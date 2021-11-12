Що за сендвіч такий "Нечепура Джо" і чому він сподобається дорослим і дітям

Цьому сендвічу майже 100 років, вигадали його в США. Неохайний він, тому що фарш не формується в котлету, а просто обсмажується в томатній пасті і подається з булками

Сендвіч з фаршем "Нечепура Джо" / Фото: instagram.com/jocooks/

"Нечепура Джо" – це соковитий яловичий фарш з цибулею, томатною пастою та болгарським перцем. На відміну від красивого та вивіреного в усіх сенсах бургера, начинка "Джо" недбало кладеться між двома булками.

Так кладеться, що фарш у томатному соусі висипається на тарілку. На сайті Тhechunkychef.com пропонують взяти трохи вустерширського соусу, але це необов'язково.

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З'явився випадково у звичайній забігайлівці в Су-сіті

Це місто, велике промислове, розташоване в штаті Агайо. Зрозуміло, що контингент місцевих забігайлівок являв собою простих роботяг. До речі, ім'я Джо в США вже стало загальним.

Тобто з цим ім'ям асоціюється пролетарський хлопець із величезною любов'ю до роботи. Можливо, тому цей сендвіч має таку назву, як їжа для невибагливих людей.

Отже, в одному з місцевих закладів, у 1930-х роках був поданий перший "Нечепура Джо". Це були дві булки, між якими недбало насипався яловичий фарш із томатною пастою. Є ймовірність, що кухар не мав часу смажити з фаршу котлети.

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Така їжа дуже сподобалася відвідувачам, і невдовзі популярність сендвіча почала зростати.

1949 року рецепт "Джо" опублікували, а ще за 20 років стали виготовляти спеціяльний соус, щоб готувати страву вдвічі швидше.

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"Нечепура Джо" – рецепт

"Нечепура Джо" – рецепт / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

Інгредієнти:

6 булочок для сендвічів;

за 1 ст. л. вершкового масла, томатної пасти, цукру;

1 ч. л. оливкової олії, гірчиці;

450 г яловичого фаршу;

1 шт. болгарський перець;

половина великої подрібненої цибулини;

3 зубчики подрібненого часнику;

2/3 склянки кетчупу;

1/3 склянки води;

3/4 ч. л. порошку чилі;

по 1/2 ч. л. вустерширського соусу, морської солі;

пластівці червоного перцю – за смаком;

щіпка чорного перцю.

Як приготувати: