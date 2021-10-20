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Що приготувати на Геловін дітям – 5 рецептів до свята

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 жовтня, 15:46
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Це брауні "Привиди" з маршмелоу, яблука в карамелі, десерт "Земля з черв'яками", печиво "Пальці відьми" і торт "Кладовище". Усе це можна готувати разом з дітьми

Діти найвибагливіші, тим паче це стосується особливого меню, яке зазвичай буває на Геловін. Дуже важливо – не тільки оформити стіл і страви в стилі свята, а й приготувати все максимально смачно. Попри те, що це насамперед дитячі десерти, вони так само можуть прикрасити і дорослу вечірку.

Брауні "Привиди"

Тістечка "Привиди" на Геловін
Тістечка "Привиди" на Геловін / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • 175 г нарізаного масла;
  • 150 г гіркого шоколаду, нарізаного;
  • 3 середніх яйця;
  • 300 г цукру;
  • 75 г борошна;
  • 40 г какао-порошку;
  • 450 г цукрової пудри;
  • 50 г шоколадної пасти
  • 25 білих маршмелоу;
  • чорна глазур в олівцях.

Як приготувати:

  1. Розтопити масло і шоколад над водяною банею, час від часу помішуючи. Коли маса стане гладкою і однорідною, дайте їй охолонути впродовж 20 хвилин.
  2. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть пергаментом форму.
  3. Міксером збийте яйця і цукор у великій мисці впродовж 5 хвилин.
  4. Додайте охолоджену шоколадну суміш в миску з яєчною сумішшю і перемішайте. Додайте просіяне борошно, какао-порошок і дрібку солі. Перемішайте.
  5. Викладіть тісто в підготовлену форму і випікайте близько 30 хвилин. Повністю остудіть у формі та наріжте брауні.
  6. Для глазурі просійте цукрову пудру у велику миску і додайте 5 ст. л. крижаної води. Перемішуйте доти, доки не отримаєте густу однорідну масу.
  7. Намажте основу кожного маршмелоу шоколадною і викладіть на шматочки брауні. Полийте зверху глазур'ю (по столовій ложці на квадратик).
  8. За допомогою глазурі для малювання зробіть привидам "очі" і "роти".

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Яблука в карамелі

Яблука в карамелі на Геловін
Яблука в карамелі на Геловін / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 4 маленьких яблука з гладкою поверхнею;
  • 250 г цукру;
  • 80 мл води;
  • 20 г рідкого меду;
  • червоний харчовий барвник;
  • кілька крапель лимонного соку;
  • дерев'яні шпажки.

Як приготувати:

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  1. Яблука помити і обсушити. Видалити "хвостики" і увіткнути дерев'яні палички.
  2. Усі інгредієнти для карамелі, крім барвника, покласти в сотейник. Нагріти суміш до 130 градусів. Якщо у вас немає кулінарного термометра, крапніть карамель на охолоджене блюдце. Вона повинна схопитися в тверду, але крихку кульку.
  3. Додати барвник і перемішати. Дати карамелі ще трохи покипіти.
  4. Трохи остудити масу і занурити яблука, надіті на шпажки. Якщо яблука не вдалося повністю занурити в карамель, полийте їх зверху за допомогою ложки.
  5. Готові яблука викласти на деко, застелене пергаментом. Дати застигнути.

Десерт "Земля з черв'яками"

Десерт "Земля з черв'яками"
Десерт "Земля з черв'яками" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 пакетик порошкового шоколадного пудингу (близько 110 г);
  • 2 склянки холодного молока;
  • 425 г шоколадного печива;
  • 225 г збитих вершків (можна аерозольних);
  • 24 желатинових черв'яки.

Як приготувати:

  1. Печиво скласти в пакетта ретельно подрібнити.
  2. Залити молоком порошковий шоколадний пудинг і ретельно перемішати вінчиком. Залишити на 5 хвилин, щоб суміш загусла.
  3. Додати в шоколадний пудинг збиті вершки і половину розкришеного печива.
  4. Перекласти суміш у прозорі склянки, наповнюючи їх приблизно на три чверті.
  5. Увіткнути в десерт желатинових черв'яків і присипати розкришеним печивом. За бажанням охолодити.

Печиво "Пальці відьми"

Печиво "Пальці відьми"
Печиво "Пальці відьми" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 150 г вершкового масла;
  • 100 г цукру, мигладю;
  • 1 яйце;
  • 300 г борошна;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • 50 г чорного шоколаду;
  • 50 г білого шоколаду;
  • 100 г мороженої вишні.

Як приготувати:

  1. Змішати масло з цукром, яйцем, ванільним цукром і добре розтерти.
  2. Додати половину борошна і розпушувач, знову розтерти.
  3. Посипати борошном, зібрати все в густу еластичну грудку, покласти в пакет і прибрати в холодильник на пів години.
  4. Зробити "нігті". Мигдаль опустити в окріп на 30 секунд, охолодити і очистити від плівки.
  5. Для "бруду під нігтями" темний шоколад розтопити на водяній бані і додати 100 мл води.
  6. Білий шоколад розтопити для приготування "кісток".
  7. Зробити "кров". Вишню покласти на сковороду, посипати невеликою кількістю цукру, прогріти до повного розчинення цукру і пробити блендером.
  8. Остигле в холодильнику тісто розділити на маленькі шматочки, з яких сформувати печиво, що нагадує пальці. З одного боку можна зробити потоншання, ніби це кістка. З іншого боку тісто злегка натиснути, намазати "брудом" і покласти "ніготь".
  9. Готові "пальці" розмістити на деку, застеленому папером для випічки.
  10. Випікати 15 хвилин за 180 градусів. Дістати, охолодити, обмазати білим шоколадом "кістки" і нанести "кров".

Торт "Кладовище"

Торт у вигляді кладовища на Геловін
Торт у вигляді кладовища на Геловін / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста:

  • 175 г борошна;
  • 25 г какао;
  • по 1/2 ч. л. соди, розпушувача;
  • 200 г коричневого цукру;
  • 1 яйце;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 ч. л. ванільного екстракту;
  • 65 г вершкового масла;
  • 100 г шоколаду;
  • 125 мл води.

Для глазурі:

  • 75 г молочного або чорного шоколаду;
  • 50-75 мл вершків.

Для прикраси:

  • печиво;
  • шоколадна глазур;
  • крихти бісквіта;
  • родзинки.

Як приготувати:

  1. З'єднати борошно, какао, розпушувач, соду і цукор. В окремій ємності з'єднати яйце, ванільний екстракт і молоко.
  2. Розтопити шоколад з водою і нарізаним маслом, перемішати.
  3. Додати в борошно шоколадну і яєчну суміші, перемішати.
  4. Форму для випічки змастити маслом і присипати борошном. Викласти тісто.
  5. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 30-40 хвилин. Остудити. Зрізати опуклу частину коржа і розкришити.
  6. Розтопити шоколад разом з молоком або вершками, перемішати. Полити цією глазур'ю торт.
  7. Розтопити маленький шматочок шоколаду, перекласти в щільний пакет зі зрізаним куточком (зріз має бути дуже маленьким). Намалювати на печиві написи "R.I.P" і "Dead".
  8. Зробити в торті надрізи йвертикально вставити в них печиво. Посипати торт крихтами бісквіту, прикрасити родзинками.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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