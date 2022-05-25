Дитячий сніданок – як приготувати млинці "Для Шрека"

Особливий зелений відтінок млинцям надасть заморожений або свіжий шпинат. Подавати їх можна з рибою, солоним кисломолочним сиром або просто так

Дитячі млинці "Для Шрека"

Коли в традиційні рецепти для млинців додаються овочі або зелень, то отримуємо нове рішення звичайного сніданку.

Морквяні млинці, їх оцінять і діти теж, можна використовувати як коржі для торта.

Реклама

Млинці зі шпинатом або млинці "Для Шрека" можна подавати із сиром, курячим філе або рибою.

А коли ви озвучите дитині, що вони для Шрека, є велика ймовірність, що сніданок буде з'їдено повністю.

На сторінці elen_nut радять долити молока або води, якщо тісто вийшло дуже густим. І навпаки – додати просіяного борошна, якщо воно рідке.

Реклама

Млинці "Для Шрека"

Млинці "Для Шрека"

Інгредієнти:

шпинат – 80-100 г;

яйця – 2 шт.;

молоко – 120 мл;

вода – 150 мл;

борошно – 200 г

олія – 50 мл

щіпка солі;

дві щіпки цукру.

Як приготувати:

Реклама

У шпинату прибрати стебла, подрібнити в блендері разом з водою. З'єднати молоко, яйця, сіль та цукор. Збити вінчиком, поступово висипаючи просіяне борошно. Додати шпинатну суміш, влити олію і розмішати вінчиком. Має бути рідке тісто смарагдового кольору. Смажити млинці на добре розігрітій сковороді.

І ще один рецепт цікавих млинців, мереживних, знайдете тут.