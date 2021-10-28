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Дієтичні рецепти на Геловін 2021 – салат капрезе-монстр і перець "Ліхтар Джека" з кіноа

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 жовтня, 12:46
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Це все дуже швидко приготувати. Щодо капрезе, то крім базиліку, потрібні мінімоцарела та чері. Для фаршированих перців – кабачки або цукіні, кіноа та зелень
Дієтичні рецепти на Геловін
Дієтичні рецепти на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Найголовніше, що потрібно зробити напередодні Геловіна, – це приготувати традиційний гарбуз зі свічкою всередині. Далі – святковий стіл. Рецепти від Womenshealthmag.com саме для тих, хто любить смачну та здорову їжу.

Класичний капрезе оформлюється у вигляді монстра або очей монстра – як хочете, а перець "Ліхтар Джека" начиняється кабачками, кіноа та зеленню.

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Салат капрезе-монстр

Салат капрезе-монстр
Салат капрезе-монстр / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Інгредієнти:

  • Зелений базилік
  • Мінімоцарела
  • Чорні оливки
  • Чері
  • Бальзамічний соус

Як приготувати:

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  1. Нарізати помідори та оливки кільцями. Ложкою злегка розім'яти моцарелу.
  2. Викласти листя базиліку на тарілку, зверху – помідори, моцарелу та оливки.
  3. Полити оливковою олією і додати бальзамічний соус за смаком.

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Фарширований перець "Ліхтар Джека"

Фарширований перець "Ліхтарик Джека"
Фарширований перець "Ліхтарик Джека" / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Інгредієнти:

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  • Болгарський перець – 6 шт.
  • Кіноа – 150 г
  • Кабачки чи цукіні – 1 шт.
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Оливкова олія, спеції, зелень.

Як приготувати:

  1. Кіноа промити та відварити, як зазначено на упаковці. Додати спеції та олію.
  2. Кабачки або цукіні дрібно нарізати та обсмажити зі спеціями.
  3. Цибулю та моркву подрібнити, додати до кабачків та готувати ще 5 хвилин.
  4. Перці вимити, прибрати серцевину та відрізати капелюшки. Вирізати "мордочки" Джека. Капелюшки можна подрібнити і додати до обсмажених овочів.
  5. Зелень подрібнити, змішати з овочами та кіноа, начинити перці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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