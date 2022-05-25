Дитячий сніданок – як приготувати млинці "Для Шрека"

Коли в традиційні рецепти для млинців додаються овочі або зелень, то отримуємо нове рішення звичайного сніданку.
Морквяні млинці, їх оцінять і діти теж, можна використовувати як коржі для торта.
Млинці зі шпинатом або млинці "Для Шрека" можна подавати із сиром, курячим філе або рибою.
А коли ви озвучите дитині, що вони для Шрека, є велика ймовірність, що сніданок буде з'їдено повністю.
На сторінці elen_nut радять долити молока або води, якщо тісто вийшло дуже густим. І навпаки – додати просіяного борошна, якщо воно рідке.
Млинці "Для Шрека"
Інгредієнти:
- шпинат – 80-100 г;
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 120 мл;
- вода – 150 мл;
- борошно – 200 г
- олія – 50 мл
- щіпка солі;
- дві щіпки цукру.
Як приготувати:
- У шпинату прибрати стебла, подрібнити в блендері разом з водою.
- З'єднати молоко, яйця, сіль та цукор. Збити вінчиком, поступово висипаючи просіяне борошно.
- Додати шпинатну суміш, влити олію і розмішати вінчиком. Має бути рідке тісто смарагдового кольору.
- Смажити млинці на добре розігрітій сковороді.
І ще один рецепт цікавих млинців, мереживних, знайдете тут.