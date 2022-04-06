Дитяче пюре з яблук – як приготувати в каструлі та духовці

Потрібні яблука некислих сортів та стерилізовані банки. Шкірку у фруктів можна зрізати, а можна залишити. Тоді подрібнювати пюре доведеться трохи довше

Як зробити дитяче яблучне пюре в домашніх умовах / Фото: freepik.com

Поповнити запаси будь-яких продуктів – це необов'язково складно. Якщо закінчуються макарони, зробіть домашню локшину. Супи з нею особливо смачні.

Щодо дитячого пюре, то це очевидна економія.

Реклама

Яблука чистити необов'язково, в їхній шкірці дуже багато пектину. Якщо немає блендера й перетиратимете фрукти через сито, то й серцевину видаляти необов'язково.

Пюре можна приготувати кількома способами. Перший – запекти яблука. Спочатку їх потрібно вимити, нарізати великими шматками й викласти зрізом униз на застелене деко.

Запекти в розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин. Потім протерти пюре через сито.

Реклама

Другий спосіб – приготувати пюре в каструлі. Важливо, щоб вона була емальована.

Будь-яке пюре, як би ви його не приготували і з яких овочів або фруктів, розливають у стерилізовані заздалегідь банки.

Дитяче яблучне пюре

Яблучне пюре – простий рецепт / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

яблука – 2 кг.

Детальний рецепт домашнього гамбургера від котлети до соусу біг-тейсті знайдете тут.

Як приготувати:

У каструлю налити воду, щоби закривала дно. Яблука помити, видалити сердцевину та нарізати, додати у воду. Варити на маленькому вогні, помішуючи, поки не стануть м'які. Подрібнити блендером в однорідну масу. Знову довести до кипіння. Розлити в стерилізовані банки. Закутати рушником.

Тут дивіться докладніше, як приготувати яблучне пюре для дітей.