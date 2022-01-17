Що приготувати на Водохресний святвечір – прості рецепти обов'язкових страв

Це голодна кутя з узваром, пісні вареники з картоплею та грибами, а також тушкована квашена капуста, яку попередньо треба промити в холодній воді

Рецепти страв на Водохреще / Фото: Колаж: Сьогодні

Уся їжа на Водохреще 18 січня має бути пісною. Можна приготувати смачний оселедець по-ужгородськи як закуску та безліч інших страв.

Але без голодної куті не обійтися, як і без вареників, тісто для яких робиться з олією.

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Конкретної кількості сухофруктів для голодної куті за рецептом yummybook_ua немає, беріть їх на свій смак. Тісто для вареників від vegan_food_ukraina замішується на картопляному відварі.

Рецепт тушкованої квашеної капусти редакційний. Якщо капуста дуже кисла, її потрібно добре промити у холодній воді.

Голодна кутя

Кутя / Фото: instagram.com/dina_liashyk

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Інгредієнти:

0,5 ст. перлової крупи;

мак, сухофрукти, волоські горіхи, мед – за смаком.

Для узвару:

3 л води;

2 ст. л. меду;

350-400 г сухофруктів.

А як приготувати розсипчасту кутю з пшениці та її класичний рецепт – дізнаєтесь з цього матеріалу.

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Як приготувати:

Перлову крупу промити, залити холодною водою і залишити на кілька годин, краще на ніч. Відварити до готовності. Мак залити окропом на 30 хвилин, злити воду, розтерти. Сухофрукти залити окропом на кілька хвилин. Для узвару сухофрукти ретельно промити, залити водою та залишити на 30 хвилин. Злити воду, залити 3 літрами холодної води. Довести до кипіння, зняти з вогню, накрити кришкою та залишити настоятися. Коли узвар охолоне, додати мед. У готову кашу додати мак, сухофрукти, горіхи та мед. Перемішати. Залити узваром та подавати.

Пісні вареники з грибами та картоплею

Пісні вареники з грибами та картоплею / Фото: instagram.com/vegan_food_ukraina

Інгредієнти:

350 г борошна;

35 г олії;

160 г картопляного відвару.

Для начинки:

6 шт. картоплі;

4 ст. л. олії;

100 г грибів;

2 шт. цибуля;

зелень, перець, сіль – за смаком.

Ще можна приготувати пісний олів'є з копченим окунем. Він заправляється олією.⠀

Як приготувати:

Картоплю відварити, гарячий підсолений відвар налити в ємність, додати олію. Всипати борошно, замісити тісто. Накрити плівкою або рушником і дати відпочити 25 хвилин. Картоплю відварити, додати трохи рослинної олії, сіль і перець. Гриби обсмажити з цибулею, з'єднати з пюре та перемішати. Додати подрібнену зелень. Розкочати тісто і зліпити вареники. Варити до готовності. Подавати із зеленню та обсмаженою цибулею.

Тушкована квашена капуста

Проста тушкована капуста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг квашеної капусти;

4 шт. морква;

кмин – за смаком;

3 шт. цибуля;

олія.

У Греції теж їдять тушковану капусту і називається вона лаханоризо. Для страви потрібен рис.

Як приготувати: