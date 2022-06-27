Домашні біляші зі свинячим фаршем – рецепт на кілограм борошна (відео)

Тісто замішується на молоці та воді в рівних пропорціях. Зовсім трохи молока додається до фаршу, для соковитості

Рецепт домашніх біляшів

Продовжуємо знайомитися з домашніми рецептами перекусів, щоб не спокушатися й не купувати їх на вулиці. Спробуйте чебуреки, вони практично дієтичні. Замість тіста – терті кабачки.

Рецепт домашніх біляшів від української фудблогерки Ольга Матвій класичний. Тісто замішується на сухих дріжджах та молоці, вистоюється 20-25 хвилин.

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Біляші добре зберігаються в холодильнику. За необхідності їх розігрівають на сковороді або мікрохвильовій печі, свій смак вони практично не втрачають.

Домашні біляші

Біляші з фаршем, рецепт на дріжджах

Інгредієнти:

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борошно – 1 кг;

вода, молоко – по 250 мл;

жовток – 2 шт.;

сухі дріжджі – 10 г;

сіль – 2 ч. л.;

цукор – 2 ст. л.;

масло вершкове – 60 г;

молоко для фаршу;

олія соняшникова – 50 г.

Як приготувати:

Теплу воду поєднати з молоком. Додати сіль та цукор. У сухі дріжджі додати трохи молочної суміші. Додати одну чайну ложку цукру, ретельно перемішати. Залишити на 5 хвилин. У молочну суміш просіяти одну склянку борошна. Додати два жовтки, розтоплене вершкове масло та дріжджі. Ретельно перемішати й просіяти до маси інше борошно (додавати по одній склянці). Дві склянки борошна просіяти на стіл, викласти тісто та вимішувати. Тісто не має липнути до рук. Після цього може залишитися 50-70 грамів борошна. Його до тіста додавати не потрібно. Вмішати олію. Накрити плівкою. Залишити на 20-25 хвилин. Цибулю дрібно нарізати або подрібнити. Посолити, перемішати та з'єднати з фаршем. Поперчити. Для соковитості начинки додати 4 столові ложки молока. Перемішати. Накрити плівкою. Тісто обім'яти. Поділити на дві частини. Одну частину прибрати під плівку. Тісто розділити на кульки приблизно по 50-60 г. Пальцями сформувати заготівлю. Краї мають бути тоншими. Викласти начинку. Підняти краї та скріпити по центру. Трохи притиснути руками. Смажити на добре розігрітій олії швом донизу по 4 хвилини з кожного боку. Викласти на серветку.

Як формує біляші авторка рецепта – дивіться нижче.

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Рецепт тортильї з мексиканською начинкою знайдете тут.