Дієтичні рецепти на Геловін 2021 – салат капрезе-монстр і перець "Ліхтар Джека" з кіноа

Це все дуже швидко приготувати. Щодо капрезе, то крім базиліку, потрібні мінімоцарела та чері. Для фаршированих перців – кабачки або цукіні, кіноа та зелень

Дієтичні рецепти на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Найголовніше, що потрібно зробити напередодні Геловіна, – це приготувати традиційний гарбуз зі свічкою всередині. Далі – святковий стіл. Рецепти від Womenshealthmag.com саме для тих, хто любить смачну та здорову їжу.

Класичний капрезе оформлюється у вигляді монстра або очей монстра – як хочете, а перець "Ліхтар Джека" начиняється кабачками, кіноа та зеленню.

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Салат капрезе-монстр

Салат капрезе-монстр / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Інгредієнти:

Зелений базилік

Мінімоцарела

Чорні оливки

Чері

Бальзамічний соус

Як приготувати:

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Нарізати помідори та оливки кільцями. Ложкою злегка розім'яти моцарелу. Викласти листя базиліку на тарілку, зверху – помідори, моцарелу та оливки. Полити оливковою олією і додати бальзамічний соус за смаком.

Фарширований перець "Ліхтар Джека"

Фарширований перець "Ліхтарик Джека" / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Інгредієнти:

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Болгарський перець – 6 шт.

Кіноа – 150 г

Кабачки чи цукіні – 1 шт.

Цибуля, морква – по 1 шт.

Оливкова олія, спеції, зелень.

Як приготувати: