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Що приготувати на Геловін – 5 рецептів святкових страв

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 жовтня, 17:15
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Це гарбузовий суп "Павутинка", тости "Мумії", печиво "Джек-ліхтар", традиційні яблука в карамелі та молочний коктейль "Привид"
Рецепти на Геловін
Рецепти на Геловін / Фото: Depositphotos

До Геловіна залишилося не так багато часу, тож настав час приступати до ґрунтовного приготування. Ми розповідали, що можна приготувати смачного та жахливого. Тепер ще 5 цікавих рецептів.

Усіх вони випробувані редакцією. Хтось готував тости "Мумії" для дорослої вечірки, а хтось потішив дітей печивом "Джек-ліхтар" і традиційними яблуками в карамелі.

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Для молочного коктейлю "Привид" намалюйте на склянках з напоєм "мордочки" привидів. Якщо боїтеся зіпсувати дорогий посуд, використовуйте пластиковий.

Гарбузовий крем-суп "Павутинка"

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Гарбузовий суп на Геловін
Фото: depositphotos.com

Складові:

  • 700 г м'якоті гарбуза;
  • 1 велика цибулина;
  • 3-4 зубчики часнику;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 350 мл води;
  • 200 мл вершків жирністю 11%;
  • сіль, мелений чорний перець і паприка (за смаком);
  • 2-3 щіпки меленого мускатного горіха.

Спосіб приготування:

  1. У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію. Часник дрібно нарізати, покласти в каструлю, обсмажити впродовж 1 хвилини, додати подрібнену цибулю і готувати до м'якості.
  2. Гарбуз нарізати невеликими кубиками, додати в каструлю до цибулі. Смажити, помішуючи, ще 5 хвилин. Залити водою, довести до кипіння і варити на середньому вікні близько 10 хвилин.
  3. Коли гарбуз звариться, блендером збити суміш до стану пюре. Знову довести до кипіння, влити вершки і приправити за смаком. Готувати на слабкому вогні ще 3-4 хвилини. Потім накрити каструлю кришкою і дати супу настоятися 15-20 хвилин.
  4. Перед подачею на поверхні супу можна намалювати павутинку за допомогою сметани або вершків.

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Тости "Мумії"

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Тости-мумії на Геловін
Фото: depositphotos.com

Складові:

  • 4 скибочки хліба;
  • 100 г сиру;
  • 4 ст. л. кетчупу;
  • жменю маслин.

Спосіб приготування:

  1. Шматочки хліба підсмажити в тостері або на сухій сковороді.
  2. Сир твердих сортів нарізати тонкими смужками. Маслини порізати кружальцями.
  3. Змастити хліб кетчупом, зверху викласти шматочки сиру. Зробити очі зі шматочків маслин.

Печиво "Джек-ліхтар"

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Гарбузове печиво на Геловін
Фото: pixabay.com

Складові:

  • 100 г вершкового масла;
  • 1/3 склянки коричневого цукру (або звичайного);
  • 1/2 склянки гарбузового пюре;
  • 1,5-2 склянки борошна;
  • сіль, кориця – по дрібці;
  • 1/2 ч. л. розпушувача.

Глазур:

  • 100 г шоколаду;
  • 4 ст. л. молока або вершків.

Спосіб приготування:

  1. Поламати шоколад на шматочки і розплавити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, додавши молоко або вершки. Ретельно перемішати. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Збити міксером цукор і масло. Додати гарбузове пюре, корицю, сіль і соду. Додати борошно. Розкачати тісто 0,5 см в товщину. Вирізати печиво у формі тиковок. На половині заготовок вирізати очі, рот і ніс. Випікати 12-15 хвилин. Скріпити печиво шоколадом.

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Яблука в карамелі

Яблука в карамелі
Яблука в карамелі / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 4 яблука;
  • 75 г вершкового масла;
  • 1 1/2 цукру;
  • горіхи, цукерки або кокосова стружка (для посипання).

Спосіб приготування:

  1. Яблука добре помити. Видалити плодоніжки і на їхнє місце вставити дерев'яні шпажки.
  2. Розтопити в сотейнику вершкове масло, додати цукор і почекати, доки цукор не почне карамелізуватися та набуде золотавого кольору.
  3. Акуратно занурити кожне яблуко в карамель. Подавати, коли вона застигне.

Молочний коктейль "Привид"

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Молочний коктейль на Геловін
Фото: freepik.com

Складові:

  • 1 склянка морозива;
  • 34 склянки молока;
  • щіпка ваніліну;
  • цукрова пудра (за бажанням).

Спосіб приготування:

  1. Скласти всі інгредієнти в чашу блендера або кухонного комбайна.
  2. Збити до отримання однорідної маси. Перелити молочний коктейль в склянку та подавати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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