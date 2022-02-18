Для бадьорості духу та тіла – рецепт вітамінного напою з моркви та апельсинів

Вітамінний напій / Фото: Il Rifugio Perfetto
Узимку в напоях активно використовуються щонайменше три потужні продукти – імбир, апельсини, фейхоа. Ягоди фейхоа хороші в чаях.
Як повідомляється в анотації до цього напою, його можна пити щодня, і він просто зобов'язаний підбадьорити організм.
Рецепт з каналу Il Rifugio Perfetto.
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Вітамінний напій
Інгредієнти:
- шматочок імбиру;
- 2 апельсини;
- яблуко;
- 2 моркви.
А в Південній Кореї п'ють для бадьорості напій юаньян, для нього потрібен чай та кава.
Як приготувати:
- Корінь імбиру та апельсини очистити, нарізати. У яблука прибрати серцевину та шкірку, нарізати. Моркву почистити, нарізати.
- Усі інгредієнти подрібнити у блендері з невеликою кількістю чистої води. Розлити напій по склянках.
Як цей напій готується – дивіться у відео.