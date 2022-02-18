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Для бадьорості духу та тіла – рецепт вітамінного напою з моркви та апельсинів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 лютого, 18:35
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Як видно на фото, ще потрібні морква та трохи імбиру. Всі інгредієнти подрібняться у блендері з невеликим додаванням чистої води
Вітамінний напій
Вітамінний напій / Фото: Il Rifugio Perfetto

Узимку в напоях активно використовуються щонайменше три потужні продукти – імбир, апельсини, фейхоа. Ягоди фейхоа хороші в чаях.

Як повідомляється в анотації до цього напою, його можна пити щодня, і він просто зобов'язаний підбадьорити організм.

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Рецепт з каналу Il Rifugio Perfetto.

Вітамінний напій

Інгредієнти:

  • шматочок імбиру;
  • 2 апельсини;
  • яблуко;
  • 2 моркви.

А в Південній Кореї п'ють для бадьорості напій юаньян, для нього потрібен чай та кава.

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Як приготувати:

  1. Корінь імбиру та апельсини очистити, нарізати. У яблука прибрати серцевину та шкірку, нарізати. Моркву почистити, нарізати.
  2. Усі інгредієнти подрібнити у блендері з невеликою кількістю чистої води. Розлити напій по склянках.

Як цей напій готується – дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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