Що приготувати на Геловін дітям – 5 рецептів до свята

Це брауні "Привиди" з маршмелоу, яблука в карамелі, десерт "Земля з черв'яками", печиво "Пальці відьми" і торт "Кладовище". Усе це можна готувати разом з дітьми

Діти найвибагливіші, тим паче це стосується особливого меню, яке зазвичай буває на Геловін. Дуже важливо – не тільки оформити стіл і страви в стилі свята, а й приготувати все максимально смачно. Попри те, що це насамперед дитячі десерти, вони так само можуть прикрасити і дорослу вечірку.

Брауні "Привиди"

Тістечка "Привиди" на Геловін / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

175 г нарізаного масла;

150 г гіркого шоколаду, нарізаного;

3 середніх яйця;

300 г цукру;

75 г борошна;

40 г какао-порошку;

450 г цукрової пудри;

50 г шоколадної пасти

25 білих маршмелоу;

чорна глазур в олівцях.

Як приготувати:

Розтопити масло і шоколад над водяною банею, час від часу помішуючи. Коли маса стане гладкою і однорідною, дайте їй охолонути впродовж 20 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть пергаментом форму. Міксером збийте яйця і цукор у великій мисці впродовж 5 хвилин. Додайте охолоджену шоколадну суміш в миску з яєчною сумішшю і перемішайте. Додайте просіяне борошно, какао-порошок і дрібку солі. Перемішайте. Викладіть тісто в підготовлену форму і випікайте близько 30 хвилин. Повністю остудіть у формі та наріжте брауні. Для глазурі просійте цукрову пудру у велику миску і додайте 5 ст. л. крижаної води. Перемішуйте доти, доки не отримаєте густу однорідну масу. Намажте основу кожного маршмелоу шоколадною і викладіть на шматочки брауні. Полийте зверху глазур'ю (по столовій ложці на квадратик). За допомогою глазурі для малювання зробіть привидам "очі" і "роти".

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Яблука в карамелі

Яблука в карамелі на Геловін / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

4 маленьких яблука з гладкою поверхнею;

250 г цукру;

80 мл води;

20 г рідкого меду;

червоний харчовий барвник;

кілька крапель лимонного соку;

дерев'яні шпажки.

Як приготувати:

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Яблука помити і обсушити. Видалити "хвостики" і увіткнути дерев'яні палички. Усі інгредієнти для карамелі, крім барвника, покласти в сотейник. Нагріти суміш до 130 градусів. Якщо у вас немає кулінарного термометра, крапніть карамель на охолоджене блюдце. Вона повинна схопитися в тверду, але крихку кульку. Додати барвник і перемішати. Дати карамелі ще трохи покипіти. Трохи остудити масу і занурити яблука, надіті на шпажки. Якщо яблука не вдалося повністю занурити в карамель, полийте їх зверху за допомогою ложки. Готові яблука викласти на деко, застелене пергаментом. Дати застигнути.

Десерт "Земля з черв'яками"

Десерт "Земля з черв'яками" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 пакетик порошкового шоколадного пудингу (близько 110 г);

2 склянки холодного молока;

425 г шоколадного печива;

225 г збитих вершків (можна аерозольних);

24 желатинових черв'яки.

Як приготувати:

Печиво скласти в пакетта ретельно подрібнити. Залити молоком порошковий шоколадний пудинг і ретельно перемішати вінчиком. Залишити на 5 хвилин, щоб суміш загусла. Додати в шоколадний пудинг збиті вершки і половину розкришеного печива. Перекласти суміш у прозорі склянки, наповнюючи їх приблизно на три чверті. Увіткнути в десерт желатинових черв'яків і присипати розкришеним печивом. За бажанням охолодити.

Печиво "Пальці відьми"

Печиво "Пальці відьми" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

150 г вершкового масла;

100 г цукру, мигладю;

1 яйце;

300 г борошна;

1 ч. л. ванільного цукру;

1/2 ч. л. розпушувача;

50 г чорного шоколаду;

50 г білого шоколаду;

100 г мороженої вишні.

Як приготувати:

Змішати масло з цукром, яйцем, ванільним цукром і добре розтерти. Додати половину борошна і розпушувач, знову розтерти. Посипати борошном, зібрати все в густу еластичну грудку, покласти в пакет і прибрати в холодильник на пів години. Зробити "нігті". Мигдаль опустити в окріп на 30 секунд, охолодити і очистити від плівки. Для "бруду під нігтями" темний шоколад розтопити на водяній бані і додати 100 мл води. Білий шоколад розтопити для приготування "кісток". Зробити "кров". Вишню покласти на сковороду, посипати невеликою кількістю цукру, прогріти до повного розчинення цукру і пробити блендером. Остигле в холодильнику тісто розділити на маленькі шматочки, з яких сформувати печиво, що нагадує пальці. З одного боку можна зробити потоншання, ніби це кістка. З іншого боку тісто злегка натиснути, намазати "брудом" і покласти "ніготь". Готові "пальці" розмістити на деку, застеленому папером для випічки. Випікати 15 хвилин за 180 градусів. Дістати, охолодити, обмазати білим шоколадом "кістки" і нанести "кров".

Торт "Кладовище"

Торт у вигляді кладовища на Геловін / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста:

175 г борошна;

25 г какао;

по 1/2 ч. л. соди, розпушувача;

200 г коричневого цукру;

1 яйце;

4 ст. л. молока;

1 ч. л. ванільного екстракту;

65 г вершкового масла;

100 г шоколаду;

125 мл води.

Для глазурі:

75 г молочного або чорного шоколаду;

50-75 мл вершків.

Для прикраси:

печиво;

шоколадна глазур;

крихти бісквіта;

родзинки.

Як приготувати: