Дитяче пюре з яблук – як приготувати в каструлі та духовці

Поповнити запаси будь-яких продуктів – це необов'язково складно. Якщо закінчуються макарони, зробіть домашню локшину. Супи з нею особливо смачні.
Щодо дитячого пюре, то це очевидна економія.
Яблука чистити необов'язково, в їхній шкірці дуже багато пектину. Якщо немає блендера й перетиратимете фрукти через сито, то й серцевину видаляти необов'язково.
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Пюре можна приготувати кількома способами. Перший – запекти яблука. Спочатку їх потрібно вимити, нарізати великими шматками й викласти зрізом униз на застелене деко.
Запекти в розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин. Потім протерти пюре через сито.
Другий спосіб – приготувати пюре в каструлі. Важливо, щоб вона була емальована.
Будь-яке пюре, як би ви його не приготували і з яких овочів або фруктів, розливають у стерилізовані заздалегідь банки.
Дитяче яблучне пюре
Інгредієнти:
- яблука – 2 кг.
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Як приготувати:
- У каструлю налити воду, щоби закривала дно.
- Яблука помити, видалити сердцевину та нарізати, додати у воду. Варити на маленькому вогні, помішуючи, поки не стануть м'які.
- Подрібнити блендером в однорідну масу. Знову довести до кипіння.
- Розлити в стерилізовані банки. Закутати рушником.
Тут дивіться докладніше, як приготувати яблучне пюре для дітей.