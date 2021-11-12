Що за сендвіч такий "Нечепура Джо" і чому він сподобається дорослим і дітям

"Нечепура Джо" – це соковитий яловичий фарш з цибулею, томатною пастою та болгарським перцем. На відміну від красивого та вивіреного в усіх сенсах бургера, начинка "Джо" недбало кладеться між двома булками.
Так кладеться, що фарш у томатному соусі висипається на тарілку. На сайті Тhechunkychef.com пропонують взяти трохи вустерширського соусу, але це необов'язково.
З'явився випадково у звичайній забігайлівці в Су-сіті
Це місто, велике промислове, розташоване в штаті Агайо. Зрозуміло, що контингент місцевих забігайлівок являв собою простих роботяг. До речі, ім'я Джо в США вже стало загальним.
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Тобто з цим ім'ям асоціюється пролетарський хлопець із величезною любов'ю до роботи. Можливо, тому цей сендвіч має таку назву, як їжа для невибагливих людей.
Отже, в одному з місцевих закладів, у 1930-х роках був поданий перший "Нечепура Джо". Це були дві булки, між якими недбало насипався яловичий фарш із томатною пастою. Є ймовірність, що кухар не мав часу смажити з фаршу котлети.
Така їжа дуже сподобалася відвідувачам, і невдовзі популярність сендвіча почала зростати.
1949 року рецепт "Джо" опублікували, а ще за 20 років стали виготовляти спеціяльний соус, щоб готувати страву вдвічі швидше.
"Нечепура Джо" – рецепт
Інгредієнти:
- 6 булочок для сендвічів;
- за 1 ст. л. вершкового масла, томатної пасти, цукру;
- 1 ч. л. оливкової олії, гірчиці;
- 450 г яловичого фаршу;
- 1 шт. болгарський перець;
- половина великої подрібненої цибулини;
- 3 зубчики подрібненого часнику;
- 2/3 склянки кетчупу;
- 1/3 склянки води;
- 3/4 ч. л. порошку чилі;
- по 1/2 ч. л. вустерширського соусу, морської солі;
- пластівці червоного перцю – за смаком;
- щіпка чорного перцю.
Як приготувати:
- Нагрійте вершкове масло та оливкову олію у великій сковороді, додайте фарш і готуйте 5-7 хвилин.
- Додайте цибулю та болгарський перець і тушкуйте 2-3 хвилини, доки овочі не стануть м'якими. Додайте часник і готуйте близько хвилини. Влийте томатну пасту і добре розмішайте.
- Додайте кетчуп, воду, цукор, гірчицю, порошок чилі, вустерширський соус, сіль, пластівці червоного перцю та чорний перець. Добре перемішайте.
- Готуйте на середньому вогні 10-15 хвилин, доки фарш не загусне.
- Злегка обсмажте булочки на сковороді та викладіть фарш.
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