крохмаль залити 100 мл холодної кип'яченої води і добре розмішати. Нагріти сковороду, налити олію та розтопити в ньому вершкове масло. Додати цибулю, обсмажити до м'якості. Викласти гриби і смажити близько 3-5 хвилин. Додати сметану, дати закипіти, посолити і поперчити. Влити суміш з крохмалем, швидко розмішати. Додати частину тертого сирого, розмішати. Викласти жульєн ложкою в форми, посипати сиром, поставити розігріту до 200 градусів духовку на кілька хвилин.

Запіканка з опеньками

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Запіканка з опеньками / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/

Інгредієнти:

Опеньки – 400 г

Цвітна капуста – 500 г

Яйце – 4 шт.

Вершки 10% – 60 г

Сіль, спеції, часник – за смаком

Сир – 30 г

Йогурт грецький – 120 г

Як приготувати:

Цвітну капусту нарізати, відварити в солоній воді впродовж 3 хвилин. У формі для запікання змішати гриби з капустою. Для заливки збити яйця, додати вершки, подрібнений часник і спеції. Перемішати і залити гриби з капустою. Розігріти духовку до 200 градусів і випікати 40-50 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром і готувати хвилину.

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Пиріг з грибами і м'ясом

Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Пісочне тісто – 500 г

Яловичина – 150 г

Білі гриби – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Цибуля – 1/2 шт.

Зелена цибуля – 5 г

Чебрець свіжий – 4 гілочки

Вершкове масло – 60 г

Оливкова олія – 40 мл

Рожевий перець горошком

Сіль, перець – за смаком

Петрушка

Як приготувати:

Пісочне тісто розім'яти по дну форми для запікання. Проколоти виделкою. Нарізані білі гриби обсмажити спочатку на оливковій олії, а потім на вершковому маслі. Нарізати яловичину брусочками і обсмажити на оливковій олії. Додати подрібнені часник і чебрець. Додати решту вершкового масла. Додати цибулю, нарізану півкільцями, готувати кілька хвилин, а потім додати до м'яса і цибулі обсмажені гриби. Додати сметану. Посолити і поперчити і тушкувати кілька хвилин. Зелену цибулю і петрушку дрібно порубати і додати в сковороду. Отриману масу викласти на тісто, посипати рожевим перцем і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 200 градусів.

Ризото з білими грибами і шпинатом

Грибне ризото зі шпинатом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Білі гриби – 400 г

Рис – 300 г рису арборіо

Цибуля – 1 шт.

Пучок шпинату

Часник – 1 зуб.

Бульйон – 1 л

Біле сухе вино – 150 мл

Тертий пармезан – 3 ст. л.

Вершкове масло – 2 ст. л.

Дрібка солі

Як приготувати:

Гриби нарізати. Цибулю очистити і подрібнити. У шпинату видалити стебла, дрібно нарізати і бланшувати впродовж 2 хвилин. Відкинути на друшляк. У глибокій сковороді розігріти 1 ст. ложку вершкового масла і обсмажити розчавлений зубчик часнику 1 хвилину, прибрати його. Викласти на сковороду цибулю і готувати 3 хвилини до прозорості. Додати гриби, посолити, смажити 2 хвилини. Промитий рис викласти до грибів, готувати 3 хвилини. Влити вино і випарувати. Порціями вливати теплий бульйон, постійно помішуючи. Готувати 20 хвилин. У готовий рис додати шпинат, вершкове масло і тертий сир, перемішати. За хвилину ризото буде готове.

Штрудель з грибами

Штрудель з грибами / Фото: instagram.com/gribnoy.les

Гриби (опеньки, білі) – 250 г

Тертий сир грюєр – 100 г

Очищені волоські горіхи – 1,5 ст. л.

Зелена цибуля – 200 г

Масло вершкове – 4 ст. л.

Сік лимона – 1 ч. л.

Сухарі панірувальні – 1,5 ст. л.

Сіль, перець, спеції – за смаком

Інгредієнти:

Для тіста:

Яйце – 1 шт.

Олія – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Борошно – 300 г

Як приготувати:

Борошно просіяти. Додати яйця, дрібку солі та 125 мл теплої води вимісити м'яке тісто. Скачати в кулю, змастити олією і залишити на 30 хвилин. Зелену цибулю нарізати. Гриби нарізати і обсмажити на вершковому маслі 8-10 хвилин. Скропити лимонним соком, готувати ще хвилину, викласти на тарілку. У цій же сковороді розтопити вершкове масло, додати панірувальні сухарі й обсмажити впродовж 2 хвилин. Волоські горіхи подрібнити, змішати із сухарями. Дати охолонути. Покласти тісто на поверхню, густо посипану борошном, розкачати в тонкий пласт і скропити олією. Викласти рівним шаром на тісто суміш сухарів з горіхами. Розігріти духовку до 180 градусів. Деко змастити олією. Викласти на тісто зелену цибулю, гриби і посипати сиром. Сформувати штрудель. Викласти на деко, скропити розтопленим вершковим маслом. Випікати 30 хвилин.

Грибне пюре

Грибне пюре / Фото: instagram.com/kulinar_tv_de/

Інгредієнти:

Картопля – 7-10 шт.

Лісові гриби – 300 г

Каперси мариновані, зелень, сіль, спеції – за смаком

Вершки – 50 г

Як приготувати: