Дієтичні рецепти на Геловін 2021 – салат капрезе-монстр і перець "Ліхтар Джека" з кіноа

Найголовніше, що потрібно зробити напередодні Геловіна, – це приготувати традиційний гарбуз зі свічкою всередині. Далі – святковий стіл. Рецепти від Womenshealthmag.com саме для тих, хто любить смачну та здорову їжу.
Класичний капрезе оформлюється у вигляді монстра або очей монстра – як хочете, а перець "Ліхтар Джека" начиняється кабачками, кіноа та зеленню.
Салат капрезе-монстр
Інгредієнти:
- Зелений базилік
- Мінімоцарела
- Чорні оливки
- Чері
- Бальзамічний соус
Як приготувати:
- Нарізати помідори та оливки кільцями. Ложкою злегка розім'яти моцарелу.
- Викласти листя базиліку на тарілку, зверху – помідори, моцарелу та оливки.
- Полити оливковою олією і додати бальзамічний соус за смаком.
Смажений "мозок" гарбуза на Геловін – мабуть, найоригінальніший рецепт закуски до свята
Фарширований перець "Ліхтар Джека"
Інгредієнти:
- Болгарський перець – 6 шт.
- Кіноа – 150 г
- Кабачки чи цукіні – 1 шт.
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Оливкова олія, спеції, зелень.
Як приготувати:
- Кіноа промити та відварити, як зазначено на упаковці. Додати спеції та олію.
- Кабачки або цукіні дрібно нарізати та обсмажити зі спеціями.
- Цибулю та моркву подрібнити, додати до кабачків та готувати ще 5 хвилин.
- Перці вимити, прибрати серцевину та відрізати капелюшки. Вирізати "мордочки" Джека. Капелюшки можна подрібнити і додати до обсмажених овочів.
- Зелень подрібнити, змішати з овочами та кіноа, начинити перці.