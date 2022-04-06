Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без молока

Смажимо до скоринки

Тісто за 10 хвилин

Смак дитинства

Чим замінити вершки

Швидкий обід
СЬОГОДНІ Їжа

Дитяче пюре з яблук – як приготувати в каструлі та духовці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 10:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потрібні яблука некислих сортів та стерилізовані банки. Шкірку у фруктів можна зрізати, а можна залишити. Тоді подрібнювати пюре доведеться трохи довше
Як зробити дитяче яблучне пюре в домашніх умовах
Як зробити дитяче яблучне пюре в домашніх умовах / Фото: freepik.com

Поповнити запаси будь-яких продуктів – це необов'язково складно. Якщо закінчуються макарони, зробіть домашню локшину. Супи з нею особливо смачні.

Щодо дитячого пюре, то це очевидна економія.

Реклама

Яблука чистити необов'язково, в їхній шкірці дуже багато пектину. Якщо немає блендера й перетиратимете фрукти через сито, то й серцевину видаляти необов'язково.

Пюре можна приготувати кількома способами. Перший – запекти яблука. Спочатку їх потрібно вимити, нарізати великими шматками й викласти зрізом униз на застелене деко.

Запекти в розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин. Потім протерти пюре через сито.

Реклама

Другий спосіб – приготувати пюре в каструлі. Важливо, щоб вона була емальована.

Будь-яке пюре, як би ви його не приготували і з яких овочів або фруктів, розливають у стерилізовані заздалегідь банки.

Дитяче яблучне пюре

Яблучне пюре – простий рецепт
Яблучне пюре – простий рецепт / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

  • яблука – 2 кг.

Детальний рецепт домашнього гамбургера від котлети до соусу біг-тейсті знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У каструлю налити воду, щоби закривала дно.
  2. Яблука помити, видалити сердцевину та нарізати, додати у воду. Варити на маленькому вогні, помішуючи, поки не стануть м'які.
  3. Подрібнити блендером в однорідну масу. Знову довести до кипіння.
  4. Розлити в стерилізовані банки. Закутати рушником.

Тут дивіться докладніше, як приготувати яблучне пюре для дітей.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Кулінарна швидка допомога
Рятуємо пересолене
Як виправити
Рецепт за гороскопом
Що приготувати для Раків
Дізнатися страву
Лайфхак тижня
Домашні дріжджі
Хакнути
Контроль якості
Перевірити свіжість молока
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Секрети свіжості
Як зберігати брокколі?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти