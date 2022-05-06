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Домашній кукурудзяний хліб за 30 хвилин – вистоювати тісто не доведеться

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 травня, 17:09
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Крім пшеничного та кукурудзяного борошна, потрібно грамів 250 тертого сиру. Тісто замішується на нежирному кефірі
Простий рецепт кукурудзяного хліба
Простий рецепт кукурудзяного хліба / Фото: herringinfurs.blogspot.com

Ми публікували з десяток різних рецептів домашнього хліба. Мабуть, один з найпростіших – ірландський з чотирьох інгредієнтів.

Як запевняє авторка цього кукурудзяного хліба herringinfurs.blogspot.com, він вийде повітряним, пористим і практично не кришитиметься.

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Такий хліб популярний у південних штатах США, зустрічається з різними добавками – свіжими або сушеними травами, беконом, рисом.

У цьому рецепті є напівтвердий сир, але це не додатковий інгредієнт. Він для цього хліба є обов'язковим.

Кукурудзяне борошно та пшеничне береться в пропорції 1:1. Якщо немає кукурудзяного, подрібніть крупу. Смачний цей хліб, коли він теплий або кімнатної температури. Їсти його можна просто так, з вершковим маслом або першими стравами.

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Кукурудзяний хліб із сиром

Кукурудзяний хліб із сиром
Кукурудзяний хліб із сиром / Фото: instagram.com/thecozycook

Інгредієнти (1 чашка – 240 г):

  • по 1 чашці борошна, кукурудзяного борошна;
  • 1/3 чашки цукру;
  • по 1 ч. л. крупної солі, соди;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 300 г натертого на велику терку сиру середньої твердості;
  • 1 чашка нежирного кефіру;
  • 2 яйця;
  • 60 г вершкового масла плюс для змащування форми.

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Як приготувати:

  1. У мисці змішати обидва види борошна, сіль, соду, розпушувач та цукор. Додати сир, перемішати.
  2. Окремо збити яйця з кефіром і розтопленим і злегка охолодженим вершковим маслом.
  3. З'єднати суху та рідку суміші, швидко перемішати.
  4. Перекласти тісто у змащену вершковим маслом квадратну форму.
  5. Випікати 25-30 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці до сухої зубочистки.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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