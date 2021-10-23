Що приготувати чоловікові на сніданок – рецепти, після яких він буде ситим довго

Почати можна з сендвіча зі слабосолоною рибою і огірком. Поруч можна поставити швидку піцу-омлет зі шпинатом і сиром, а на десерт – яскраво-жовті оладки на кукурудзяному борошні

Рецепти сніданку для чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

Однією яєчнею, навіть вишуканою французькою або пряною грузинською, чоловіка не нагодуєш. Тим паче того, хто звик уранці багато їсти. Тоді можна створити ціле меню до сніданку, враховуючи, звичайно, смаки чоловіка. У будь-якому разі від хорошого сендвіча, ситного омлету і оладок мало хто відмовиться.

Отже, для піци-омлету від фудблогерки cookingwithlove_18, який ви приготуєте буквально за 25 хвилин, потрібен лаваш. Кукурудзяні оладки від Sweetfood.blog виходять дуже пишними, вони готуються на кефірі.

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Сендвіч з огірком і сьомгою – редакційний рецепт, у ньому є майонез, який можна замінити вершковим сиром.

Сендвіч з огірком і сьомгою

Сендвіч з червоною рибою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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Хліб

Вершковий сир – 50 г

Сьомга – 60 г

Огірок – 1 шт.

Листя салату, зелень

Майонез – за бажанням

Як приготувати:

Хліб нарізати і злегка підсушити на сковороді. Огірок нарізати тонко. Змастити одну скибку вершковим сиром і покласти листя салату і огірки. Накрити другою скибкою, змастити сиром, зверху покласти листя салату і порізану сьомгу з огірком. Останній шматок хліба змастити сиром і накрити сендвіч.

Швидка піца-омлет

Швидка піца-омлет / Фото: instagram.com/cookingwithlove_18/

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Інгредієнти:

Яйця – 3 шт.

Лаваш

Половина болгарського перцю

Помідор – 1 шт.

Смажені гриби з цибулею і морквою – за смаком

Сир – 100 г

Зелена цибуля, базилік, сіль, перець

Як приготувати:

Яйця збити з сіллю і перцем. Вилити на розігріту з олією сковороду і зверху одразу ж покласти лаваш. Коли знизу підрум'яниться, акуратно перевернути на інший бік. Викласти гриби, нарізані перець і помідори. Посипати зверху зеленою цибулею і тертим сиром. Накрити кришкою і готувати кілька хвилин. Прикрасити базиліком.

Кукурудзяні оладки на кефірі

Кукурудзяні оладки на кефірі / Фото: instagram.com/sweetfood.blog

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Борошно кукурудзяне – 260 г

Кефір – 500 мл

Сода – 0,5 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – щіпка

Ванілін

Як приготувати: