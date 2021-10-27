Що приготувати на Геловін – 5 рецептів святкових страв

До Геловіна залишилося не так багато часу, тож настав час приступати до ґрунтовного приготування. Ми розповідали, що можна приготувати смачного та жахливого. Тепер ще 5 цікавих рецептів.
Усіх вони випробувані редакцією. Хтось готував тости "Мумії" для дорослої вечірки, а хтось потішив дітей печивом "Джек-ліхтар" і традиційними яблуками в карамелі.
Для молочного коктейлю "Привид" намалюйте на склянках з напоєм "мордочки" привидів. Якщо боїтеся зіпсувати дорогий посуд, використовуйте пластиковий.
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Гарбузовий крем-суп "Павутинка"
Складові:
- 700 г м'якоті гарбуза;
- 1 велика цибулина;
- 3-4 зубчики часнику;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- 350 мл води;
- 200 мл вершків жирністю 11%;
- сіль, мелений чорний перець і паприка (за смаком);
- 2-3 щіпки меленого мускатного горіха.
Спосіб приготування:
- У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію. Часник дрібно нарізати, покласти в каструлю, обсмажити впродовж 1 хвилини, додати подрібнену цибулю і готувати до м'якості.
- Гарбуз нарізати невеликими кубиками, додати в каструлю до цибулі. Смажити, помішуючи, ще 5 хвилин. Залити водою, довести до кипіння і варити на середньому вікні близько 10 хвилин.
- Коли гарбуз звариться, блендером збити суміш до стану пюре. Знову довести до кипіння, влити вершки і приправити за смаком. Готувати на слабкому вогні ще 3-4 хвилини. Потім накрити каструлю кришкою і дати супу настоятися 15-20 хвилин.
- Перед подачею на поверхні супу можна намалювати павутинку за допомогою сметани або вершків.
Тости "Мумії"
Складові:
- 4 скибочки хліба;
- 100 г сиру;
- 4 ст. л. кетчупу;
- жменю маслин.
Спосіб приготування:
- Шматочки хліба підсмажити в тостері або на сухій сковороді.
- Сир твердих сортів нарізати тонкими смужками. Маслини порізати кружальцями.
- Змастити хліб кетчупом, зверху викласти шматочки сиру. Зробити очі зі шматочків маслин.
Печиво "Джек-ліхтар"
Складові:
- 100 г вершкового масла;
- 1/3 склянки коричневого цукру (або звичайного);
- 1/2 склянки гарбузового пюре;
- 1,5-2 склянки борошна;
- сіль, кориця – по дрібці;
- 1/2 ч. л. розпушувача.
Глазур:
- 100 г шоколаду;
- 4 ст. л. молока або вершків.
Спосіб приготування:
- Поламати шоколад на шматочки і розплавити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, додавши молоко або вершки. Ретельно перемішати. Розігріти духовку до 180 градусів.
- Збити міксером цукор і масло. Додати гарбузове пюре, корицю, сіль і соду. Додати борошно. Розкачати тісто 0,5 см в товщину. Вирізати печиво у формі тиковок. На половині заготовок вирізати очі, рот і ніс. Випікати 12-15 хвилин. Скріпити печиво шоколадом.
Яблука в карамелі
Складові:
- 4 яблука;
- 75 г вершкового масла;
- 1 1/2 цукру;
- горіхи, цукерки або кокосова стружка (для посипання).
Спосіб приготування:
- Яблука добре помити. Видалити плодоніжки і на їхнє місце вставити дерев'яні шпажки.
- Розтопити в сотейнику вершкове масло, додати цукор і почекати, доки цукор не почне карамелізуватися та набуде золотавого кольору.
- Акуратно занурити кожне яблуко в карамель. Подавати, коли вона застигне.
Молочний коктейль "Привид"
Складові:
- 1 склянка морозива;
- 34 склянки молока;
- щіпка ваніліну;
- цукрова пудра (за бажанням).
Спосіб приготування:
- Скласти всі інгредієнти в чашу блендера або кухонного комбайна.
- Збити до отримання однорідної маси. Перелити молочний коктейль в склянку та подавати.