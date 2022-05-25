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Дитячий сніданок – як приготувати млинці "Для Шрека"

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 травня, 07:01
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Особливий зелений відтінок млинцям надасть заморожений або свіжий шпинат. Подавати їх можна з рибою, солоним кисломолочним сиром або просто так
Дитячі млинці "Для Шрека"
Дитячі млинці "Для Шрека"

Коли в традиційні рецепти для млинців додаються овочі або зелень, то отримуємо нове рішення звичайного сніданку.

Морквяні млинці, їх оцінять і діти теж, можна використовувати як коржі для торта.

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Млинці зі шпинатом або млинці "Для Шрека" можна подавати із сиром, курячим філе або рибою.

А коли ви озвучите дитині, що вони для Шрека, є велика ймовірність, що сніданок буде з'їдено повністю.

На сторінці elen_nut радять долити молока або води, якщо тісто вийшло дуже густим. І навпаки – додати просіяного борошна, якщо воно рідке.

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Млинці "Для Шрека"

Млинці "Для Шрека"
Млинці "Для Шрека"

Інгредієнти:

  • шпинат – 80-100 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • молоко – 120 мл;
  • вода – 150 мл;
  • борошно – 200 г
  • олія – 50 мл
  • щіпка солі;
  • дві щіпки цукру.

Як приготувати:

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  1. У шпинату прибрати стебла, подрібнити в блендері разом з водою.
  2. З'єднати молоко, яйця, сіль та цукор. Збити вінчиком, поступово висипаючи просіяне борошно.
  3. Додати шпинатну суміш, влити олію і розмішати вінчиком. Має бути рідке тісто смарагдового кольору.
  4. Смажити млинці на добре розігрітій сковороді.

І ще один рецепт цікавих млинців, мереживних, знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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