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Домашні пряники "Малятко" – прикрашаються глазур'ю з цукрової пудри

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 червня, 14:39
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У пряників буде легкий присмак м'яти, однієї невеликої гілочки буде достатньо. Для начинки можна взяти густий джем або варене згущене молоко
Домашні пряники
Домашні пряники

Існують домашні пряники, що готуються на заварному тісті, а є "Малятка", тісто для яких швидко замішується й одразу ж готове для формування.

Їх можна зробити порожніми, а можна додати начинку, в нашому випадку – це варене згущене молоко.

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Ольга Матвій радить занурювати пряники в глазур повністю, так вони довше залишатимуться м'якими. З кількості інгредієнтів вийде 30-35 пряників.

Домашні пряники "Малятко"

Домашні пряники "Малятко"
Домашні пряники "Малятко"

Інгредієнти:

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  • гілочка м'яти;
  • молоко – 30 мл;
  • яйце;
  • кефір – 250 мл;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • олія – 30 мл;
  • цукор – 100 г;
  • сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.;
  • борошно – 390 г.

Для глазурі:

  • цукрова пудра – 250 г.

Як приготувати:

  1. Прокип'ятити м'яту в молоці 1,5 хвилини.
  2. Для тіста жовток, кефір кімнатної температури, сметану, м'ятне молоко, олію, цукор, соду і розпушувач з'єднати.
  3. Частками додати борошно, помішуючи. Замісити тісто на припиленій поверхні. Додати на тісто столову ложку олії та вміщати її. Тісто має трохи тягнутися за руками й бути ніжним.
  4. Деко застелити пергаментом, духовку розігріти до 180 градусів.
  5. Розкачати тісто завтовшки до одного сантиметра, нарізати на квадрати, які відповідають діаметру форм або склянки.
  6. На одну вирізану частину викласти начинку, накрити іншою частиною. Вирізати пряники склянкою або за допомогою форм.
  7. Випікати 15-18 хвилин.
  8. Для глазурі збити білок з цукровою пудрою. Перекласти в миску та занурити пряники. Дати глазурі схопитися.

Якої консистенції має бути правильне тісто для пряників, дивіться у відео від авторки рецепта.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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