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Цибуляники: як вони врятували Львів свого часу та простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 листопада, 13:08
В закладинки
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Зрозуміло, що вони готуються з цибулі. Замість борошна краще брати манку, а після з'єднання інгредієнтів почекати, щоб вона набрякла. Подавати зі сметаною або томатним соусом
Цибуляники - рецепт
Цибуляники - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

От якщо й казати про найпростіші та суто українські страви, то цибуляники будуть у першій трійці.

Це більше, ніж просто бюджетна страва, і вони обов'язково сподобаються. Навіть тим, хто байдужий до цибулі. До речі, у голодні 1990-ті ця страва була хітом. Багато хто тушкував їх у томатному соку або пасті та подавали як основну страву.

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Ми розповідали, як приготувати кремзлики по-закарпатськи, тепер дізнаємося про майже легендарні цибуляники.

Успіх страви на думку фудблогерки domashniaja_eda – це дуже дрібно нарізана цибуля.

Рятівники старого Львова, коронна страва місцевих господинь тепер

Цибульники
Цибульники / Фото: instagram.com/recipes_dnya

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Існує красива легенда. Саме цибуляники підтримували населення Львова, яке наприкінці 17-го століття було обложено татарами. Облога була недовгою, кілька тижнів, але виснажливою.

Хитрі львів'яни відстояли своє місто, імітувавши великі запаси їжі. А саме: на вози тонким шаром наклали продукти, нібито їх дуже багато.

Тобто показали, що стоятимуть до кінця і місто не здадуть.

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Ймовірно, татари не мали часу і вони відступили. А от їсти справді було нічого, саме цибуляники рятували і місцевих, і захисників міста.

Сьогодні, щоб скуштувати справжні цибуляники, треба їхати до Львова або передмістя. Ну або скористатися рецептом нижче.

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Цибуляники – рецепт

Інгредієнти:

  • 2 великі цибулини;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. манки;
  • 2-3 ст. л. борошна;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • 2 ст. л. сметани;
  • сіль, перець – за смаком;
  • по 1/2 ч. л. цукру, паприки;
  • кріп, олія.

Як приготувати:

  1. Цибулю почистити і дуже дрібно нарізати. Якщо з'явиться рідина, її слід віджати.
  2. Перекласти цибулю в миску, додати яйце, сіль, цукор, перець, паприку та спеції, рубаний кріп, ретельно перемішати.
  3. Додати сметану, перемішати.
  4. Просіяти манку та ретельно розмішати. Просіяти борошно порціями з розпушувачем. Суміш за консистенцією має бути як на оладки. Довести до смаку спеціями.
  5. Миску накрити харчовою плівкою та залишити на 15-20 хвилин. Густе тісто можна виправити сметаною, рідке – борошном.
  6. У сковороді добре розігріти олію і ложкою викласти невеликі порції цибульної маси. Обсмажити на середньому вогні до золотавто-хрусткої скоринки з обох боків.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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