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Що за сендвіч такий "Нечепура Джо" і чому він сподобається дорослим і дітям

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 листопада, 13:54
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Цьому сендвічу майже 100 років, вигадали його в США. Неохайний він, тому що фарш не формується в котлету, а просто обсмажується в томатній пасті і подається з булками
Сендвіч з фаршем "Нечепура Джо"
Сендвіч з фаршем "Нечепура Джо" / Фото: instagram.com/jocooks/

"Нечепура Джо" – це соковитий яловичий фарш з цибулею, томатною пастою та болгарським перцем. На відміну від красивого та вивіреного в усіх сенсах бургера, начинка "Джо" недбало кладеться між двома булками.

Так кладеться, що фарш у томатному соусі висипається на тарілку. На сайті Тhechunkychef.com пропонують взяти трохи вустерширського соусу, але це необов'язково.

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З'явився випадково у звичайній забігайлівці в Су-сіті

Це місто, велике промислове, розташоване в штаті Агайо. Зрозуміло, що контингент місцевих забігайлівок являв собою простих роботяг. До речі, ім'я Джо в США вже стало загальним.

Тобто з цим ім'ям асоціюється пролетарський хлопець із величезною любов'ю до роботи. Можливо, тому цей сендвіч має таку назву, як їжа для невибагливих людей.

Отже, в одному з місцевих закладів, у 1930-х роках був поданий перший "Нечепура Джо". Це були дві булки, між якими недбало насипався яловичий фарш із томатною пастою. Є ймовірність, що кухар не мав часу смажити з фаршу котлети.

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Така їжа дуже сподобалася відвідувачам, і невдовзі популярність сендвіча почала зростати.

1949 року рецепт "Джо" опублікували, а ще за 20 років стали виготовляти спеціяльний соус, щоб готувати страву вдвічі швидше.

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"Нечепура Джо" – рецепт

"Нечепура Джо" – рецепт
"Нечепура Джо" – рецепт / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

Інгредієнти:

  • 6 булочок для сендвічів;
  • за 1 ст. л. вершкового масла, томатної пасти, цукру;
  • 1 ч. л. оливкової олії, гірчиці;
  • 450 г яловичого фаршу;
  • 1 шт. болгарський перець;
  • половина великої подрібненої цибулини;
  • 3 зубчики подрібненого часнику;
  • 2/3 склянки кетчупу;
  • 1/3 склянки води;
  • 3/4 ч. л. порошку чилі;
  • по 1/2 ч. л. вустерширського соусу, морської солі;
  • пластівці червоного перцю – за смаком;
  • щіпка чорного перцю.

Як приготувати:

  1. Нагрійте вершкове масло та оливкову олію у великій сковороді, додайте фарш і готуйте 5-7 хвилин.
  2. Додайте цибулю та болгарський перець і тушкуйте 2-3 хвилини, доки овочі не стануть м'якими. Додайте часник і готуйте близько хвилини. Влийте томатну пасту і добре розмішайте.
  3. Додайте кетчуп, воду, цукор, гірчицю, порошок чилі, вустерширський соус, сіль, пластівці червоного перцю та чорний перець. Добре перемішайте.
  4. Готуйте на середньому вогні 10-15 хвилин, доки фарш не загусне.
  5. Злегка обсмажте булочки на сковороді та викладіть фарш.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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