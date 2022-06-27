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Домашні біляші зі свинячим фаршем – рецепт на кілограм борошна (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 червня, 09:30
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Тісто замішується на молоці та воді в рівних пропорціях. Зовсім трохи молока додається до фаршу, для соковитості
Рецепт домашніх біляшів
Рецепт домашніх біляшів

Продовжуємо знайомитися з домашніми рецептами перекусів, щоб не спокушатися й не купувати їх на вулиці. Спробуйте чебуреки, вони практично дієтичні. Замість тіста – терті кабачки.

Рецепт домашніх біляшів від української фудблогерки Ольга Матвій класичний. Тісто замішується на сухих дріжджах та молоці, вистоюється 20-25 хвилин.

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Біляші добре зберігаються в холодильнику. За необхідності їх розігрівають на сковороді або мікрохвильовій печі, свій смак вони практично не втрачають.

Домашні біляші

Біляші з фаршем, рецепт на дріжджах
Біляші з фаршем, рецепт на дріжджах

Інгредієнти:

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  • борошно – 1 кг;
  • вода, молоко – по 250 мл;
  • жовток – 2 шт.;
  • сухі дріжджі – 10 г;
  • сіль – 2 ч. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • масло вершкове – 60 г;
  • молоко для фаршу;
  • олія соняшникова – 50 г.

Як приготувати:

  1. Теплу воду поєднати з молоком. Додати сіль та цукор.
  2. У сухі дріжджі додати трохи молочної суміші. Додати одну чайну ложку цукру, ретельно перемішати. Залишити на 5 хвилин.
  3. У молочну суміш просіяти одну склянку борошна. Додати два жовтки, розтоплене вершкове масло та дріжджі. Ретельно перемішати й просіяти до маси інше борошно (додавати по одній склянці).
  4. Дві склянки борошна просіяти на стіл, викласти тісто та вимішувати. Тісто не має липнути до рук. Після цього може залишитися 50-70 грамів борошна. Його до тіста додавати не потрібно.
  5. Вмішати олію. Накрити плівкою. Залишити на 20-25 хвилин.
  6. Цибулю дрібно нарізати або подрібнити. Посолити, перемішати та з'єднати з фаршем. Поперчити.
  7. Для соковитості начинки додати 4 столові ложки молока. Перемішати. Накрити плівкою.
  8. Тісто обім'яти. Поділити на дві частини. Одну частину прибрати під плівку.
  9. Тісто розділити на кульки приблизно по 50-60 г.
  10. Пальцями сформувати заготівлю. Краї мають бути тоншими. Викласти начинку. Підняти краї та скріпити по центру. Трохи притиснути руками.
  11. Смажити на добре розігрітій олії швом донизу по 4 хвилини з кожного боку. Викласти на серветку.

Як формує біляші авторка рецепта – дивіться нижче.

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Рецепт тортильї з мексиканською начинкою знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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