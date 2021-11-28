Цибуляники: як вони врятували Львів свого часу та простий рецепт

От якщо й казати про найпростіші та суто українські страви, то цибуляники будуть у першій трійці.
Це більше, ніж просто бюджетна страва, і вони обов'язково сподобаються. Навіть тим, хто байдужий до цибулі. До речі, у голодні 1990-ті ця страва була хітом. Багато хто тушкував їх у томатному соку або пасті та подавали як основну страву.
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Існує красива легенда. Саме цибуляники підтримували населення Львова, яке наприкінці 17-го століття було обложено татарами. Облога була недовгою, кілька тижнів, але виснажливою.
Хитрі львів'яни відстояли своє місто, імітувавши великі запаси їжі. А саме: на вози тонким шаром наклали продукти, нібито їх дуже багато.
Тобто показали, що стоятимуть до кінця і місто не здадуть.
Ймовірно, татари не мали часу і вони відступили. А от їсти справді було нічого, саме цибуляники рятували і місцевих, і захисників міста.
Сьогодні, щоб скуштувати справжні цибуляники, треба їхати до Львова або передмістя. Ну або скористатися рецептом нижче.
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Цибуляники – рецепт
Інгредієнти:
- 2 великі цибулини;
- 1 яйце;
- 3 ст. л. манки;
- 2-3 ст. л. борошна;
- 1/2 ч. л. розпушувача;
- 2 ст. л. сметани;
- сіль, перець – за смаком;
- по 1/2 ч. л. цукру, паприки;
- кріп, олія.
Як приготувати:
- Цибулю почистити і дуже дрібно нарізати. Якщо з'явиться рідина, її слід віджати.
- Перекласти цибулю в миску, додати яйце, сіль, цукор, перець, паприку та спеції, рубаний кріп, ретельно перемішати.
- Додати сметану, перемішати.
- Просіяти манку та ретельно розмішати. Просіяти борошно порціями з розпушувачем. Суміш за консистенцією має бути як на оладки. Довести до смаку спеціями.
- Миску накрити харчовою плівкою та залишити на 15-20 хвилин. Густе тісто можна виправити сметаною, рідке – борошном.
- У сковороді добре розігріти олію і ложкою викласти невеликі порції цибульної маси. Обсмажити на середньому вогні до золотавто-хрусткої скоринки з обох боків.